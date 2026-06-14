बिहार भाजपा सरकार के 100 दिनों का हिसाब-किताब

भाजपा नेतृत्व ने अपने सभी मंत्रियों से विभागवार उपलब्धियों और कार्यों का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। पार्टी का लक्ष्य है कि सम्राट सरकार के 100 दिनों के कामकाज का आकलन कर उसे जनता के बीच प्रभावी ढंग से रखा जाए।

बिहार भाजपा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मंत्रियों से उनके विभागों की उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा मांग रही है। भाजपा कोटे के मंत्रियों द्वारा जनहित में कौन-कौन से महत्वपूर्ण फैसला लिया गया?

कौन-सी नई योजनाएं संचालित की गईं और योजनाओं के क्रियान्वयन में कितनी प्रभावी प्रगति हुई?

इन सब पर भाजपा नेतृत्व ने अपने सभी मंत्रियों से विभागवार उपलब्धियों और कार्यों का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। पार्टी का लक्ष्य है कि सम्राट सरकार के 100 दिनों के कामकाज का आकलन कर उसे जनता के बीच प्रभावी ढंग से रखा जाए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में गत दिनों मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर पार्टी के मंत्रियों की बैठक हुई। इस दौरान संगठन के रणनीतिकारों ने सम्राट सरकार के ब्रांडिंग की विस्तृत कार्ययोजना तैयारी की। पार्टी नेतृत्व ने मंत्रियों से विभागवार प्रमुख निर्णयों, नई योजनाओं, विकास कार्यों की प्रगति, प्रशासनिक सुधारों तथा जनहित से जुड़े कदमों की जानकारी उपलब्ध कराने की ओर ध्यान आकृष्ट किया। इसके आधार पर सरकार के 100 दिनों की उपलब्धियों का संकलन तैयार किया जाएगा। पार्टी का उद्देश्य यह दिखाना है कि नई सरकार ने कम समय में शासन और विकास के मोर्चे पर क्या-क्या पहल की है। भाजपा संगठन की ओर से जुटाई जा रही जानकारी का उपयोग आगामी जनसंपर्क कार्यक्रमों, मीडिया संवाद और विभिन्न राजनीतिक अभियानों में भी किया जाएगा। पार्टी नेताओं का मानना है कि सरकार के शुरुआती कार्यकाल में लिए गए फैसलों और शुरू की गई योजनाओं को जनता तक पहुंचाना आवश्यक है, ताकि शासन की प्राथमिकताओं और उपलब्धियों की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सके। सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय की कवायद के रूप में भी देखा जा रहा है। एक ओर सरकार अपने कामकाज का लेखा-जोखा तैयार कर रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा संगठन उसे जन-जन तक पहुंचाने की रणनीति बना रहा है। माना जा रहा है कि 100 दिन पूरे होने के मौके पर सरकार की उपलब्धियों को लेकर व्यापक स्तर पर जन संपर्क अभियान भी चलाया जा सकता है





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

बिहार भाजपा सम्राट सरकार 100 दिन हिसाब-किताब विभागवार उपलब्धियां

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jaipur Factory Blast: पुलिस-प्रशासन की अनदेखी से सुलगता रहा पटाखों का काला कारोबार, 500 मकान तलाशे, 100 गोदाम चिन्हित | Jaipur Patakha Factory Blast Police Negligence 500 Houses Searched 100 Warehouses IdentifiedJaipur Patakha Factory Blast: दीपावली और शादियों के सीजन के बाद बचे पुराने पटाखों का अवैध कारोबार राजधानी जयपुर में वर्षों से चल रहा है। पुलिस-प्रशासन की अनदेखी के चलते रिहायशी इलाकों में पटाखों के गोदाम संचालित होते रहे। हाल ही में फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद जांच में करीब 500 मकानों की तलाशी ली गई, जिनमें 100 से अधिक संदिग्ध गोदाम चिन्हित किए गए...

Read more »

दिवालिया JP Associates खरीदने वाले अदाणी का बड़ दांव, ₹765.25 करोड़ देकर इस कंपनी में खरीद ली 100 हिस्सेदारी - adani group adaniconnex acquires100 percent stake in mbel after jp associatesअदाणी एंटरप्राइजेज की जॉइंट वेंचर कंपनी अदाणीकॉनेक्स ने मधुवंती बिल्ड एस्टेट लिमिटेड की 100 इक्विटी 765.

Read more »

FIFA World Cup 2026: फुटबॉल विश्व कप की महंगी टिकटों को लेकर फैंस में नाराजगी, स्टेडियमों में अधिकतर लोग ऊंचे तबके से - fans angry high prices of fifa world cup 2026 ticketsफीफा विश्व कप के 100 साल के इतिहास में टिकटों के लिहाज से अब तक के सबसे महंगे विश्व कप को अगर सिर्फ अमीरों का टूर्नामेंट कहा जाए तो अतिशियोक्ति नहीं होगी।

Read more »

उदयपुर: मेवाड़ ने 100 साल में खोए बाघ, शेर और चीते; जयसमंद के शोध में खुलासा - udaipur mewar has lost tigers lions and cheetahs over the last 100 yearsउदयपुर संभाग के जंगलों में आज भले ही तेंदुए, सियार और जंगली सूअर बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हों, लेकिन एक सदी पहले मेवाड़ के वन बाघ, शेर, चीता और जंगली कुत्तों जैसे शीर्ष वन्यजीवों की शरणस्थली थे।

Read more »

देवास में 100 लोगों ने किया फॉरेस्ट टीम पर हमला, 6 वनकर्मी घायल | Dewas Forest Team Attacked Villagers Stone Pelting Vandalism Six InjuredForest Team Attacked in Dewas- देवास में सुबह करीब 11 बजे अतिक्रमण हटाने गए वनकर्मियों के ऊपर 100 से ज्यादा लोगों ने चारों ओर से घेराव कर पथराव किया।

Read more »

सस्ते फ्यूल पर बड़ी खबर: '100 फीसदी एथेनॉल ईंधन को कानूनी मान्यता देने वाली फाइल को दी मंजूरी', गडकरी का एलानसस्ते फ्यूल पर बड़ी खबर: '100 फीसदी एथेनॉल ईंधन को कानूनी मान्यता देने वाली फाइल को दी मंजूरी', गडकरी का एलान Nitin Gadkari says Signed

Read more »