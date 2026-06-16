बिहार में भीषण गर्मी, पटना में तापमान 41 डिग्री से लगा दर्ज; मानसून की उम्मीद 20 जून को

मानसून की सक्रियता कमजोर रहने से पटना सहित बिहार के कई जिलों में तापमान बढ़कर 41 डिग्री सेल्सियस के पार जा गया है। मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक गर्मी का दबाव जारी रहेगा। सीमांचल के कुछ जिलों में भारी वर्षा और आंधी की चेतावनी जारी है।

मानसून की सक्रियता कमजोर रहने के कारण पटना सहित बिहार के कई जिलों में भीषण गर्मी का दबाव बना है। पटना में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाकर 41 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच गया है, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी झुड़ी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों में आंशिक बादल छाए रहने के बावजूद उमस भरी गर्मी का प्रभाव जारी रहेगा। इसके साथ ही सीमांचल के भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जैसे चार जिलों में मेघ गर्जन और भारी वर्षा की संभावना के कारण चेतावनी जारी की गई है। कुछ स्थानों पर 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का अनुमान है। सोमवार को पटना समेत 21 जिलों में अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। शेखपुरा 41.

1 डिग्री सेल्सियस और कैमूर 41.0 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक गर्म पड़े। पिछले 24 घंटों में कटिहार के प्राणपुर में 84.6 मिमी की बारिश सहित विभिन्न जिलों में वर्षा भी दर्ज हुई। मानसून का पटना में आने की मानक तिथि 19 जून थी लेकिन मानसून अब तक मुजफ्फरपुर में ही ठहरा हुआ है। इस कारण पटना और अन्य दक्षिणी जिलों में मानसून का प्रभाव देखने में नहीं आ रहा है और गर्मी का दबाव बना रहेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि 19-20 जून के आसपास मौसम में बदलाव आएगा तब दक्षिणी भागों में आंधी-पानी की संभावना है। आंधी-पानी के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट आने से लोगों को राहत मिल सकेगी। वर्षा के स्थानों पर अधिकतम मात्रा प्राणपुर (84.6 मिमी), अजामनगर (37.2 मिमी), कटिहार (26.8 मिमी), रूपौली (15.6 मिमी), अलालनगर (13.6 मिमी), मनीहारी (10.4 मिमी), कोचाधाम (8 मिमी), गौनाहा (3.2 मिमी), गुलपारा (2.2 मिमी) और बगहा (2 मिमी) में दर्ज की गई





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