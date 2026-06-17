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बीजेपी ने राहुल गांधी के कोटा वाले प्रस्तावित छात्र प्रदर्शन पर सवाल उठाए, तीन सवाल पूछे

राजनीति News

बीजेपी ने राहुल गांधी के कोटा वाले प्रस्तावित छात्र प्रदर्शन पर सवाल उठाए, तीन सवाल पूछे
NEET पेपर लीकराहुल गांधीसुधांशु त्रिवेदी
📆17-06-2026 09:55:00
📰NBT Hindi News
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बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने NEET पेपर लीक मामले में राहुल गांधी के कोटा में आयोजित करने वाले छात्र प्रदर्शन पर सवाल उठाए। उन्होंने परीक्षा से पहले अंतिम 72 घंटों में राजनीति करने के मुकद्दमे पर राहुल गांधी का विरोध किया और कांग्रेस पार्टी से तीन सवालों के जवाब देने का दावा किया।

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के कोटा में प्रस्तावित छात्र प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाए हैं। बुधवार बीजेपी मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षा से पहले अंतिम 72 घंटे में राजनीति क्यों। सुंधाशु त्रिवेदी ने इस दौरान तीन सवाल भी पूछे। नई दिल्ली: NEET पेपर लीक मामले में राहुल गांधी के कोटा में प्रस्तावित छात्र प्रदर्शन को लेकर राजनीति तेज हो गई है। राहुल गांधी कोटा में छात्रों से संवाद करेंगे और इस मामले में बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 3 दिन बाद फिर से NEET की परीक्षा होगी। छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सरकार संवेदनशीलता से काम कर रही है वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता विपक्ष राहुल गांधी कुटिलता का प्रयोग करते दिखाई पड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि परीक्षा से पहले अंतिम 72 घंटे जिस समय छात्र तनावमुक्त होकर तैयारी करना चाहता है उस समय आप इस प्रकार का आयोजन करके उनके मन में भय, तनाव और उत्तेजना उत्पन्न करके मानसिक यातना क्यों देना चाह रहे हैं। राजनीति करने के बहुत अवसर मिलेंगे। आप इन्हीं 72 घंटों में राजनीति क्यों करना चाह रहे हैं। साथ ही छात्रों को रैली में बुलाने के लिए जिस तरह के तौर-तरीके अपनाए जा रहे हैं, उन पर भी सवालिया निशान है। आप ( राहुल गांधी ) छात्र जीवन में भी असफल रहे, नौकरी की वहां भी असफल रहे, कंपनी चलाई वहां भी असफल रहे और नेता के रूप में भी असफल रहे। आपके मन में ईर्ष्या का भाव है, आज अपनी सफलता के लिए पूर्ण मनोयोग से तैयारी कर रहे छात्रों पर उसे उतारने का प्रयास न करें। बीजेपी सांसद और पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस को इन तीन सवालों के जवाब देने चाहिए।जब परीक्षा दोबारा कराने का फैसला हो चुका है और कोर्ट ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है तो आप असल में क्या मांग कर रहे हैं।तीसरा- ऐसी खबरें आई हैं कि कोटा में गेस्ट हाउस और पीजी के मालिकों पर दबाव डाला जा रहा है जिससे छात्रों को राहुल गांधी की रैली में लाया जा सके। परीक्षा से ठीक 72 घंटे पहले ऐसा क्यों किया जा रहा है.

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के कोटा में प्रस्तावित छात्र प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाए हैं। बुधवार बीजेपी मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षा से पहले अंतिम 72 घंटे में राजनीति क्यों। सुंधाशु त्रिवेदी ने इस दौरान तीन सवाल भी पूछे। नई दिल्ली: NEET पेपर लीक मामले में राहुल गांधी के कोटा में प्रस्तावित छात्र प्रदर्शन को लेकर राजनीति तेज हो गई है। राहुल गांधी कोटा में छात्रों से संवाद करेंगे और इस मामले में बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 3 दिन बाद फिर से NEET की परीक्षा होगी। छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सरकार संवेदनशीलता से काम कर रही है वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता विपक्ष राहुल गांधी कुटिलता का प्रयोग करते दिखाई पड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि परीक्षा से पहले अंतिम 72 घंटे जिस समय छात्र तनावमुक्त होकर तैयारी करना चाहता है उस समय आप इस प्रकार का आयोजन करके उनके मन में भय, तनाव और उत्तेजना उत्पन्न करके मानसिक यातना क्यों देना चाह रहे हैं। राजनीति करने के बहुत अवसर मिलेंगे। आप इन्हीं 72 घंटों में राजनीति क्यों करना चाह रहे हैं। साथ ही छात्रों को रैली में बुलाने के लिए जिस तरह के तौर-तरीके अपनाए जा रहे हैं, उन पर भी सवालिया निशान है। आप (राहुल गांधी) छात्र जीवन में भी असफल रहे, नौकरी की वहां भी असफल रहे, कंपनी चलाई वहां भी असफल रहे और नेता के रूप में भी असफल रहे। आपके मन में ईर्ष्या का भाव है, आज अपनी सफलता के लिए पूर्ण मनोयोग से तैयारी कर रहे छात्रों पर उसे उतारने का प्रयास न करें।बीजेपी सांसद और पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस को इन तीन सवालों के जवाब देने चाहिए।जब परीक्षा दोबारा कराने का फैसला हो चुका है और कोर्ट ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है तो आप असल में क्या मांग कर रहे हैं।तीसरा- ऐसी खबरें आई हैं कि कोटा में गेस्ट हाउस और पीजी के मालिकों पर दबाव डाला जा रहा है जिससे छात्रों को राहुल गांधी की रैली में लाया जा सके। परीक्षा से ठीक 72 घंटे पहले ऐसा क्यों किया जा रहा है

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NEET पेपर लीक राहुल गांधी सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी कोटा छात्र प्रदर्शन

 

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