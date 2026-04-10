बिहार में जातीय समीकरण: क्या बदलेंगे मुख्यमंत्री?

हालिया जातीय जनगणना के बाद बिहार में मुख्यमंत्री पद पर जातियों का समीकरण बदलता दिख रहा है। सवर्ण, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जातियों के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का विश्लेषण। भविष्य के मुख्यमंत्री की संभावनाओं पर चर्चा।
पटना: हालिया जातीय जनगणना के अनुसार बिहार में भले ही 215 जाति यां हैं, लेकिन सत्ता के शीर्ष पर उंगलियों पर गिने जाने वाली जाति यां ही विराजमान हो पाई हैं। 1990 के पहले मुख्यमंत्री पद पर सवर्णों का दबदबा था, जबकि 1990 के बाद पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री हावी रहे। ऐसा नहीं है कि इस दौरान दलित मुख्यमंत्री नहीं बने। हालांकि, वे ज़्यादा समय तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। आइए जानते हैं कि कब किसकी चली और कौन से मुख्यमंत्री नेपथ्य में चले गए।\सवर्ण मुख्यमंत्री और उनका कार्यकाल: आजादी के बाद से अब तक
सवर्ण मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल 37 वर्ष से ज़्यादा समय तक रहा। इनमें सबसे ज़्यादा समय तक श्रीकृष्ण बाबू रहे, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। श्रीकृष्ण सिंह के पूरे शासनकाल को देखें तो वे कुल 17 वर्ष 52 दिनों तक मंत्री पद पर रहे। पांच साल पूरा करने वाले दूसरे सवर्ण मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा रहे, जिन्होंने 5 वर्ष 180 दिनों तक बिहार की सत्ता संभाली। सवर्ण मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल और जाति इस प्रकार हैं: श्रीकृष्ण सिंह (17 वर्ष 52 दिन, भूमिहार), के.बी. सहाय (3 वर्ष 154 दिन, कायस्थ), बिंदेश्वरी दूबे (2 वर्ष 338 दिन, ब्राह्मण), विनोदानंद झा (2 वर्ष 226 दिन, ब्राह्मण), चंद्रशेखर सिंह (1 वर्ष 210 दिन, राजपूत), केदार पांडेय (1 वर्ष 105 दिन, ब्राह्मण), भागवत झा (1 वर्ष 24 दिन, ब्राह्मण), महामाया प्रसाद सिन्हा (329 दिन, कायस्थ), सत्येंद्र नारायण (270 दिन, राजपूत), हरिहर सिंह (117 दिन, राजपूत), दीपनारायण सिंह (17 दिन, राजपूत), और जगन्नाथ मिश्रा (5 वर्ष 180 दिन, ब्राह्मण)।\पिछड़ा/अतिपिछड़ा जाति के मुख्यमंत्री: पिछड़ा/अतिपिछड़ा जाति की बात करें तो कुल पांच लोगों ने बतौर पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग से कुल 35 वर्षों तक सत्ता में शीर्ष पर राज किया। इनमें सर्वाधिक समय तक नीतीश कुमार रहे। लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों ने सात-सात साल तक शासन किया। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अति पिछड़ा वर्ग से केवल एक व्यक्ति, कर्पूरी ठाकुर, ही बने। नीचे पूरी सूची दी गई है: नीतीश कुमार (17 साल से अधिक, कुर्मी), लालू प्रसाद यादव (7 वर्ष 130 दिन, यादव), राबड़ी देवी (7 वर्ष 190 दिन, यादव), दरोगा प्रसाद राय (310 दिन, यादव), सतीश प्रसाद सिंह (5 दिन, कुशवाहा), बीपी मंडल (51 दिन, यादव), और कर्पूरी ठाकुर (2 वर्ष 98 दिन, अति पिछड़ा वर्ग)। अनुसूचित जनजाति के बिहार के मुख्यमंत्री: अनुसूचित जनजाति यानी दलित से बिहार में कुल तीन मुख्यमंत्री बने, जबकि अल्पसंख्यक यानी मुसलमान से सिर्फ एक। इन सभी का कार्यकाल इस प्रकार है: भोला पासवान शास्त्री (335 दिन, पासवान), राम सुंदर दास (302 दिन, रविदास), जीतन राम मांझी (278 दिन, मुसहर), और अब्दुल गफूर (1 साल 283 दिन, मुसलमान)। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? इस बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर कौन विराजमान होगा, यह एक बड़ा सवाल है। लगातार लव समाज से नीतीश कुमार के बाद, क्या इस बार कुशवाहा से कोई मुख्यमंत्री बनेगा? या कर्पूरी ठाकुर के बाद अतिपिछड़ा वर्ग से कोई दूसरा मुख्यमंत्री आएगा? क्या राबड़ी देवी के बाद कोई दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनेगी? या बीजेपी किसी ऐसी जाति का मुख्यमंत्री बनाएगी जो अभी तक नहीं बनी है? यह 15 अप्रैल के बाद ही पता चलेगा
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