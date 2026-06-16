बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को चेतावनी दी है कि वे बिहार छोड़ दें नहीं तो उन्हें श्मशान जाना होगा। उन्होंने कहा कि अपराधी अपराध करना छोड़ दें और बिहार छोड़ दें। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें श्मशान जाना होगा।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को चेतावनी दी है कि वे बिहार छोड़ दें नहीं तो उन्हें श्मशान जाना होगा। उन्होंने कहा कि अपराधी अपराध करना छोड़ दें और बिहार छोड़ दें। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें श्मशान जाना होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी जाति या धर्म का अपराधी हो उसे बिहार छोड़ना होगा। अगर वे बिहार नहीं छोड़ेंगे तो उन्हें श्मशान जाने के लिए तैयार रहना होगा। क्योंकि अब उन्हें कहीं पनाह मिलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि एक तरफ बाबा हैं और दूसरी तरफ शुभेंदु आ गए हैं। भाग कर अब कहां जाओगे। उन्होंने कहा कि अपराधियों को बिहार छोड़ना होगा नहीं तो श्मशान जाएंगे। अब अपराधी बचेंगे नहीं.
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को चेतावनी दी है कि वे बिहार छोड़ दें नहीं तो उन्हें श्मशान जाना होगा। उन्होंने कहा कि अपराधी अपराध करना छोड़ दें और बिहार छोड़ दें। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें श्मशान जाना होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी जाति या धर्म का अपराधी हो उसे बिहार छोड़ना होगा। अगर वे बिहार नहीं छोड़ेंगे तो उन्हें श्मशान जाने के लिए तैयार रहना होगा। क्योंकि अब उन्हें कहीं पनाह मिलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि एक तरफ बाबा हैं और दूसरी तरफ शुभेंदु आ गए हैं। भाग कर अब कहां जाओगे। उन्होंने कहा कि अपराधियों को बिहार छोड़ना होगा नहीं तो श्मशान जाएंगे। अब अपराधी बचेंगे नहीं
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