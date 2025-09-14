बिहार अधिकार यात्रा का शुरुआत, चीन युद्ध की धमकी में ट्रंप, सोने चांदी की कीमतों में तेजी

तेजस्वी यादव अब अकेले बिहार अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति पर ट्रंप की टैरिफ की धमकी के बीच चीन युद्ध शुरू नहीं करेगा और युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। सितंबर में सोने और चांदी की कीमतें बढ़ीं हैं।

तेजस्वी यादव अब अकेले शुरू करने वाले बिहार अधिकार यात्रा . बासी रोटी खाने के 8 जबरदस्त फायदे वो मनमोहिनी, जिसके रंग-रूप को देख पिघल जाता है हर अंगारा, ब्रेकअप का गम भूल.. 10 में से 8 कंपनियों का मार्केट कैप बढ़ा, सबसे ज्यादा फायदा किसे? चीन युद्ध शुरू नहीं करता... ट्रंप के 100 परसेंट टैरिफ की धमकी पर बोला ड्रैगनवांग ये ने कहा, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं. मुरादाबादी बिरयानी कुकर में बनाना आसान है.

Gold Silver Rate Patna: सितम्बर में सोने चांदी का ब्रेक हुआ। फेल, अबतक इतने बढ़ गए दाम, सुनकर पकड़ लेंगे अपना सिर. घर पर बनाए बाजार जैसी देशी घी की बालूशाही, जानें बनाने का एकदम परफेक्ट तरीका। मामून समेत 7 राशियों के लिए पितरों की कृपा से सप्ताह शुभ, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल। Pali News: सिर्फ 2 मिनट रुकी पुणे-जोधपुर ट्रेन, 60 गांवों ने मनाया धमाकेदार जश़ 60 गांवों के ग्रामीणों ने ढोल-थाली बजाकर और नाचकर खुशी मनाई। ओमप्रकाश ने बिना कोचिंग के BPSC परीक्षा पास की। बादाम को छिलका समेत खाना फायदेमंद या छिलका उतारकर? जानें एक्सपर्ट की राय। Sep 14, 2025 जयपुर के पास स्थित नायला गांव है. करन बस थोड़ा इंतजार! 6 नई ब्रांड न्यू कारों की इंडिया में होने वाली है एंट्री। Hyundai Venue, Kia Seltos, Maruti Baleno के नए जेनरेशन मॉडल्स आएंगे। सलमान खान लद्दाख में 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग में व्यस्त हैं। उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा एडमिट कार्ड जारी, ukutet.com से करें डाउनलोड। भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम...टोड़ा गांव में बना वीर हनुमान मंदिर, भक्तों IND vs PAK: 'रिश्ते बन सकते हैं तो...', भारत-पाक मैच बवाल पर जायद खान का बयान। ये है जयपुर की सबसे महंगी कॉलोनियां, IAS-IPS और मंत्रियों की पहली पसंद। एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी में से एक है मानसरोवर। चिदंबरम ने GST दरों में कटौती को सही लेकिन देर से उठाया कदम बताया





