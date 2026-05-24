बिहार के कटिहार जिले में 'वंदे मातरम' गीत का विरोध

बिहार के कटिहार जिले में एक स्कूल में 'वंदे मातरम' गीत का विरोध हुआ। दो शिक्षकों ने इस गीत का विरोध किया, जिससे विद्यालय में तनाव पैदा हो गया।

बिहार के कटिहार जिले में एक स्कूल में ' वंदे मातरम ' गीत का विरोध हुआ। दो शिक्षक ों ने इस गीत का विरोध किया, जिससे विद्यालय में तनाव पैदा हो गया। प्रधानाध्यापक ने शिक्षक ों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन विरोध कर रहे शिक्षक ों ने समर्थन में वार्ड सदस्य को बुला लिया। इसके बाद विद्यालय परिसर में समर्थन और विरोध को लेकर शिक्षक दो गुटों में बंट गए। अंततः विद्यालय सत्र के समाप्ति के उपरांत कुछ गणमान्य ग्रामीणों के साथ विद्यालय के शिक्षक प्रखंड संसाधन केंद्र बरारी पहुंचे और प्रभारी बीईओ से इसकी शिकायत की। प्रभारी बीईओ ने मामले को गंभीर अनुशासनहीनता बताते हुए दोनों शिक्षक ों से स्पष्टीकरण मांगा है तथा दो दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। उन्होंने चेतावनी दिया कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर दोनों शिक्षक ो सहित विद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद विद्यालय के शैक्षणिक माहौल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही राष्ट्रीय गीत के विरोध को लेकर ग्रामीणों में भी नाराजगी देखी जा रही है, फिलहाल यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है.

बिहार के कटिहार जिले में एक स्कूल में 'वंदे मातरम' गीत का विरोध हुआ। दो शिक्षकों ने इस गीत का विरोध किया, जिससे विद्यालय में तनाव पैदा हो गया। प्रधानाध्यापक ने शिक्षकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन विरोध कर रहे शिक्षकों ने समर्थन में वार्ड सदस्य को बुला लिया। इसके बाद विद्यालय परिसर में समर्थन और विरोध को लेकर शिक्षक दो गुटों में बंट गए। अंततः विद्यालय सत्र के समाप्ति के उपरांत कुछ गणमान्य ग्रामीणों के साथ विद्यालय के शिक्षक प्रखंड संसाधन केंद्र बरारी पहुंचे और प्रभारी बीईओ से इसकी शिकायत की। प्रभारी बीईओ ने मामले को गंभीर अनुशासनहीनता बताते हुए दोनों शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है तथा दो दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। उन्होंने चेतावनी दिया कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर दोनों शिक्षको सहित विद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद विद्यालय के शैक्षणिक माहौल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही राष्ट्रीय गीत के विरोध को लेकर ग्रामीणों में भी नाराजगी देखी जा रही है, फिलहाल यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है





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