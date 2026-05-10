बीजेपी ने 'आखिरी किला' अभियान को पूरा किया, पूर्वोत्तर राज्यों में बाहरी नेताओं को तरजीह दी

बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में शुभेदु अधिकारी को पहला मुख्यमंत्री बनाकर 'आखिरी किला' अभियान को पूरा किया है। इससे पहले, बिहार में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी ने बाहरी नेताओं को तरजीह दी है, जो पहले बीजेपी की घोर विरोधी पार्टी में थे। इससे पहले, असम के मुख्यमंत्री हिमता बिस्वा सरमा कांग्रेस के पूर्व नेता थे जो 2015 में बीजेपी में शामिल हुए।

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में शुभेदु अधिकारी को पहला मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने उस अभियान को पूरा किया है, जिसे वह लंबे समय से अपना 'आखिरी किला' कह रही थी। पड़ोसी पूर्वोत्तर राज्य ों की तरह, पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की जीत का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति ने किया जो पहले बीजेपी की घोर विरोधी पार्टी में था। अधिकारी दिसंबर 2020 में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाए जाने से करीब एक महीने पहले बिहार में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। इससे पहले वह समता पार्टी और आरजेडी (RJD) में भी रह चुके थे। असम के मुख्यमंत्री हिमता बिस्वा सरमा कांग्रेस के पूर्व नेता थे जो 2015 में बीजेपी में शामिल हुए। पूर्वोत्तर में बीजेपी के कई मौजूदा या पूर्व मुख्यमंत्री पद संभालने से कुछ समय पहले ही पार्टी में आए थे। उदाहरण के लिए, पेमा खांडू, माणिक साहा और एन.

बीरेन सिंह जैसे नेता 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और बाद में अपनी-अपनी राज्यो में बीजेपी सरकार का नेतृत्व किया।जनाधार और स्थानीय पकड़ बीजेपी अक्सर उन राज्यों में बाहरी नेताओं को तरजीह देती है जहां उसके पास अपना कोई बड़ा स्थानीय चेहरा नहीं होता। उदाहरण के लिए, शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री (मई 2026) बनाया गया क्योंकि वे पूर्व में टीएमसी के जमीनी नेटवर्क और चुनावी मशीनरी को बेहतर समझते थे और उन्होंने ममता बनर्जी को उनके ही क्षेत्र में हराया था।चुनाव जीतने की क्षमता पार्टी वैचारिक वफादारी से ज्यादा 'जिताऊ क्षमता' को महत्व देती है। असम में हिमंत बिस्वा सरमा (पूर्व कांग्रेस) और बिहार में सम्राट चौधरी (पूर्व RJD/JDU) इसके प्रमुख उदाहरण हैं, जिन्होंने अपनी पुरानी पार्टियों के वोट बैंक में सेंध लगाकर बीजेपी को जीत दिलाई।सामाजिक और जातिगत समीकरण बिहार में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने राज्य के पिछड़े वर्गों ओबीसी और लव-कुश समीकरण को साधने की कोशिश की है। इसी तरह, पूर्वोत्तर राज्यों में क्षेत्रीय भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पेमा खांडू (अरुणाचल प्रदेश) और एन.

बीरेन सिंह (मणिपुर) जैसे चेहरों को मुख्यमंत्री बनाकर बड़ा संदेश दिया।विरोधी दलों को कमजोर करना प्रभावशाली नेताओं को तोड़कर उन्हें बड़ा पद देने से विपक्षी पार्टियां सांगठनिक रूप से कमजोर हो जाती हैं। भाजपा ने कांग्रेस जैसी पार्टी को इसी रणनीति से कमजोर किया है





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