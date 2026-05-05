बिहार में वज्रपात से 23 की मौत, कई घायल

आंधी-पानी के साथ वज्रपात के कारण बिहार में 23 लोगों की मौत हो गई और 18 से अधिक लोग घायल हो गए। औरंगाबाद, गया, रोहतास, भोजपुर और वैशाली जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने मुआवजे की घोषणा की है।

बिहार में सोमवार को आंधी -पानी और वज्रपात के कारण एक भीषण त्रासदी हुई, जिसमें 23 लोगों की जान चली गई और 18 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हृदयविदारक घटना राज्य के विभिन्न हिस्सों में फैली हुई है, जिसमें औरंगाबाद, गया, रोहतास, भोजपुर और वैशाली जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। कई दुखद घटनाओं में, बच्चे खेलते समय, और किसान अपने खेतों में काम करते समय इस प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, पेड़ गिरने और दीवारों के ढहने से भी मौतें हुई हैं। औरंगाबाद जिले में, वज्रपात के कारण तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। गया जिले में स्थिति और भी भयावह थी, जहां शेरघाटी, टिकारी और कोंच थाना क्षेत्रों में कुल पांच लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मृतकों में तीन किशोर भी शामिल थे, जिससे इस घटना की गंभीरता और बढ़ गई। पूर्वी चंपारण जिले में सबसे अधिक पांच लोगों की मौत हुई। रोहतास जिले के डेहरी आन सोन में भी वज्रपात ने अपना कहर बरपाया। चकिया गांव में, काली मंदिर के पास मजदूर एक ट्रक पर कच्चा कोयला लाद रहे थे, तभी अचानक आंधी -तूफान शुरू हो गया। अपनी जान बचाने के लिए मजदूर ट्रक के नीचे छिप गए, लेकिन दुर्भाग्यवश, ट्रक पर आकाशीय बिजली गिर गई। इस हृदयविदारक घटना में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वैशाली जिले के लालगंज में एक महिला की मौत हो गई, जबकि भोजपुर जिले के गुलजारपुर में भी एक महिला ने अपनी जान गंवा दी। संदेश थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में, एक 20 वर्षीय युवक भी वज्रपात का शिकार हो गया। इस आपदा के कारण न केवल जानमाल का नुकसान हुआ है, बल्कि कृषि क्षेत्र को भी भारी क्षति पहुंची है। आम और लीची सहित अन्य फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है, जिससे किसानों की आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। कई स्थानों पर बिजली के पोल और तार गिर गए हैं, जिसके कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। पूर्वी चंपारण में, एक विशाल पेड़ एक ई-रिक्शा पर गिर गया, जिससे उसमें सवार दो लोगों की दुखद मौत हो गई। सीतामढ़ी जिले में, सीतामढ़ी-पुपरी स्टेट हाइवे पर एक बुनियादी विद्यालय के पास बिजली का पोल एक बाइक पर गिर गया, जिसमें सवार दो ननद-भौजाई की मौके पर ही मौत हो गई। इस त्रासदी पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है और प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की है। उन्होंने घोषणा की है कि प्रत्येक मृतक के परिवार को चार-चार लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतने की अपील की है, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। यह घटना बिहार के लिए एक गंभीर चेतावनी है, जो प्राकृतिक आपदा ओं के प्रति तैयारी और जागरूकता की आवश्यकता को रेखांकित करती है। सरकार और स्थानीय प्रशासन को प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य को तेज करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है.

बिहार में सोमवार को आंधी-पानी और वज्रपात के कारण एक भीषण त्रासदी हुई, जिसमें 23 लोगों की जान चली गई और 18 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हृदयविदारक घटना राज्य के विभिन्न हिस्सों में फैली हुई है, जिसमें औरंगाबाद, गया, रोहतास, भोजपुर और वैशाली जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। कई दुखद घटनाओं में, बच्चे खेलते समय, और किसान अपने खेतों में काम करते समय इस प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, पेड़ गिरने और दीवारों के ढहने से भी मौतें हुई हैं। औरंगाबाद जिले में, वज्रपात के कारण तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। गया जिले में स्थिति और भी भयावह थी, जहां शेरघाटी, टिकारी और कोंच थाना क्षेत्रों में कुल पांच लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मृतकों में तीन किशोर भी शामिल थे, जिससे इस घटना की गंभीरता और बढ़ गई। पूर्वी चंपारण जिले में सबसे अधिक पांच लोगों की मौत हुई। रोहतास जिले के डेहरी आन सोन में भी वज्रपात ने अपना कहर बरपाया। चकिया गांव में, काली मंदिर के पास मजदूर एक ट्रक पर कच्चा कोयला लाद रहे थे, तभी अचानक आंधी-तूफान शुरू हो गया। अपनी जान बचाने के लिए मजदूर ट्रक के नीचे छिप गए, लेकिन दुर्भाग्यवश, ट्रक पर आकाशीय बिजली गिर गई। इस हृदयविदारक घटना में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वैशाली जिले के लालगंज में एक महिला की मौत हो गई, जबकि भोजपुर जिले के गुलजारपुर में भी एक महिला ने अपनी जान गंवा दी। संदेश थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में, एक 20 वर्षीय युवक भी वज्रपात का शिकार हो गया। इस आपदा के कारण न केवल जानमाल का नुकसान हुआ है, बल्कि कृषि क्षेत्र को भी भारी क्षति पहुंची है। आम और लीची सहित अन्य फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है, जिससे किसानों की आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। कई स्थानों पर बिजली के पोल और तार गिर गए हैं, जिसके कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। पूर्वी चंपारण में, एक विशाल पेड़ एक ई-रिक्शा पर गिर गया, जिससे उसमें सवार दो लोगों की दुखद मौत हो गई। सीतामढ़ी जिले में, सीतामढ़ी-पुपरी स्टेट हाइवे पर एक बुनियादी विद्यालय के पास बिजली का पोल एक बाइक पर गिर गया, जिसमें सवार दो ननद-भौजाई की मौके पर ही मौत हो गई। इस त्रासदी पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है और प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की है। उन्होंने घोषणा की है कि प्रत्येक मृतक के परिवार को चार-चार लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतने की अपील की है, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। यह घटना बिहार के लिए एक गंभीर चेतावनी है, जो प्राकृतिक आपदाओं के प्रति तैयारी और जागरूकता की आवश्यकता को रेखांकित करती है। सरकार और स्थानीय प्रशासन को प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य को तेज करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है





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