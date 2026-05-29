बिहार: ऐश्वर्या राय की बात 100 फीसदी सही! लालू यादव का 'आदेश' बेकार; तेज के साथ रोहिणी भी चर्चा में क्यों?

बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में अब 'मुखिया' लालू यादव की चलती नहीं है। उनका आदेश सालभर के अंदर भी प्रभावी नहीं दिखा। उलटा, उनकी बहू ऐश्वर्या राय की हर बात सही निकल रही है। आगे क्या होगा, यह चर्चा फिलहाल खूब है।

बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में अब 'मुखिया' लालू यादव की चलती नहीं है। उनका आदेश सालभर के अंदर भी प्रभावी नहीं दिखा। उलटा, उनकी बहू ऐश्वर्या राय की हर बात सही निकल रही है। आगे क्या होगा, यह चर्चा फिलहाल खूब है। लालू यादव के नेतृत्व में राजद का वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन हुआ था। लेकिन, उनकी सेहत के कारण उनकी गैरहाजिरी के दौरान उनकी बहू ऐश्वर्या राय ने राजद की पार्टी की कमान संभाली और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी संगठित किया। ऐश्वर्या राय ने लालू यादव के आदेश को पूरा करने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया और उन्हें अपने काम के लिए प्रोत्साहित किया। इसने राजद के कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह और ऊर्जा भर दी। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और उन्हें एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे राजद की पार्टी को एक मजबूत और एकजुट होने में मदद मिली। लालू यादव के आदेश को पूरा करने में ऐश्वर्या राय की भूमिका को लेकर चर्चा फिलहाल खूब है। कुछ लोगों का मानना है कि लालू यादव के आदेश को पूरा करने में ऐश्वर्या राय ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी संघर्षशील और नेतृत्व क्षमता ने राजद की पार्टी को मजबूत बनाने में मदद की। लेकिन, कुछ लोगों का मानना है कि लालू यादव के आदेश को पूरा करने में ऐश्वर्या राय की भूमिका को लेकर अभी भी स्पष्टता नहीं है। उन्होंने लालू यादव के आदेश को पूरा करने के लिए क्या किया, यह अभी भी एक विषय है। इस बीच, तेजस्वी यादव के साथ रोहिणी की चर्चा भी फिलहाल खूब है। तेजस्वी यादव के साथ रोहिणी की चर्चा को लेकर कई सवाल हैं। क्या तेजस्वी यादव के साथ रोहिणी का रिश्ता केवल राजनीतिक ही है, या इसमें कुछ और भी है?

क्या रोहिणी की भूमिका केवल लालू यादव के आदेश को पूरा करने की ही है, या इसमें कुछ और भी है? इन सवालों का जवाब अभी भी एक विषय है





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