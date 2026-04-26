बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार: क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों पर जोर, नए चेहरों को मिल सकता है मौका

बिहार सरकार में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना है। इस विस्तार में क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों को साधने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भाजपा और जदयू दोनों ही नए चेहरों को शामिल करने पर विचार कर रहे हैं।

पटना। बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीति क हलचलों ने जोर पकड़ लिया है। विभिन्न राजनीति क दलों और विश्लेषकों का मानना है कि इस विस्तार में क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण ों को साधने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगड़ी, पिछड़ी और अतिपिछड़ी जातियों के प्रतिनिधित्व को संतुलित करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) जहां कुछ पुराने और अनुभवी चेहरों को बरकरार रखने के इच्छुक है, वहीं क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण ों को ध्यान में रखते हुए कई नए नामों को भी मंत्रिमंडल में शामिल करने की संभावना है। जनता दल यूनाइटेड ( जदयू ) अपने कुछ पूर्व मंत्रियों को बनाए रखने के मूड में दिखाई दे रहा है, जिससे सरकार में स्थिरता बनी रहे। भाजपा क्षेत्रीय समीकरण ों को साधने के लिए खास रणनीति अपना रही है। पार्टी का मानना है कि क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण ों को एक साथ जोड़कर ही वह बिहार की सभी जातियों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर पाएगी। मगध क्षेत्र से भाजपा ने पहले ही अतिपिछड़ी जाति के एक नेता को महत्वपूर्ण पद दिया है। अब इस क्षेत्र से किसी सवर्ण जाति के विधायक को मंत्री बनाने की चर्चा चल रही है। पार्टी उन जिलों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जहां उसने 2025 के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था, और उन जिलों के सवर्ण विधायकों को मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। इसी तरह, तिरहुत प्रमंडल में भी पार्टी सवर्ण विधायकों को मौका देने पर विचार कर रही है। पिछली सरकार में इस क्षेत्र से अतिपिछड़ा वर्ग की एक महिला मंत्री भाजपा कोटे से थीं, इसलिए इस बार भी किसी सवर्ण विधायक को मंत्री बनाने की चर्चा है। दरभंगा इलाके से किसी ब्राह्मण विधायक को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की भी उम्मीद है। भाजपा ने पहले भी दो बार अपने कोटे से ब्राह्मण समाज के विधायकों को मंत्री बनाया है। इसके अलावा, एक महिला विधान पार्षद को भी सम्राट सरकार में शामिल किए जाने की संभावना है, जो अभी तक मंत्री नहीं रही हैं। यह कदम महिलाओं को राजनीति क प्रतिनिधित्व देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जदयू कोटे से मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों को पहली बार मौका मिलने की उम्मीद है। पार्टी उन युवा विधायकों को अवसर देने पर विचार कर रही है जो पहली बार चुनाव जीतकर आए हैं और जिन्होंने प्रतिष्ठित संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। इन विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने से पार्टी में युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और उन्हें सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। हालांकि, जदयू अपने कुछ अनुभवी मंत्रियों को भी बरकरार रखने के मूड में है, जो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पिछली सरकारों में कई बार मंत्री रह चुके हैं। ऐसे मंत्रियों की संख्या 8 से 9 के बीच रहने की संभावना है। दूसरी ओर, लोजपा (रामविलास), रालोमो और हम जैसे अन्य घटक दलों में मंत्रिमंडल की सूची में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। लोजपा (रामविलास) से पिछली सरकार में मंत्री रहे एक विधायक को इस बार जगह नहीं मिलने की चर्चा है, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने इसे अफवाह बताया है। रालोमो से उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र फिर से मंत्री बनने के लिए लगभग तय हैं, जबकि हम से जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष का भी मंत्रिमंडल में शामिल होना तय है। कुल मिलाकर, बिहार सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार एक जटिल प्रक्रिया होने की उम्मीद है, जिसमें क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण ों को साधने के साथ-साथ सभी घटक दलों के हितों को भी ध्यान में रखा जाएगा। इस विस्तार से बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद है, जो राज्य के विकास और प्रगति को गति देगा। मंत्रिमंडल विस्तार की यह कवायद बिहार की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने और राज्य को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सरकार का प्रयास होगा कि सभी वर्गों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो और राज्य के विकास के लिए एक मजबूत और समावेशी टीम बनाई जा सके.

पटना। बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीतिक हलचलों ने जोर पकड़ लिया है। विभिन्न राजनीतिक दलों और विश्लेषकों का मानना है कि इस विस्तार में क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों को साधने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगड़ी, पिछड़ी और अतिपिछड़ी जातियों के प्रतिनिधित्व को संतुलित करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जहां कुछ पुराने और अनुभवी चेहरों को बरकरार रखने के इच्छुक है, वहीं क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कई नए नामों को भी मंत्रिमंडल में शामिल करने की संभावना है। जनता दल यूनाइटेड (जदयू) अपने कुछ पूर्व मंत्रियों को बनाए रखने के मूड में दिखाई दे रहा है, जिससे सरकार में स्थिरता बनी रहे। भाजपा क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए खास रणनीति अपना रही है। पार्टी का मानना है कि क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों को एक साथ जोड़कर ही वह बिहार की सभी जातियों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर पाएगी। मगध क्षेत्र से भाजपा ने पहले ही अतिपिछड़ी जाति के एक नेता को महत्वपूर्ण पद दिया है। अब इस क्षेत्र से किसी सवर्ण जाति के विधायक को मंत्री बनाने की चर्चा चल रही है। पार्टी उन जिलों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जहां उसने 2025 के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था, और उन जिलों के सवर्ण विधायकों को मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। इसी तरह, तिरहुत प्रमंडल में भी पार्टी सवर्ण विधायकों को मौका देने पर विचार कर रही है। पिछली सरकार में इस क्षेत्र से अतिपिछड़ा वर्ग की एक महिला मंत्री भाजपा कोटे से थीं, इसलिए इस बार भी किसी सवर्ण विधायक को मंत्री बनाने की चर्चा है। दरभंगा इलाके से किसी ब्राह्मण विधायक को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की भी उम्मीद है। भाजपा ने पहले भी दो बार अपने कोटे से ब्राह्मण समाज के विधायकों को मंत्री बनाया है। इसके अलावा, एक महिला विधान पार्षद को भी सम्राट सरकार में शामिल किए जाने की संभावना है, जो अभी तक मंत्री नहीं रही हैं। यह कदम महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जदयू कोटे से मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों को पहली बार मौका मिलने की उम्मीद है। पार्टी उन युवा विधायकों को अवसर देने पर विचार कर रही है जो पहली बार चुनाव जीतकर आए हैं और जिन्होंने प्रतिष्ठित संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। इन विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने से पार्टी में युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और उन्हें सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। हालांकि, जदयू अपने कुछ अनुभवी मंत्रियों को भी बरकरार रखने के मूड में है, जो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पिछली सरकारों में कई बार मंत्री रह चुके हैं। ऐसे मंत्रियों की संख्या 8 से 9 के बीच रहने की संभावना है। दूसरी ओर, लोजपा (रामविलास), रालोमो और हम जैसे अन्य घटक दलों में मंत्रिमंडल की सूची में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। लोजपा (रामविलास) से पिछली सरकार में मंत्री रहे एक विधायक को इस बार जगह नहीं मिलने की चर्चा है, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने इसे अफवाह बताया है। रालोमो से उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र फिर से मंत्री बनने के लिए लगभग तय हैं, जबकि हम से जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष का भी मंत्रिमंडल में शामिल होना तय है। कुल मिलाकर, बिहार सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार एक जटिल प्रक्रिया होने की उम्मीद है, जिसमें क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों को साधने के साथ-साथ सभी घटक दलों के हितों को भी ध्यान में रखा जाएगा। इस विस्तार से बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद है, जो राज्य के विकास और प्रगति को गति देगा। मंत्रिमंडल विस्तार की यह कवायद बिहार की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने और राज्य को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सरकार का प्रयास होगा कि सभी वर्गों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो और राज्य के विकास के लिए एक मजबूत और समावेशी टीम बनाई जा सके





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