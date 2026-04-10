बीएसएनएल ने फिक्स्ड-लाइन इंटरनेट परफॉर्मेंस में जियो-एयरटेल को पछाड़ा

फ्रांस की एक फर्म की रिपोर्ट के अनुसार, बीएसएनएल फिक्स्ड-लाइन इंटरनेट परफॉर्मेंस में टॉप पर रहा, जियो और एयरटेल को पीछे छोड़ा। कंपनी ने अपलोड स्पीड और लेटेंसी में शानदार प्रदर्शन किया।

टेलीकॉम कंपनियों की प्रतिस्पर्धा में, जहां आमतौर पर जियो और एयरटेल का दबदबा देखने को मिलता है, इस बार सरकारी कंपनी बीएसएनएल (BSNL) ने बाजी मार ली है। फ्रांस की एक स्वतंत्र नेटवर्क टेस्टिंग फर्म, nPerf के अनुसार, बीएसएनएल देश में फिक्स्ड-लाइन इंटरनेट परफॉर्मेंस के मामले में शीर्ष पर रही है। यह उपलब्धि उसने वित्तीय वर्ष 2026 (FY26) में हासिल की है। पिछले वित्तीय वर्ष में बीएसएनएल दूसरे स्थान पर थी, लेकिन इस बार उसने टॉप पर अपनी जगह बनाई है। कंपनी ने 89,174 nPoints हासिल किए, जो एयरटेल के 74,975

nPoints और जियो के 73,957 nPoints से काफी अधिक हैं।\अब समझते हैं कि nPoints क्या है? nPoints किसी भी इंटरनेट कनेक्शन की वास्तविक गुणवत्ता को मापने का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। इसमें डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड, लेटेंसी (विलंबता), ब्राउज़िंग और स्ट्रीमिंग प्रदर्शन जैसे विभिन्न कारकों को शामिल करके एक स्कोर प्रदान किया जाता है। बीएसएनएल ने अपलोड स्पीड और लेटेंसी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ET टेलीकॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार, बीएसएनएल की फिक्स्ड-लाइन डाउनलोड स्पीड में सालाना 21% की वृद्धि हुई है, और यह 78.5Mbps तक पहुंच गई है। इसके अतिरिक्त, इसकी अपलोड स्पीड 75.26Mbps रही, जो जियो और एयरटेल दोनों से काफी बेहतर है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि सरकारी कंपनी ने लेटेंसी, वेब ब्राउज़िंग और यूट्यूब स्ट्रीमिंग के मामले में भी उपभोक्ताओं को सर्वोत्तम अनुभव प्रदान किया। एयरटेल ने भी कुछ सुधार दर्ज किए हैं, और इसकी डाउनलोड स्पीड साल-दर-साल 10% बढ़कर 62.4Mbps हो गई है, लेकिन अपलोड स्पीड 38.71Mbps ही रही। जियो ने 79.6Mbps की डाउनलोड स्पीड दर्ज की, जो बीएसएनएल से अधिक थी, लेकिन इसकी अपलोड स्पीड 33.46Mbps काफी धीमी थी और लेटेंसी 62.61ms के साथ सबसे अधिक थी।\FTTH (फाइबर टू द होम) सेगमेंट में एयरटेल ने 241.72Mbps की डाउनलोड स्पीड के साथ सबसे आगे रहा, जबकि जियो ने 225.18Mbps की डाउनलोड स्पीड दर्ज की। बीएसएनएल ने 198.54Mbps की डाउनलोड स्पीड हासिल की, जो इस मामले में सबसे कम थी। हालांकि, रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी उजागर किया गया है कि जियो और एयरटेल की तुलना में बीएसएनएल का बाजार हिस्सा अभी भी कम है। जियो का बाजार हिस्सा 31.36% है, एयरटेल का 21.34% है, जबकि बीएसएनएल का बाजार हिस्सा 15.45% है। यह दर्शाता है कि हालांकि बीएसएनएल ने प्रदर्शन में सुधार किया है, लेकिन उसे बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अभी भी प्रयास करने की आवश्यकता है। यह प्रतिस्पर्धा उपभोक्ताओं के लिए बेहतर सेवाएं और अधिक विकल्प लेकर आती है, जिससे इंटरनेट अनुभव बेहतर होता है। बीएसएनएल का यह प्रदर्शन निश्चित रूप से टेलीकॉम बाजार में एक महत्वपूर्ण बदलाव है और अन्य कंपनियों को भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा





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