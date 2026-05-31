बिहार में गर्मी से मिली राहत जल्द ही खत्म होगी, क्योंकि 4 से 6 जून के बीच भीषण लू की वापसी की संभावना है।आज (31 मई) भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट।बिहार के लोगों को गर्मी से मिली राहत अब जल्द ही खत्म होने वाली है।
बिहार में गर्मी से मिली राहत जल्द ही खत्म होगी, क्योंकि 4 से 6 जून के बीच भीषण लू की वापसी की संभावना है।आज (31 मई) भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट । बिहार के लोगों को गर्मी से मिली राहत अब जल्द ही खत्म होने वाली है। मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में अगले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने वाला हैजहां एक तरफ आज भारी बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी है, वहीं जून के पहले सप्ताह में भीषण लू (Heat Wave) की वापसी होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल पटना, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान, बक्सर, भोजपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, अररिया, खगड़िया, बेगूसराय और लखीसराय में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है। वहीं, कल यानी 1 जून को पटना का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा।के दौरान फिर से भीषण लू (Heat Wave) चलने की आशंका हैजून के शुरुआती दिनों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, जिससे लोगों को एक बार फिर चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ेगा31 मई को बिहार में छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, गरज-चमक और बिजली कड़कने के साथ तेज आंधी-तूफान आने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।बीते 24 घंटों में बिहार के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक, पूर्वी चंपारण में कुछ स्थानों पर 7 सेंटीमीटर (भारी वर्षा) तक पानी बरसा है, जिससे स्थानीय तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी.
बिहार में गर्मी से मिली राहत जल्द ही खत्म होगी, क्योंकि 4 से 6 जून के बीच भीषण लू की वापसी की संभावना है।आज (31 मई) भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट।बिहार के लोगों को गर्मी से मिली राहत अब जल्द ही खत्म होने वाली है। मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में अगले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने वाला हैजहां एक तरफ आज भारी बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी है, वहीं जून के पहले सप्ताह में भीषण लू (Heat Wave) की वापसी होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल पटना, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान, बक्सर, भोजपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, अररिया, खगड़िया, बेगूसराय और लखीसराय में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है। वहीं, कल यानी 1 जून को पटना का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा।के दौरान फिर से भीषण लू (Heat Wave) चलने की आशंका हैजून के शुरुआती दिनों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, जिससे लोगों को एक बार फिर चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ेगा31 मई को बिहार में छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, गरज-चमक और बिजली कड़कने के साथ तेज आंधी-तूफान आने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।बीते 24 घंटों में बिहार के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक, पूर्वी चंपारण में कुछ स्थानों पर 7 सेंटीमीटर (भारी वर्षा) तक पानी बरसा है, जिससे स्थानीय तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी
बिहार गर्मी राहत लू वापसी मौसम अलर्ट
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ओमिक्रॉन : महाराष्ट्र में 31 संक्रमितों की अस्पताल से छुट्टी, देश के छह हवाईअड्डों पर आरटी-पीसीआर की प्री बुकिंग अनिवार्यओमिक्रॉन : महाराष्ट्र में 31 संक्रमितों की अस्पताल से छुट्टी, देश के छह हवाईअड्डों पर आरटी-पीसीआर की प्री बुकिंग अनिवार्य LadengeCoronaSe Coronavirus Covid19 CoronaVaccine OmicronVariant PMOIndia MoHFW_INDIA ICMRDELHI WHO
Read more »
Petrol Diesel Today Price: जारी हुए पेट्रोल-डीजल के ताजा भाव, जानें मई के आखिरी दिन क्या है दामPetrol Diesel Price Rajasthan, 31 May: तेल कंपनियों ने इस महीने के आखिरी दिन यानी 31 मई को ईंधन की Watch video on ZeeNews Hindi
Read more »
शब्द सम्मान-2024 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित, 31 अक्तूबर तक भेज सकते हैं प्रस्ताव व अनुशंसाएंशब्द सम्मान-2024 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित, 31 अक्तूबर तक भेज सकते हैं प्रस्ताव व अनुशंसाएं, Entries invited for amar ujala Shabd Samman-2024, proposals recommendations can be sent by 31 Oct
Read more »
தினசரி ராசிபலன்: ஆவணி 15 - இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வாழ்வில் மாற்றம் வரும் நாள்!August 31 Today Rasipalan: ஆவணி மாதம் 15ஆம் நாளான இன்று (ஆகஸ்ட் 31), 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Read more »
இன்றைய ராசிபலன்: ஐப்பசி 14 - இன்று இந்தெந்த ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான நாள்...?October 31 Today Rasipalan: ஐப்பசி மாதம் 14ஆம் நாளான இன்று (அக்டோபர் 31), 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Read more »
Aaj Ka Rashifal 31 December 2025: मिथुन वालों को हो सकती है आर्थिक हानि, तुला वाले पाएंगे रुका धन! पढ़ें पूरा राशिफलAaj ka Rashifal 31 December 2025, Horoscope Today: 31 दिसंबर 2025, बुधवार यानी आज 31 दिसंबर 2025 को
Read more »