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बिहार में 1 जून से बस किराया 10-15% तक बढ़, मिथिलांचल के यात्रियों पर सीधा असर

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बिहार में 1 जून से बस किराया 10-15% तक बढ़, मिथिलांचल के यात्रियों पर सीधा असर
बस किराया बढ़ोतरीबिहार परिवहन विभागमिथिलांचल यात्रियों पर असर
📆31-05-2026 13:48:00
📰Dainik Jagran
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बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने 1 जून से राज्य में बस किराये में 10-15% तक वृद्धि का निर्णय लिया है। यह बदलाव साधारण बसों से लेकर लग्जरी बसों तक के किराये पर लागू होगा। नई दरों के तहत साधारण बस का किराया 1.50 रुपये प्रति किलोमीटर से बढ़कर अधिकतम 1.73 रुपये हो गया है। नौकरी, शिक्षा और व्यवसाय के लिए दैनिक यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों पर यह बढ़ोतरी का सीधा असर पड़ेगा। विभाग ने ओवरलोडिंग रोकने और नीतिमानी वसूली सुनिश्चित करने के लिए कई दिशानिर्देश दिए हैं।

बिहार में 1 जून से बस किराया 10-15% तक बढ़ जाएगा, जिससे मधुबनी और पूरे मिथिलांचल के लाखों यात्रियों पर सीधा असर पड़ेगा। परिवहन विभाग ने नई दरें लागू किए हैं जिनके तहत साधारण बस का किराया 1.50 रुपये प्रति किलोमीटर से बढ़कर अधिकतम 1.

73 रुपये हो गया है, डीलक्स बसों का किराया 2.30 रुपये और वातानुकूलित बसों का किराया 2.50 रुपये प्रति किलोमीटर किया गया है। वॉल్వो और अन्य लग्जरी बसों के लिए यह दर 2.88 रुपये प्रति किलोमीटर है। नई दरों के अनुसार विभिन्न दूरी के आधार पर 10 से 15 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है। उदाहरण के लिए, 50 किलोमीटर तक की दूरी पर 15 प्रतिशत, 100 किलोमीटर तक 14 प्रतिशत, 150 किलोमीटर तक 13 प्रतिशत, 200 किलोमीटर तक 12 प्रतिशत, 250 किलोमीटर तक 11 प्रतिशत और 300 किलोमीटर से अधिक दूरी पर 10 प्रतिशत वृद्धि लागू की गई है। इससे मधुबनी से दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, जयनगर आदि शहरों की यात्रा महंगी हो जाएगी। परिवहन विभाग ने सभी जिलों को नई दरें लागू कराने और प्रत्येक बस स्टैंड और बसों में किराया सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। यात्रियों को निर्धारित दर से अधिक राशि की वसूली होने से बचाने के लिए यह उपाय किया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी श्रीराम बाबू ने कहा कि निर्धारित दर से अधिक किराया लेने वाले बस संचालकों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी और शिकायत मिलने पर जुर्माना और परमिट संबंधी कार्रवाई भी की जा सकती है। साथ ही ओवरलोडिंग रोकने पर भी जोर दिया गया है और प्रत्येक बस में शिकायत पंजी और हेल्पलाइन जानकारी प्रदर्शित करने को कहा गया है। टेंपो, ऑटो और ई-रिक्शा के किराये में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है, बस सेवाओं पर ही यह नई अधिसूचना लागू है। बस किराये में वृद्धि के साथ-साथ मालवाहक वाहनों के परिचालन खर्च में भी बढ़ोतरी का असर देखने में आ रहा है। डीजल, स्पेयर पार्ट्स, टायर और रखरखाव खर्च बढ़ने के कारण मालभाड़े की दरों की समीक्षा संभव है। स्थानीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुन्ना ठाकुर का कहना है कि मालवाहक वाहनों के किराये में वृद्धि होने पर निर्माण सामग्री, खाद्यान्न, फल-सब्जी और रोजमर्रा की वस्तुओं की ढुलाई लागत पर असर पड़ सकता है। हालांकि सरकार ने अभी मालभाड़े के लिए कोई नई अधिसूचना जारी नहीं की। बस किराया बढ़ने से पटना, दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर आने-जाने वाले नौकरीपेशा लोगों, छात्रों और व्यवसायियों को हर महीने अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा। बस संचालकों का कहना है कि लगातार बढ़ती परिचालन लागत के कारण किराया संशोधन आवश्यक था। सोमवार से नई व्यवस्था लागू होने के साथ ही सभी बस पड़ावों पर संशोधित किराया सूची लगाई जा रही है

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बस किराया बढ़ोतरी बिहार परिवहन विभाग मिथिलांचल यात्रियों पर असर नई बस किराया दरें ओवरलोडिंग रोकने के निर्देश

 

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