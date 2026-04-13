बिहार में 15 अप्रैल को नई सरकार: बैठकों का दौर जारी, पीएम मोदी के आने की संभावना

बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 15 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह से पहले, राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर बैठकों का दौर जारी है। पीएम मोदी के भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है।

बिहार राजनीति : 15 अप्रैल को बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां जोरों पर हैं। राजनीति क गलियारों में हलचल तेज हो गई है, और बैठक ों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री आवास पर जदयू के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, और उपमुख्यमंत्री के साथ भी मुलाकातें हो रही हैं। 15 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी जोर शोर से चल रही है, जिसमें पार्टी कार्यालय से लेकर राजभवन तक सभी जगह तैयारियां चल रही हैं। आज, केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक ें

हुईं। सोमवार सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें जदयू के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इन नेताओं ने मुख्यमंत्री के साथ 14 अप्रैल को होने वाली एनडीए की विधायक दल की बैठक, जदयू कोटे से बनने वाले मंत्री और निशांत कुमार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के बाद, मंत्री जमा खान ने स्पष्ट रूप से कहा कि नई सरकार का शपथ ग्रहण 15 अप्रैल को ही होगा, और इसकी तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास से निकलने के बाद, ललन सिंह और संजय झा ने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर मुलाकात की, जहाँ नए मंत्रिमंडल के गठन पर चर्चा की गई। इस बीच, पटना जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट, अणे मार्ग और राजभवन की सुरक्षा कड़ी कर दी है। पटना के डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम को राजभवन बुलाया गया था, जहाँ उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और शपथ ग्रहण समारोह के संबंध में आवश्यक निर्देश प्राप्त किए। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पटना आ सकते हैं। प्रधानमंत्री मंगलवार शाम को पटना आएंगे और लोक भवन में ठहरेंगे। वे 15 अप्रैल को नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। जनता दल यूनाईटेड के वरिष्ठ नेताओं संजय झा और विजय चौधरी के हालिया बयानों से स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री के नाम पर जदयू का कोई खास हस्तक्षेप नहीं होगा। जदयू का मानना है कि मुख्यमंत्री का चुनाव भाजपा को ही करना है। भाजपा में भी मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा जारी है, और पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान के आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि 14 अप्रैल को पहले भाजपा के विधायक दल की बैठक होगी, जिसके बाद सरकार गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सभी चीजें तय कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं। भाजपा की बैठक के बाद, एनडीए के विधायक दल के नेताओं की बैठक होगी, जिसमें सभी विधायक भाजपा द्वारा तय किए गए उम्मीदवार पर अपनी सहमति देंगे। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक सख्त आदेश जारी किया है, जिसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। सचिवालय की ओर से मंत्रिपरिषद् की बैठक की तारीख भी जारी कर दी गई है। 14 अप्रैल को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रि परिषद की बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई जाएगी। यह नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट बैठक होगी। हम डेटा संग्रह उपकरणों, जैसे कुकीज़ के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान किया जा सके और लक्षित विज्ञापन पेश किए जा सकें। यदि आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपके ईमेल पते, फोन नंबर और अन्य विवरणों को पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से संग्रहीत करते हैं। आप कुकीज़ नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज़ हटा सकते हैं और पंजीकृत उपयोगकर्ता अपने प्रोफाइल पृष्ठ से अपना व्यक्तिगत डेटा हटा या निर्यात कर सकते हैं





Amar Ujala / 🏆 12. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

बिहार नीतीश कुमार सम्राट चौधरी नई सरकार शपथ ग्रहण पीएम मोदी भाजपा जदयू मंत्रिमंडल बैठक

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'क्या मैं कल से क्रिकेट खेल सकता हूं?' वैभव सूर्यवंशी के हेलमेट पर लगी थी सनसनाती गेंद, फिर भी नहीं हिला हौसला15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आरसीबी के खिलाफ 15 गेंदों में अर्धशतक जड़ा। उनके भाई आदित्य ने बताया कि वैभव घर पर सीमेंट पिच पर रोजाना 6 घंटे अभ्यास करते हैं।

Read more »

झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा: पेपर लीक का दावा फर्जी, नकली प्रश्नपत्र से 15-15 लाख ठगे, 159 गिरफ्तारझारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने स्पष्ट किया है कि उत्पाद सिपाही परीक्षा में पेपर लीक का दावा फर्जी था। रांची पुलिस ने एक शातिर सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ किया, जिसने अभ्यर्थियों को नकली प्रश्नपत्र दिखाकर 15 लाख रुपये तक ठगे।

Read more »

देश की राजधानी को हरा-भरा बनाने का रोडमैप तैयार, कहां-कहां फेफड़े 'फैलाएगी' दिल्ली?दिल्ली सरकार ने 2026-27 के लिए हरित दिल्ली का मेगा प्लान जारी किया है। इसके तहत शहर में 15 नए नगर वन और 2 मियावाकी फॉरेस्ट विकसित किए जाएंगे।

Read more »

अमरनाथ यात्रा 2026: 3 जुलाई से शुरू, 57 दिन चलेगी, पंजीकरण 15 अप्रैल सेअमरनाथ यात्रा 2026 की घोषणा, 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी, 57 दिनों तक चलेगी। पंजीकरण 15 अप्रैल से शुरू, बीमा कवरेज में वृद्धि, सुविधाओं और सुरक्षा पर जोर।

Read more »

अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू, पंजीकरण 15 अप्रैल सेइस वर्ष अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी, जिसके लिए पंजीकरण 15 अप्रैल से प्रारंभ होगा। यात्रा 57 दिनों तक चलेगी और 28 अगस्त को समाप्त होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, 13 से 70 वर्ष के श्रद्धालु यात्रा कर सकेंगे। यात्रा दो मार्गो पहलगाम और बालटाल से होगी। स्वास्थ्य प्रमाणपत्र और आरएफआईडी कार्ड अनिवार्य हैं।

Read more »

दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी: 15 आईईडी बम और धमाके की चेतावनीदिल्ली विधानसभा को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसमें 15 आरडीएक्स आईईडी बम लगाने और तीन घंटे में धमाका करने का दावा किया गया है। इस बार धमकी में ब्राह्मण समुदाय को डीएमके से दूर रहने की चेतावनी भी दी गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और परिसर खाली करा लिया गया है। यह एक महीने में चौथी धमकी है।

Read more »