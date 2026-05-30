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बिहार में 1 जून से बस किराए में वृद्धि, BSRTC ने 5 साल बाद बढ़ाया किराया

बिहार News

बिहार में 1 जून से बस किराए में वृद्धि, BSRTC ने 5 साल बाद बढ़ाया किराया
बिहारBSRTCबस किराया
📆30-05-2026 22:17:00
📰Dainik Jagran
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बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) ने 1 जून से बस किराए में वृद्धि की है। साधारण से लेकर वॉल्वो और डीलक्स बसों तक के किराए बढ़ाए गए हैं। नई दरें 50 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर से अधिक दूरी तक के लिए निर्धारित की गई हैं। निजी बसों में भी किराया बढ़ा है।

बिहार में एक जून से बस यात्रा महंगी हो जाएगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ( BSRTC ) और निजी बसों दोनों के किराए में वृद्धि की गई है। पांच साल बाद किराए में यह बढ़ोतरी की गई है, जो एक जून से लागू होगी। निगम ने नई रेट लिस्ट जारी कर दी है, जो हर बस पड़ाव पर रविवार को लगा दी जाएगी। निजी बस मालिकों ने भी किराए में वृद्धि शुरू कर दी है। कुछ रूटों पर किराया बढ़ा दिया गया है। यह बढ़ोतरी ईंधन और पार्ट्स की कीमतों में वृद्धि के कारण की गई है। विभिन्न श्रेणियों की बसों के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं। साधारण बस सेवा में 50 किलोमीटर तक का किराया 1.

73 रुपये प्रति किलोमीटर होगा, जबकि पहले यह 1.50 रुपये था। 300 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए यह 1.65 रुपये प्रति किलोमीटर होगा। वॉल्वो और मर्सिडीज बसों के लिए 50 किलोमीटर तक का किराया 2.88 रुपये प्रति किलोमीटर हो गया है, जो पहले 2.50 रुपये था। डीलक्स एसी बस का किराया 50 किलोमीटर तक 2.30 रुपये और 300 किलोमीटर से अधिक पर 2.20 रुपये प्रति किलोमीटर होगा। डीलक्स नॉन-एसी बस का किराया 50 किलोमीटर तक 1.96 रुपये और 300 किलोमीटर से अधिक पर 1.87 रुपये प्रति किलोमीटर होगा। सिटी बसों में पहले चार किलोमीटर के लिए 1.84 रुपये प्रति किलोमीटर और उसके बाद हर दो किलोमीटर पर 1.73 रुपये प्रति किलोमीटर दर निर्धारित की गई है। निजी बसों में भी किराया बढ़ा है। पूर्णिया से कटिहार के बीच नॉन-एसी बस का किराया 50 से बढ़कर 60 रुपये और एसी बस का 60 से बढ़कर 70 रुपये हो गया है। निजी बसों के किराए की अंतिम सूची रविवार शाम तक स्पष्ट हो जाएगी। BSRTC पिछले पांच साल में पहली बार किराया बढ़ा रहा है। यात्रियों को अब अपने सफर पर अतिरिक्त खर्च करना होगा। सरकारी बसों में यह वृद्धि एक जून से लागू होगी। निजी बस मालिकों का कहना है कि उन्हें भी बढ़ती लागत के कारण किराया बढ़ाना पड़ रहा है। बस किराए में यह बढ़ोतरी मध्यम और निम्न वर्ग के यात्रियों को प्रभावित करेगी, जो लंबी दूरी की यात्रा के लिए बसों पर निर्भर हैं। अब उन्हें हर यात्रा में अधिक पैसे खर्च करने होंगे। इससे आम जनता पर महंगाई का बोझ और बढ़ेगा। सरकारी बसों में किराया वृद्धि के बावजूद सेवा में सुधार की उम्मीद है। निगम ने कहा है कि नए किराए से बसों के रखरखाव और संचालन में मदद मिलेगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे नए किराए की सूची देखकर ही यात्रा की योजना बनाएं। बस पड़ावों पर नई दरों की सूची चस्पा कर दी गई है। इसके अलावा, BSRTC की वेबसाइट पर भी जानकारी उपलब्ध होगी। निजी बसों के लिए भी एसोसिएशन द्वारा नई दरें तय की गई हैं। यात्रियों को सलाह है कि वे अधिक किराया मांगे जाने पर शिकायत करें। कुल मिलाकर बिहार में एक जून से बस यात्रा महंगी हो जाएगी, जिससे लाखों यात्री प्रभावित होंगे। यह बढ़ोतरी लंबी दूरी की यात्राओं पर अधिक असर डालेगी। छोटी दूरी के लिए भी किराए में मामूली वृद्धि हुई है। उम्मीद है कि इससे परिवहन सेवा में सुधार होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि, फिलहाल यात्रियों को अतिरिक्त खर्च उठाना होगा। बस यात्रा पर निकलने से पहले नए किराए की जानकारी जरूर लें

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बिहार BSRTC बस किराया बढ़ोतरी 1 जून

 

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