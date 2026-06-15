बिहार में रोशन आनंद के भाई की मौत मामले में तेजस्वी-तेजप्रताप एक साथ, निष्पक्ष जांच की मांग

रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत के मामले में राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव के दोनों स्नान तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने सरकार से उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। दोनों ने शिक्षा क्षेत्र में हुए इस विवाद को लेकर सरकार की भूमिका पर सवाल खड़ा किया।
रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत के मामले में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने सरकार से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। लालू प्रसाद यादव के दोनों पुत्रों ने पहली बार इन चुनावों के बाद एक मुद्दे पर एक साथ खड़ा होकर जReq ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में बिहार सरकार और पुलिस की भूमिका संदेहास्पद है। तेज प्रताप यादव ने शिकायत की कि राज्य सरकार एवं प्रशासन से मांग की गई है कि सभी दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। साथ ही उन्होंne मांग की कि रौशन आनंद को उनके भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मानवीय आधार पर जेल से रिहा किया जाए या कम से कम एक दिन का पेरोल प्रदान किया जाए। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह मामला पूरे शिक्षा क्षेत्र के लिए उचित नहीं है। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की शीघ्र प्राप्ति और उच्चस्तरीय जांच की मांग की। प्रिंस यादव की मृत्यु के मudayon पूरे बिहार में विवाद बढ़ा और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना रहा है। प्रिंस यादव की आंख और गर्दन पर चोट के निशान की तस्वीर सामने आई है। रोशन आनंद वर्तमान में जेल में हैं और उनके जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। प्रिंस यादव की हृदय में उनके पैतृक आवास पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हुई है। पटना से भी कई शिक्षक और छात्र वहाँ पहुंचे हैं.
रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत के मामले में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने सरकार से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। लालू प्रसाद यादव के दोनों पुत्रों ने पहली बार इन चुनावों के बाद एक मुद्दे पर एक साथ खड़ा होकर जReq ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में बिहार सरकार और पुलिस की भूमिका संदेहास्पद है। तेज प्रताप यादव ने शिकायत की कि राज्य सरकार एवं प्रशासन से मांग की गई है कि सभी दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। साथ ही उन्होंne मांग की कि रौशन आनंद को उनके भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मानवीय आधार पर जेल से रिहा किया जाए या कम से कम एक दिन का पेरोल प्रदान किया जाए। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह मामला पूरे शिक्षा क्षेत्र के लिए उचित नहीं है। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की शीघ्र प्राप्ति और उच्चस्तरीय जांच की मांग की। प्रिंस यादव की मृत्यु के मudayon पूरे बिहार में विवाद बढ़ा और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना रहा है। प्रिंस यादव की आंख और गर्दन पर चोट के निशान की तस्वीर सामने आई है। रोशन आनंद वर्तमान में जेल में हैं और उनके जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। प्रिंस यादव की हृदय में उनके पैतृक आवास पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हुई है। पटना से भी कई शिक्षक और छात्र वहाँ पहुंचे हैं
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