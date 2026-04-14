बिहार: एनडीए की अहम बैठक, नई सरकार के गठन पर मंथन

पटना में एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक में नई सरकार के गठन और आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की उपस्थिति इस बैठक को और भी खास बना रही है।

राज्य ब्यूरो, पटना । बिहार की राजनीति में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंगलवार को पटना के सेंट्रल हॉल में एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में एनडीए के कई बड़े सहयोगी दलों के नेता शामिल होंगे। इस बैठक को लेकर सियासी हलचलें तेज़ हो गई हैं। जीतन राम मांझी पहले ही पटना पहुँच चुके हैं। वहीं, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा नई सरकार का गठन और रणनीति पर गहन विचार-विमर्श करना होगा।

एनडीए की इस महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। नई सरकार के गठन को लेकर विस्तृत रणनीति बनाई जाएगी, जिसमें विधायक दल के नेता के चुनाव और मंत्रिमंडल के गठन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सहयोगी दलों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर भी ज़ोर दिया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, संभावना है कि इस बैठक में कई बड़े और निर्णायक फैसले लिए जा सकते हैं। इसलिए, सभी राजनीतिक पंडितों और कार्यकर्ताओं की नज़रें इस महत्वपूर्ण बैठक पर टिकी हुई हैं।

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सभी विधायक भी इस बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉ. राजेश भट्ट ने इस बात की पुष्टि की है। विधायक दल के नेता राजू तिवारी के नेतृत्व में पार्टी इस बैठक में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। बैठक में पार्टी की भूमिका को भी बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि एनडीए में लोजपा (रामविलास) की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण है।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मंगलवार को पटना पहुँचेंगे और पार्टी कार्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम भारत रत्न डॉ. बी.आर. अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन चिराग पासवान द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस कार्यक्रम का राजनीतिक संदेश काफी महत्वपूर्ण होगा।

जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की उपस्थिति इस बैठक को और भी खास बना रही है। दोनों नेता अपने-अपने दलों के प्रमुख चेहरे हैं और उनकी राय बैठक में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एनडीए के भीतर संतुलन बनाए रखने में इन दोनों नेताओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। सियासी समीकरणों को साधने के लिए यह बैठक बेहद अहम है, क्योंकि आने वाले दिनों में लिए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण फैसलों की दिशा यहीं से तय होने की संभावना है।

एनडीए की इस बैठक ने बिहार की राजनीतिक हलचल को और भी तेज कर दिया है। सरकार के गठन को लेकर अटकलों और कयासों का दौर जारी है, जबकि विपक्ष भी इस बैठक पर पैनी नज़र बनाए हुए है। अगले 24 से 48 घंटे बिहार की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। बैठक के बाद बिहार की सियासी तस्वीर और भी स्पष्ट हो सकती है, जिससे बिहार में एक नई सरकार के गठन को लेकर उत्सुकता चरम पर है।





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