बीकानेर में ट्रक-टेम्पो ट्रैवलर की भीषण भिड़ंत, तीन मारे, 13 घायल

राजस्थान की बीकानेर जिले के नोखा थाना क्षेत्र में ट्रक और टेम्पो ट्रैवलर के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर से तीन लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। टेम्पो ट्रैवलर में सवार यात्री नाथद्वारा दर्शन कर बीकानेर लौट रहे थे। घायलों को बीकानेर के पीबीएम अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बीकानेर में ट्रक और टेम्पो ट्रैवलर का भीषण दुर्घटनाग्रस्त स'altā; तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 13 अन्य घायल। गुरुवार को नोखा थाना क्षेत्र में दोनों वाहन आमने-सामने टकराए। टेम्पो में यात्री नाथद्वारा श्रीनाथ जी दर्शन कर बीकानेर लौट रहे थे। डरपोर हादसे में टेम्पो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। प्राथमिक जांच ने तेज गति और सड़क पर आमने-सामने टक्कर को कारण बताया, हालांकि पुलिस जांच जारी है। घायलों को पीबीएम अस्पताल बीकानेर रेफर किया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर। मृतक चालक मोहम्मद आरिफ, जयश्री तथा विष्णु है। इंसानी गलती या ओवरटेकिंग के कारण भी संभावित यह दुर्घटना सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़ा करती है। नोखा थाना धिकारी अरविंद भारद्वाज ने कहा कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों ने शीशे तोड़कर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया.

बीकानेर में ट्रक और टेम्पो ट्रैवलर का भीषण दुर्घटनाग्रस्त स'altā; तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 13 अन्य घायल। गुरुवार को नोखा थाना क्षेत्र में दोनों वाहन आमने-सामने टकराए। टेम्पो में यात्री नाथद्वारा श्रीनाथ जी दर्शन कर बीकानेर लौट रहे थे। डरपोर हादसे में टेम्पो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। प्राथमिक जांच ने तेज गति और सड़क पर आमने-सामने टक्कर को कारण बताया, हालांकि पुलिस जांच जारी है। घायलों को पीबीएम अस्पताल बीकानेर रेफर किया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर। मृतक चालक मोहम्मद आरिफ, जयश्री तथा विष्णु है। इंसानी गलती या ओवरटेकिंग के कारण भी संभावित यह दुर्घटना सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़ा करती है। नोखा थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज ने कहा कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों ने शीशे तोड़कर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया





rpbreakingnews / 🏆 11. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

बीकानेर दुर्घटना ट्रक-टेम्पो टक्कर नोखा थाना नाथद्वारा दर्शन सड़क दुर्घटना तीन मौते 13 घायल

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

उत्तर प्रदेश में खेल क्रांति, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा स्टेडियम, पूरे पश्चिमी यूपी के खिलाड़ियों के लिए होगा वरदान13 हजार स्क्वायर मीटर में बने 57 करोड़ से ज्यादा की लागत से ओलंपिक स्टैंडर्ड इन्डोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अब बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है.

Read more »

NEET UG: पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा; कोचिंग सेंटर और डॉक्टर की भूमिका जांच के घेरे में, अब तक 13 गिरफ्तारNEET UG: पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा; कोचिंग सेंटर और डॉक्टर की भूमिका जांच के घेरे में, अब तक 13 गिरफ्तार

Read more »

छत्तीसगढ़ के 13 लाख परिवारों के खाते में CM साय ट्रांसफर करेंगे करोड़ों रुपए, बना ये नया रिकॉर्ड | Chhattisgarh Sets New Record In Tendu Leaf CollectionChhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता संग्रहण में नया रिकॉर्ड बनाया है। इस सफलता के साथ प्रदेश के 13 लाख से अधिक आदिवासी और वनवासी परिवारों की आय में भारी वृद्धि हुई है..

Read more »

Pati Patni Aur Woh Do Box Office: हौले-हौले सफर तय कर रही 'पति पत्नी और वो दो'; जानिए 13वें दिन का कलेक्शनPati Patni Aur Woh Do Collection: फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' सिनेमाघरों में लगी हुई है। इसकी रिलीज को आज 13 दिन पूरे हो गए हैं। जानिए इसका नेट

Read more »

चीन में हुआ रोड एक्सीडेंट, वैन और सेमी-ट्रेलर ट्रक की टक्कर में 13 लोगों की हुई मौत | Road Accident In China Killed 13 PeopleChina Road Accident: चीन में आज सुबह रोड एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। इस हादसे में 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

Read more »

51 करोड़ की संपत्ति, गए, गंभीर आरोपों में 13 मुकदमे, कर्नाटक में CM पद छोड़ने वाले सिद्धारमैया कौन हैं? | Karnataka Cm Siddaramaiah Resigns Dk Shivakumar Next Cm 13 Cases 51 Croresiddaramaiah property details: कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया। उनके पास 51 करोड़ की संपत्ति है। साथ ही उनके ऊपर गंभीर मामलों में 13 मुकदमे दर्ज हैं।

Read more »