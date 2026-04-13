बिहार स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सक शिक्षकों का ब्यौरा मांगा, गुणवत्ता सुधार पर जोर

स्वास्थ्य विभाग ने बिहार के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों का विस्तृत विवरण मांगा है। विभाग ने सभी प्राचार्यों को एक सप्ताह के भीतर जानकारी देने का निर्देश दिया है। इस पहल का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और मानव संसाधनों का सही आकलन करना है।
राज्य ब्यूरो, पटना। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक शिक्षक ों का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। इस संबंध में विभाग ने सभी संस्थानों के प्राचार्यों को पत्र जारी कर एक सप्ताह के भीतर जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जारी पत्र में विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मेडिकल कॉलेज ों में कार्यरत प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापकों की अलग-अलग सूची तैयार कर भेजी जाए। इसमें नियमित यानि स्थायी और संविदा आधारित चिकित्सक शिक्षक ों
का विवरण अलग-अलग देना अनिवार्य होगा। विभाग ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि सूची में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रकृति, पद, कार्यरत विभाग और सेवा की स्थिति जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल की जाएं, ताकि राज्य स्तर पर मानव संसाधन का सही आकलन किया जा सके। यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उठाया जा रहा है। विभाग का उद्देश्य यह जानना है कि किन संस्थानों में शिक्षकों की कमी है और कहां संविदा पर अधिक निर्भरता है। इस जानकारी के आधार पर भविष्य में नई नियुक्तियों और संसाधनों के बेहतर वितरण की योजना बनाई जाएगी। इसके अलावा, विभाग उन संस्थानों पर भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है जो निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट जमा नहीं करेंगे। स्वास्थ्य विभाग का यह कदम राज्य में चिकित्सा शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। विभाग का मानना है कि शिक्षकों की सही संख्या और उनकी स्थिति का पता लगाकर ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है। नियमित और संविदा शिक्षकों का अलग-अलग विवरण प्राप्त करने से विभाग को संविदा पर आधारित शिक्षकों की संख्या और उनकी भूमिका का स्पष्ट अंदाजा हो जाएगा। इससे यह भी पता चल पाएगा कि किन विभागों में शिक्षकों की कमी है और उन्हें स्थायी रूप से भरने की आवश्यकता है। विभाग का लक्ष्य चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में संतुलन बनाना और संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना है। इस पहल से न केवल शिक्षकों की उपलब्धता का पता चलेगा, बल्कि उनके वेतन, सेवा शर्तों और अन्य लाभों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। यह जानकारी भविष्य में शिक्षकों के लिए बेहतर नीतियां बनाने और उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करेगी। विभाग द्वारा मांगी गई जानकारी से राज्य सरकार को चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य की योजनाओं और नीतियों को बनाने में सहायता मिलेगी। मानव संसाधन का सही आकलन करने से सरकार यह सुनिश्चित कर पाएगी कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पर्याप्त संख्या में योग्य शिक्षकों से सुसज्जित हैं। इससे छात्रों को बेहतर शिक्षा और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। समय पर रिपोर्ट जमा न करने वाले संस्थानों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की चेतावनी इस पहल को गंभीरता से लेने का संकेत है। सरकार का यह प्रयास चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह उम्मीद की जाती है कि इस पहल से राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर बढ़ेगा, जिससे राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी
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