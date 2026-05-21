बीजेपी का कनेक्शन हनीट्रैप केस में, 6 गिरफ्तारियां और 1 करोड़ की डिमांड

इंदौर के हनीट्रैप के सनसनीखेज मामले में अब बीजेपी का कनेक्शन सामने आया है। एक शराब कारोबारी को शिकार बनाया गया और एक करोड़ की डिमांड की गई थी। अब इसमें इंदौर पुलिस ने एक और महिला आरोपी को हिरासत में लिया है। रेशू उर्फ अभिलाषा चौधरी को पुलिस ने धरा है, इसका कनेक्शन बीजेपी से बताया जा रहा है।

इंदौर में हनीट्रैप का जाल, ब्‍लैकमेलिंग, 1 करोड़ की डिमांड और 6 गिरफ्तारियां , क्‍या है हनीट्रैप का बीजेपी कनेक्‍शन? इंदौर के हनीट्रैप के सनसनीखेज मामले में अब बीजेपी का कनेक्‍शन सामने आया है। बता दें कि हनीट्रैप के इस कांड में एक शराब कारोबारी को शिकार बनाया गया और एक करोड़ की डिमांड की गई थी। अब इसमें इंदौर पुलिस ने एक और महिला आरोपी को हिरासत में लिया है। बुधवार को सागर से हिरासत में ली गई इस आरोपी का नाम रेशू उर्फ अभिलाषा चौधरी है। इसे ही हनी ट्रैप नेटवर्क की मुख्य कड़ी माना जा रहा है। रेशू भाजपा के एक प्रकोष्ठ में पदाधिकारी रह चुकी है.

इंदौर में हनीट्रैप का जाल, ब्‍लैकमेलिंग, 1 करोड़ की डिमांड और 6 गिरफ्तारियां, क्‍या है हनीट्रैप का बीजेपी कनेक्‍शन? इंदौर के हनीट्रैप के सनसनीखेज मामले में अब बीजेपी का कनेक्‍शन सामने आया है। बता दें कि हनीट्रैप के इस कांड में एक शराब कारोबारी को शिकार बनाया गया और एक करोड़ की डिमांड की गई थी। अब इसमें इंदौर पुलिस ने एक और महिला आरोपी को हिरासत में लिया है। बुधवार को सागर से हिरासत में ली गई इस आरोपी का नाम रेशू उर्फ अभिलाषा चौधरी है। इसे ही हनी ट्रैप नेटवर्क की मुख्य कड़ी माना जा रहा है। रेशू भाजपा के एक प्रकोष्ठ में पदाधिकारी रह चुकी है





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