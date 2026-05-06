बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार: 7 मई को गांधी मैदान में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह, पीएम मोदी सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे

बिहार में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल विस्तार के लिए तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं। 7 मई को पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इस समारोह को लेकर सुरक्षा और संगठनात्मक तैयारियां तेजी से की जा रही हैं।

पटना: पश्चिम बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी के दमदार चुनावी प्रदर्शन के बाद बिहार में राजनीति क गतिविधियां तेज हो गई हैं और एक बड़े मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां चल रही हैं। सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार 7 मई को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने वाला है। इस विस्तार के लिए भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक अहम बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा, संगठनात्मक तैयारियों और विभिन्न व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष ने इस दौरान कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया और पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा भी शामिल हुए। कार्यक्रम को सफल, सुव्यवस्थित और ऐतिहासिक बनाने के लिए विस्तार से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी , राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार सहित कई वरिष्ठ नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सरावगी ने बताया कि इस समारोह में लोजपा (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा सहित बिहार के अन्य केंद्रीय मंत्री और एनडीए के नेता भी पहुंचेंगे। गांधी मैदान में इस समारोह को लेकर तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं। यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा, जहां राज्यपाल मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। संजय सरावगी ने कहा कि यह समारोह सिर्फ एक सामान्य शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा, बल्कि राजनीति क शक्ति प्रदर्शन का एक भव्य आयोजन होगा। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए पटना को तैयार किया जा रहा है। हवाई अड्डे से लेकर गांधी मैदान तक पूरे शहर को झंडों और बैनरों से सजाया जाएगा। प्रधानमंत्री के संभावित दौरे को देखते हुए पटना भर में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियों की समीक्षा की है और कार्यक्रम की योजना को अंतिम रूप देने के लिए पार्टी प्रतिनिधियों के साथ समन्वय किया है। भाजपा कार्यालय और कार्यक्रम स्थल सहित प्रमुख स्थानों के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और बहुस्तरीय इंतजाम किए जा रहे हैं। राजनीति क विश्लेषकों का मानना है कि इस फेरबदल में नए चेहरे शामिल हो सकते हैं और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण विभागों का पुनर्वितरण भी हो सकता है। उम्मीद है कि यह प्रक्रिया राज्य में जाति और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के रणनीतिक संतुलन को दर्शाएगी.

पटना: पश्चिम बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी के दमदार चुनावी प्रदर्शन के बाद बिहार में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और एक बड़े मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां चल रही हैं। सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार 7 मई को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने वाला है। इस विस्तार के लिए भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक अहम बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा, संगठनात्मक तैयारियों और विभिन्न व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष ने इस दौरान कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया और पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा भी शामिल हुए। कार्यक्रम को सफल, सुव्यवस्थित और ऐतिहासिक बनाने के लिए विस्तार से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार सहित कई वरिष्ठ नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सरावगी ने बताया कि इस समारोह में लोजपा (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा सहित बिहार के अन्य केंद्रीय मंत्री और एनडीए के नेता भी पहुंचेंगे। गांधी मैदान में इस समारोह को लेकर तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं। यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा, जहां राज्यपाल मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। संजय सरावगी ने कहा कि यह समारोह सिर्फ एक सामान्य शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा, बल्कि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का एक भव्य आयोजन होगा। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए पटना को तैयार किया जा रहा है। हवाई अड्डे से लेकर गांधी मैदान तक पूरे शहर को झंडों और बैनरों से सजाया जाएगा। प्रधानमंत्री के संभावित दौरे को देखते हुए पटना भर में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियों की समीक्षा की है और कार्यक्रम की योजना को अंतिम रूप देने के लिए पार्टी प्रतिनिधियों के साथ समन्वय किया है। भाजपा कार्यालय और कार्यक्रम स्थल सहित प्रमुख स्थानों के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और बहुस्तरीय इंतजाम किए जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस फेरबदल में नए चेहरे शामिल हो सकते हैं और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण विभागों का पुनर्वितरण भी हो सकता है। उम्मीद है कि यह प्रक्रिया राज्य में जाति और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के रणनीतिक संतुलन को दर्शाएगी





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बिहार मंत्रिमंडल विस्तार शपथ ग्रहण समारोह नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार

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