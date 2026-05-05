बिहार की राजनीति में नया मोड़: जदयू दो धड़ों में बंटा, निशांत कुमार की सद्भाव यात्रा से दबाव

बिहार की राजनीति में जदयू का दो धड़ों में बंटना और निशांत कुमार की सद्भाव यात्रा से जुड़े विवादों पर एक विस्तृत विश्लेषण। जदयू के भीतर बढ़ते दबाव और राजद के युवा नेतृत्व पर पड़ते असर को समझने की कोशिश।
पटना: बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। जदयू , जो एक समय नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट था, अब दो धड़ों में बंटा हुआ प्रतीत हो रहा है। इस बंटने के पीछे मुख्य कारण है निशांत कुमार की सद्भाव यात्रा। इस यात्रा के बाद जदयू के भीतर एक नई राजनीति क दवाब की स्थिति बन गई है। एक तरफ, श्रवण कुमार, उमेश कुशवाहा और संजय गांधी जैसे नेता हैं, जो अपनी राजनीति क दिशा को अलग रखते हैं, जबकि दूसरी तरफ, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, विजय चौधरी और संजय झा जैसे नेता हैं, जो नीतीश कुमार की नीतियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। दोनों ग्रुप अलग-अलग रह कर अपनी-अपनी राजनीति क एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निशांत कुमार की यात्रा के बाद जदयू के भीतर दवाब की नई राजनीति शुरू हो गई है। निशांत कुमार की सद्भाव यात्रा ने जदयू के भीतर एक नई चर्चा को जन्म दिया है। नीतीश कुमार ने निशांत कुमार की यात्रा को लेकर 30 विधायकों की टीम बनाई है। इस टीम में रूहेल रंजन, चेतन आनंद, विशाल, शुभानंद मुकेश, समृद्ध वर्मा, अतिरेक और नचिकेता जैसे विधायक शामिल हैं। इन विधायकों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि नीतीश वर्जन-2 के रूप में निशांत कुमार को स्थापित किया जाए और वर्ष 2030 विधानसभा चुनाव इनके नेतृत्व में लड़ा जाए। हालांकि, जदयू का एक धड़ा यह सवाल उठा रहा है कि नीतीश कुमार की देखरखी में जब टीम निशांत साथ है, तब वहां श्रवण कुमार, संजय गांधी और उपेंद्र कुशवाहा क्यों हैं?
और वे क्या कर रहे हैं?
उनकी भूमिका को लेकर एक संशय की स्थिति बन गई है। निशांत कुमार की सद्भाव यात्रा ने राजद के भीतर भी भूचाल आ गया है। राजद और उसके नए बॉस तेजस्वी यह मान कर चल रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद जदयू टूट कर बिखर जाएगा और उसका बड़ा हिस्सा राजद में आ जाएगा और समाजवादी की राजनीति के अकेल झंडा बरदार राजद बन जाएगा। लेकिन निशांत कुमार की सद्भाव यात्रा वर्ष 2030 विधानसभा चुनाव के नायक को स्थापित करने की यात्रा साबित हो रही है। इस यात्रा के बाद राजद के युवा नेतृत्व पर भी दबाव आ गया है। राजद के नेता यह मान रहे हैं कि जदयू के टूटने के बाद उनका पार्टी में शामिल होने का रास्ता खुल जाएगा, लेकिन निशांत कुमार की यात्रा से यह योजना खतरे में आ गई है। इस यात्रा के बाद राजद के नेता भी अपनी राजनीतिक रणनीति को फिर से सोचने लगे हैं
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