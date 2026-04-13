बिहार में पहली बार भाजपा का CM: शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर, PM मोदी भी आएंगे

बिहार में 15 अप्रैल को पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। पटना में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं।

बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री , शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर लोक भवन में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। राज्यपाल के सचिव ने पटना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर समारोह की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पटना आएंगे और नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। यह बिहार के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा, जब भारतीय जनता पार्टी पहली बार राज्य को अपना मुख्यमंत्री देगी।

15 अप्रैल को लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने की संभावना है। पटना जिला प्रशासन ने समारोह की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष ध्यान दिया है। एयरपोर्ट से लेकर अणे मार्ग और राजभवन तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। लोक भवन को पूरी तरह से सुरक्षित किया जा रहा है और आसपास के इलाकों में बैरिकेडिंग का काम भी चल रहा है।

सूत्रों के अनुसार, मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी के विधायकों के साथ एक बैठक करेंगे। इसके बाद, वे दोपहर 3:30 बजे राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने स्पष्ट किया है कि 14 अप्रैल को पहले भाजपा के विधायक दल की बैठक होगी, जिसके बाद सरकार बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सभी चीजें तय कार्यक्रम के अनुसार ही चल रही हैं। भाजपा की बैठक के बाद एनडीए के विधायक दल के नेताओं की भी बैठक होगी, जिसमें सभी विधायक भाजपा द्वारा प्रस्तावित मुख्यमंत्री के नाम पर अपनी सहमति देंगे।

इस ऐतिहासिक पल के लिए, पटना जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है और समारोह को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर पटना में उत्साह का माहौल है। लोक भवन में उनके ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है और यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी योजना बनाई जा रही है। प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए हैं कि समारोह बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक आयोजित हो सके।

इस महत्वपूर्ण अवसर पर, बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, और सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। बिहार को पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। लोकभवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी युद्धस्तर पर चल रही है। समारोह में शामिल होने वाले गणमान्य व्यक्तियों और आगंतुकों की सुविधा के लिए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। पटना जिला प्रशासन, राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर समारोह को यादगार बनाने के लिए दिन-रात काम कर रहा है।





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