बिहार में राजनीतिक भूचाल: RLM और BJP के विलय की अटकलें तेज

राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के संभावित विलय को लेकर बिहार की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है। उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश को मंत्री पद मिलने के बाद पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें हैं।

पटना: बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उथल-पुथल मची हुई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ( RLM ) और भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) के संभावित विलय को लेकर राजनीति क गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। राज्य में नए नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं के बीच, राजनीति क दल अपनी-अपनी रणनीतियों को साधने में जुट गए हैं। विश्वसनीय सूत्रों की मानें तो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के साथ औपचारिक रूप से बातचीत शुरू कर दी है। खबरों में यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा ने RLM को अपने साथ विलय करने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव में उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश के राजनीति क भविष्य को लेकर विशेष आश्वासन दिए जाने की चर्चा है। सूत्रों के अनुसार, दीपक प्रकाश को बिहार विधान परिषद में एक सीट और मंत्रिमंडल में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने का वादा किया गया है। दीपक प्रकाश , जिन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पिछली सरकार में पंचायती राज मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उस समय राज्य विधानसभा के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। उनकी नियुक्ति को 2025 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के बाद सरकार में RLM की भागीदारी को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया था। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीति क तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ है। जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने की उम्मीद है, और राजनीति क विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा इस अवसर का उपयोग गठबंधन को मजबूत करने और आंतरिक समीकरणों को अपने पक्ष में करने के लिए कर सकती है। इस बीच, RLM के भीतर असंतोष की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिससे पार्टी की आंतरिक एकता पर सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि RLM के चार विधायकों में से तीन मौजूदा नेतृत्व से असंतुष्ट हैं। यह असंतोष विलय की अटकलों को और हवा दे रहा है। हालांकि, उपेंद्र कुशवाहा ने इन सभी खबरों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले भी इस तरह की अफवाहें उड़ी थीं, और उन्हें किसी भी औपचारिक प्रस्ताव के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने इसे महज राजनीति क अफवाह बताया है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है, जिससे राज्य में राजनीति क गठबंधनों की दिशा का संकेत मिल सकता है। राजनीति क पंडितों का मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा को यह एहसास हो गया है कि उनके पुत्र दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने के बाद पार्टी के कुछ नेता काफी नाराज हैं। इन बगावती तेवर वाले नेताओं को उम्मीद है कि इस बार कुशवाहा अपनी गलती सुधारेंगे और उनमें से किसी को मंत्री पद मिलेगा। वहीं, RLM के सूत्रों का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा इन बगावती नेताओं को सबक सिखाने और अपने पुत्र का राजनीति क करियर सुरक्षित करने के लिए कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। पार्टी के अंदर उनके समर्थक भी भाजपा को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। अंदर की खबर यह है कि कुशवाहा बहुत जल्द कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कुल मिलाकर, बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आने की संभावना है, और सभी की निगाहें उपेंद्र कुशवाहा के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि RLM और BJP के बीच विलय की अटकलें किस दिशा में जाती हैं, और इसका बिहार की राजनीति क परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस संभावित विलय से राज्य की राजनीति में एक नया समीकरण बन सकता है, और इसका असर आने वाले चुनावों पर भी पड़ सकता है.

पटना: बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उथल-पुथल मची हुई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के संभावित विलय को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। राज्य में नए नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं के बीच, राजनीतिक दल अपनी-अपनी रणनीतियों को साधने में जुट गए हैं। विश्वसनीय सूत्रों की मानें तो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के साथ औपचारिक रूप से बातचीत शुरू कर दी है। खबरों में यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा ने RLM को अपने साथ विलय करने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव में उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश के राजनीतिक भविष्य को लेकर विशेष आश्वासन दिए जाने की चर्चा है। सूत्रों के अनुसार, दीपक प्रकाश को बिहार विधान परिषद में एक सीट और मंत्रिमंडल में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने का वादा किया गया है। दीपक प्रकाश, जिन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पिछली सरकार में पंचायती राज मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उस समय राज्य विधानसभा के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। उनकी नियुक्ति को 2025 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के बाद सरकार में RLM की भागीदारी को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया था। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ है। जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने की उम्मीद है, और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा इस अवसर का उपयोग गठबंधन को मजबूत करने और आंतरिक समीकरणों को अपने पक्ष में करने के लिए कर सकती है। इस बीच, RLM के भीतर असंतोष की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिससे पार्टी की आंतरिक एकता पर सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि RLM के चार विधायकों में से तीन मौजूदा नेतृत्व से असंतुष्ट हैं। यह असंतोष विलय की अटकलों को और हवा दे रहा है। हालांकि, उपेंद्र कुशवाहा ने इन सभी खबरों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले भी इस तरह की अफवाहें उड़ी थीं, और उन्हें किसी भी औपचारिक प्रस्ताव के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने इसे महज राजनीतिक अफवाह बताया है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है, जिससे राज्य में राजनीतिक गठबंधनों की दिशा का संकेत मिल सकता है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा को यह एहसास हो गया है कि उनके पुत्र दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने के बाद पार्टी के कुछ नेता काफी नाराज हैं। इन बगावती तेवर वाले नेताओं को उम्मीद है कि इस बार कुशवाहा अपनी गलती सुधारेंगे और उनमें से किसी को मंत्री पद मिलेगा। वहीं, RLM के सूत्रों का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा इन बगावती नेताओं को सबक सिखाने और अपने पुत्र का राजनीतिक करियर सुरक्षित करने के लिए कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। पार्टी के अंदर उनके समर्थक भी भाजपा को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। अंदर की खबर यह है कि कुशवाहा बहुत जल्द कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कुल मिलाकर, बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आने की संभावना है, और सभी की निगाहें उपेंद्र कुशवाहा के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि RLM और BJP के बीच विलय की अटकलें किस दिशा में जाती हैं, और इसका बिहार की राजनीतिक परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस संभावित विलय से राज्य की राजनीति में एक नया समीकरण बन सकता है, और इसका असर आने वाले चुनावों पर भी पड़ सकता है





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