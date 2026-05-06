बिहार मंत्रिमंडल विस्तार: जदयू ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सौंपी मंत्रियों की सूची, कई नए चेहरों को मिल सकता है मौका

बिहार की राजनीति में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। जदयू ने अपने संभावित मंत्रियों की सूची मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सौंप दी है, जिसमें पुराने दिग्गजों की वापसी और निशांत कुमार जैसे नए नामों के शामिल होने की प्रबल संभावना है।

बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है और सत्ता के गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गहन चर्चाएं चल रही हैं। हाल ही में जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास सात सर्कुलर रोड पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। इस मैराथन बैठक में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आगामी मंत्रिमंडल विस्तार और सरकार की भविष्य की कार्यप्रणाली को लेकर विस्तृत रणनीति तैयार की। बैठक की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव जैसे दिग्गज नेताओं के साथ-साथ जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और विधायक दल के नेता श्रवण कुमार भी शामिल थे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह तय करना था कि आगामी सरकार में किन चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी ताकि प्रशासनिक कार्यों में तेजी आए और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा जा सके। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अधिक चर्चा निशांत कुमार के नाम की हो रही है। सूत्रों के अनुसार, पिछले चौबीस घंटों के दौरान निशांत कुमार और जदयू के शीर्ष नेतृत्व के बीच कई दौर की बातचीत हुई। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में निशांत कुमार ने मंत्री बनने के प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया था, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विशेष रूप से ललन सिंह और संजय झा ने उन्हें काफी समझाया और पार्टी के प्रति उनके समर्पण और क्षमता का हवाला देते हुए उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए राजी किया। इस राजनीतिक घटनाक्रम का असर यह हुआ कि सात मई को उनकी पूर्व निर्धारित यात्रा को रद्द कर दिया गया है। राजनीतिक गलियारों में यह प्रबल संभावना जताई जा रही है कि सात मई का दिन बिहार की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण होगा और इसी दिन निशांत कुमार सहित अन्य नए चेहरे मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बैठक के समापन के बाद जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने पहुंचे और उन्हें जदयू कोटे से मंत्रियों की प्रस्तावित सूची सौंपी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जदयू कोटे से कुल ग्यारह नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। इस सूची की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नवंबर 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी सरकार के अधिकांश वरिष्ठ नेताओं को एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है। अनुभव और निरंतरता को प्राथमिकता देते हुए श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, मदन सहनी, सुनील कुमार, लेशी सिंह, रत्नेश सदा, जमा खान और जयंत राज जैसे अनुभवी चेहरों के नाम सूची में शामिल हैं। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि इन नेताओं का अनुभव सरकार की स्थिरता और विकास कार्यों के क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगा। हालांकि, इस बार जदयू केवल पुराने चेहरों पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि पार्टी कुछ नए और प्रभावशाली चेहरों को भी मौका देने के मूड में है। चर्चा है कि बाहुबली आनंद मोहन अपने बड़े बेटे चेतन आनंद को मंत्रिमंडल में शामिल कराना चाहते हैं, जिसे पार्टी के भीतर और बाहर काफी चर्चा मिल रही है। इसके अलावा शीला कुमारी, बुलो मंडल, भगवान सिंह कुशवाहा और दामोदर राउत जैसे नाम भी इस सूची में शामिल हो सकते हैं। इन नामों का चयन करते समय जातिगत समीकरणों और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का विशेष ध्यान रखा गया है ताकि सरकार समावेशी दिखे। बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में, जहां भाजपा, नीतीश कुमार की जदयू, चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियां मिलकर एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं, वहां मंत्रियों का बंटवारा एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। कुल मिलाकर, यह मंत्रिमंडल विस्तार केवल पदों का वितरण नहीं है, बल्कि आगामी चुनाव और प्रशासनिक चुनौतियों से निपटने की एक सोची-समझी रणनीति है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच का समन्वय यह दर्शाता है कि एनडीए गठबंधन बिहार में मजबूती से आगे बढ़ना चाहता है। नए चेहरों की एंट्री से पार्टी में नई ऊर्जा आने की उम्मीद है, जबकि पुराने दिग्गजों की मौजूदगी से स्थिरता बनी रहेगी। अब सभी की नजरें आधिकारिक घोषणा और शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी हैं, जो बिहार की सत्ता संरचना में एक नया अध्याय जोड़ सकता है.

बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है और सत्ता के गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गहन चर्चाएं चल रही हैं। हाल ही में जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास सात सर्कुलर रोड पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। इस मैराथन बैठक में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आगामी मंत्रिमंडल विस्तार और सरकार की भविष्य की कार्यप्रणाली को लेकर विस्तृत रणनीति तैयार की। बैठक की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव जैसे दिग्गज नेताओं के साथ-साथ जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और विधायक दल के नेता श्रवण कुमार भी शामिल थे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह तय करना था कि आगामी सरकार में किन चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी ताकि प्रशासनिक कार्यों में तेजी आए और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा जा सके। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अधिक चर्चा निशांत कुमार के नाम की हो रही है। सूत्रों के अनुसार, पिछले चौबीस घंटों के दौरान निशांत कुमार और जदयू के शीर्ष नेतृत्व के बीच कई दौर की बातचीत हुई। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में निशांत कुमार ने मंत्री बनने के प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया था, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विशेष रूप से ललन सिंह और संजय झा ने उन्हें काफी समझाया और पार्टी के प्रति उनके समर्पण और क्षमता का हवाला देते हुए उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए राजी किया। इस राजनीतिक घटनाक्रम का असर यह हुआ कि सात मई को उनकी पूर्व निर्धारित यात्रा को रद्द कर दिया गया है। राजनीतिक गलियारों में यह प्रबल संभावना जताई जा रही है कि सात मई का दिन बिहार की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण होगा और इसी दिन निशांत कुमार सहित अन्य नए चेहरे मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बैठक के समापन के बाद जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने पहुंचे और उन्हें जदयू कोटे से मंत्रियों की प्रस्तावित सूची सौंपी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जदयू कोटे से कुल ग्यारह नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। इस सूची की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नवंबर 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी सरकार के अधिकांश वरिष्ठ नेताओं को एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है। अनुभव और निरंतरता को प्राथमिकता देते हुए श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, मदन सहनी, सुनील कुमार, लेशी सिंह, रत्नेश सदा, जमा खान और जयंत राज जैसे अनुभवी चेहरों के नाम सूची में शामिल हैं। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि इन नेताओं का अनुभव सरकार की स्थिरता और विकास कार्यों के क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगा। हालांकि, इस बार जदयू केवल पुराने चेहरों पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि पार्टी कुछ नए और प्रभावशाली चेहरों को भी मौका देने के मूड में है। चर्चा है कि बाहुबली आनंद मोहन अपने बड़े बेटे चेतन आनंद को मंत्रिमंडल में शामिल कराना चाहते हैं, जिसे पार्टी के भीतर और बाहर काफी चर्चा मिल रही है। इसके अलावा शीला कुमारी, बुलो मंडल, भगवान सिंह कुशवाहा और दामोदर राउत जैसे नाम भी इस सूची में शामिल हो सकते हैं। इन नामों का चयन करते समय जातिगत समीकरणों और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का विशेष ध्यान रखा गया है ताकि सरकार समावेशी दिखे। बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में, जहां भाजपा, नीतीश कुमार की जदयू, चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियां मिलकर एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं, वहां मंत्रियों का बंटवारा एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। कुल मिलाकर, यह मंत्रिमंडल विस्तार केवल पदों का वितरण नहीं है, बल्कि आगामी चुनाव और प्रशासनिक चुनौतियों से निपटने की एक सोची-समझी रणनीति है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच का समन्वय यह दर्शाता है कि एनडीए गठबंधन बिहार में मजबूती से आगे बढ़ना चाहता है। नए चेहरों की एंट्री से पार्टी में नई ऊर्जा आने की उम्मीद है, जबकि पुराने दिग्गजों की मौजूदगी से स्थिरता बनी रहेगी। अब सभी की नजरें आधिकारिक घोषणा और शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी हैं, जो बिहार की सत्ता संरचना में एक नया अध्याय जोड़ सकता है





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