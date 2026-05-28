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बीकानेर में ट्रक-टेम्पो ट्रैवलर की भीषण भिड़ंत, तीन मारे, 13 घायल

राजस्थान News

बीकानेर में ट्रक-टेम्पो ट्रैवलर की भीषण भिड़ंत, तीन मारे, 13 घायल
बीकानेर दुर्घटनाट्रक-टेम्पो टक्करनोखा थाना
📆28-05-2026 11:12:00
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राजस्थान की बीकानेर जिले के नोखा थाना क्षेत्र में ट्रक और टेम्पो ट्रैवलर के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर से तीन लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। टेम्पो ट्रैवलर में सवार यात्री नाथद्वारा दर्शन कर बीकानेर लौट रहे थे। घायलों को बीकानेर के पीबीएम अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बीकानेर में ट्रक और टेम्पो ट्रैवलर का भीषण दुर्घटनाग्रस्त स'altā; तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 13 अन्य घायल। गुरुवार को नोखा थाना क्षेत्र में दोनों वाहन आमने-सामने टकराए। टेम्पो में यात्री नाथद्वारा श्रीनाथ जी दर्शन कर बीकानेर लौट रहे थे। डरपोर हादसे में टेम्पो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। प्राथमिक जांच ने तेज गति और सड़क पर आमने-सामने टक्कर को कारण बताया, हालांकि पुलिस जांच जारी है। घायलों को पीबीएम अस्पताल बीकानेर रेफर किया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर। मृतक चालक मोहम्मद आरिफ, जयश्री तथा विष्णु है। इंसानी गलती या ओवरटेकिंग के कारण भी संभावित यह दुर्घटना सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़ा करती है। नोखा थाना धिकारी अरविंद भारद्वाज ने कहा कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों ने शीशे तोड़कर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया.

बीकानेर में ट्रक और टेम्पो ट्रैवलर का भीषण दुर्घटनाग्रस्त स'altā; तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 13 अन्य घायल। गुरुवार को नोखा थाना क्षेत्र में दोनों वाहन आमने-सामने टकराए। टेम्पो में यात्री नाथद्वारा श्रीनाथ जी दर्शन कर बीकानेर लौट रहे थे। डरपोर हादसे में टेम्पो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। प्राथमिक जांच ने तेज गति और सड़क पर आमने-सामने टक्कर को कारण बताया, हालांकि पुलिस जांच जारी है। घायलों को पीबीएम अस्पताल बीकानेर रेफर किया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर। मृतक चालक मोहम्मद आरिफ, जयश्री तथा विष्णु है। इंसानी गलती या ओवरटेकिंग के कारण भी संभावित यह दुर्घटना सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़ा करती है। नोखा थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज ने कहा कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों ने शीशे तोड़कर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया

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बीकानेर दुर्घटना ट्रक-टेम्पो टक्कर नोखा थाना नाथद्वारा दर्शन सड़क दुर्घटना तीन मौते 13 घायल

 

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