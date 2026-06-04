बिहार में व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में वृद्धि का असर

बिहार में व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण होटल, रेस्तरां और मिठाई व्यवसायों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। लागत बढ़ने से खपत में भी कमी आई है।

बिहार में व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण होटल , रेस्तरां और मिठाई व्यवसायों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। लागत बढ़ने से खपत में भी कमी आई है। पटना में प्रति माह 32,305 व्यावसायिक सिलिंडरों की खपत होती थी, जो अब घटकर 23,742 सिलिंडर पर पहुंच गई है। बिहार में खपत 68,729 से घटकर 44,596 सिलिंडर पर पहुंच गई है। राजधानी के विभिन्न इलाकों में होटल और खाद्य व्यवसाय से जुड़े संचालकों का कहना है कि गैस की बढ़ती कीमतों ने परिचालन लागत बढ़ा दी है। कई व्यवसायियों ने कोयले का उपयोग बढ़ाया है, जबकि कुछ ने इंडक्शन का उपयोग करना शुरू किया है। व्यवसायियों का कहना है कि गैस, खाद्य तेल, दूध और अन्य कच्चे माल की बढ़ती कीमतों का दबाव एक साथ पड़ रहा है.

बिहार में व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण होटल, रेस्तरां और मिठाई व्यवसायों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। लागत बढ़ने से खपत में भी कमी आई है। पटना में प्रति माह 32,305 व्यावसायिक सिलिंडरों की खपत होती थी, जो अब घटकर 23,742 सिलिंडर पर पहुंच गई है। बिहार में खपत 68,729 से घटकर 44,596 सिलिंडर पर पहुंच गई है। राजधानी के विभिन्न इलाकों में होटल और खाद्य व्यवसाय से जुड़े संचालकों का कहना है कि गैस की बढ़ती कीमतों ने परिचालन लागत बढ़ा दी है। कई व्यवसायियों ने कोयले का उपयोग बढ़ाया है, जबकि कुछ ने इंडक्शन का उपयोग करना शुरू किया है। व्यवसायियों का कहना है कि गैस, खाद्य तेल, दूध और अन्य कच्चे माल की बढ़ती कीमतों का दबाव एक साथ पड़ रहा है





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर बिहार कीमतें होटल रेस्तरां मिठाई

United States Latest News, United States Headlines