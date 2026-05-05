बीजेपी की रणनीतिक तैयारी: पश्चिम बंगाल से पंजाब तक, भविष्य की लड़ाइयों का आगाज

पांच राज्यों के चुनाव के बीच बीजेपी की रणनीतिक चालें, पश्चिम बंगाल में जीत का महत्व, और 2027 के चुनावों के लिए पार्टी की तैयारी का विस्तृत विश्लेषण। यूपी और पंजाब पर विशेष ध्यान।

कुमार राकेश, नई दिल्ली: बात उस समय की जब पांच राज्यों का विधानसभा चुनाव आखिरी दौर में था। 29 अप्रैल को लास्ट फेज के लिए वोटिंग होनी थी। सियासी पार्टियां आगे की रणनीतिक तैयारी में जुटी थीं। इस बीच 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश में थे। वे लोगों का समर्थन जुटा रहे थे और विपक्ष पर हमला बोल रहे थे, क्योंकि विपक्ष ने संसद में महिला आरक्षण बिल में संशोधन करने के केंद्र सरकार के कदम को नाकाम कर दिया था। इससे चार दिन पहले, पार्टी के कुछ अहम पदाधिकारी पश्चिम बंगाल से दिल्ली रवाना हुए थे, ताकि आम आदमी पार्टी के सात सांसदों (जिनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी पंजाब से थे) को बीजेपी में शामिल कराया जा सके। बीजेपी की नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर रहती है। ये पूरा घटनाक्रम इसलिए बता रहे क्योंकि बीजेपी को लेकर हमेशा से कहा जाता रहा है कि वो अपने मिशन में जुटी रहती है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की इस बात के लिए विरोधी भी दबी जुबान में तारीफ करते हैं कि वह कभी भी अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाती। जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में मिली पहली जीत, 2014 के बाद से बीजेपी को दूसरे राज्यों में मिली विक्ट्री से कहीं ज्यादा चमकदार है। वहीं असम में लगातार तीसरी हैट्रिक जीत, पार्टी के मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है। इन जीत के बावजूद भी पार्टी नेतृत्व अभी से भविष्य की राजनीति क लड़ाइयों की तैयारी में जुट गया है। पश्चिम बंगाल की जीत ने बीजेपी की वैचारिक नींव में नई जान फूंक दी है। अब पार्टी घुसपैठियों के खिलाफ अपने अभियान को और भी मजबूती से आगे बढ़ा सकती है। इस जीत ने यह भी साफ कर दिया है कि जब बीजेपी की कल्याणकारी योजनाओं और विकास के वादों को पीएम मोदी की लोकप्रियता के साथ मिलाकर पेश किया जाता है, तो उसे लोगों का जबरदस्त समर्थन मिलता है। यही नहीं, बीजेपी का पूरब की ओर विस्तार पार्टी के लिए एक तरह की सुरक्षा कवच का काम करता है। यह कवच पार्टी को भविष्य में होने वाले किसी भी अप्रत्याशित नुकसान से बचाता है। खासकर तब, जब अगले राष्ट्रीय चुनावों के दौरान पार्टी को अपने किसी मजबूत गढ़ में कोई झटका लग जाए। ऐसा ही कुछ 2024 के चुनावों में भी देखने को मिला था, जब बीजेपी ने पहली बार ओडिशा में लगभग क्लीन स्वीप करते हुए अपनी कुल सीटों की संख्या को 240 तक पहुंचा दिया था। हालांकि, बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, इसलिए पार्टी का पूर्वी मोर्चा अब उतना ही मजबूत हो गया है, जितना कि उत्तर और पश्चिम भारत में उसके पारंपरिक गढ़ हैं। वहीं, दक्षिण भारत की बात करें तो वहां कर्नाटक को छोड़कर बाकी सभी राज्य अभी भी बीजेपी के लिए एक कमजोर कड़ी बने हुए हैं। बीजेपी ने इस बात को याद दिलाने में जरा भी देर नहीं की कि महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा पार्टी के लिए हमेशा से अहम रहा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बीजेपी एक ऐसे माध्यम के तौर पर काम करती है, जिसके जरिए महिलाओं को अपनी बात रखने का मंच मिलता है और पीड़ितों को इंसाफ मिलता है। उन्होंने इस बात पर खास जोर दिया कि पार्टी ने अपनी जिस उम्मीदवार- रेखा पात्रा को चुनाव में उतारा था, वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए बलात्कार और हत्या की घटना की पीड़ित लड़की की मां हैं। 2027 मिशन पर बीजेपी का फोकस उत्तर प्रदेश , अपने विशाल आकार और जनसंख्या के कारण, बीजेपी की राष्ट्रीय स्तर की राजनीति क महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में हमेशा से ही एक बेहद अहम भूमिका निभाता रहा है। 80 सांसद यानी लोकसभा की लगभग 15 फीसदी सीटों वाला यूपी, 2014 में संसद में बीजेपी को पहली बार बहुमत दिलाने में अहम रहा था। तब इसने पार्टी की कुल 282 सीटों में से 71 सीटें दिलाई थीं। और जब समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 2024 में बीजेपी की सीटों की संख्या 62 से घटाकर 33 कर दी, तो बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई और बहुमत पाने के लिए उसे अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ा। 2024 में बीजेपी को झटका देने के बाद, अखिलेश यादव अब PDA (पिछड़ा, दलित , अल्पसंख्यक) के सामाजिक गठबंधन को और मजबूत करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में, सत्ताधारी पार्टी से यह उम्मीद की जा रही है कि वह अपना समर्थन आधार फिर से बनाने के लिए कदम उठाएगी। यह समर्थन आधार गैर-यादव OBC और गैर-जाटव SC समुदायों से बना है, जो लोकसभा चुनावों के दौरान पार्टी से दूर चले गए थे। भले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कानून-व्यवस्था के मामले में (जो समाजवादी पार्टी के लिए एक कमजोर पहलू रहा है) काफी सफल माने जाते हैं और उन्हें हिंदुत्व का एक मजबूत चेहरा माना जाता है। लेकिन पार्टी के भीतर भी उनके आलोचकों की कमी नहीं है। उम्मीद है कि पार्टी अगले साल होने वाले चुनावों से पहले इस संबंध में एक राय बनाने और जरूरी सुधारात्मक कदम उठा सकती है। बीजेपी के भीतर आम राय यह है कि समाजवादी पार्टी जैसे क्षेत्रीय दल शायद ही उसके एजेंडे को कमजोर कर पाएगी। पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमें सिर्फ तभी नुकसान हो सकता है, जब वह हमारी अपनी गलतियों की वजह से हो। उन्होंने विश्वास जताया कि पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व अगले साल भी जीत की हैट्रिक लगाएगा। महज आंकड़ों के हिसाब से देखें तो, चुनावी महत्व के राष्ट्रीय सूचकांक में पंजाब का स्थान शायद बहुत ऊपर न हो। लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के लिए यह बॉर्डर राज्य हमेशा से ही एक प्राथमिकता रहा है। अपने पुराने सहयोगी अकाली दल से अलग होने के बाद से बीजेपी सिख ों और दलित ों (जो सिख और हिंदू समुदायों के बीच फैले हुए हैं और जिनकी अपनी एक अलग राजनीति क पहचान है) को लगातार अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है.

कुमार राकेश, नई दिल्ली: बात उस समय की जब पांच राज्यों का विधानसभा चुनाव आखिरी दौर में था। 29 अप्रैल को लास्ट फेज के लिए वोटिंग होनी थी। सियासी पार्टियां आगे की रणनीतिक तैयारी में जुटी थीं। इस बीच 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश में थे। वे लोगों का समर्थन जुटा रहे थे और विपक्ष पर हमला बोल रहे थे, क्योंकि विपक्ष ने संसद में महिला आरक्षण बिल में संशोधन करने के केंद्र सरकार के कदम को नाकाम कर दिया था। इससे चार दिन पहले, पार्टी के कुछ अहम पदाधिकारी पश्चिम बंगाल से दिल्ली रवाना हुए थे, ताकि आम आदमी पार्टी के सात सांसदों (जिनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी पंजाब से थे) को बीजेपी में शामिल कराया जा सके। बीजेपी की नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर रहती है। ये पूरा घटनाक्रम इसलिए बता रहे क्योंकि बीजेपी को लेकर हमेशा से कहा जाता रहा है कि वो अपने मिशन में जुटी रहती है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की इस बात के लिए विरोधी भी दबी जुबान में तारीफ करते हैं कि वह कभी भी अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाती। जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में मिली पहली जीत, 2014 के बाद से बीजेपी को दूसरे राज्यों में मिली विक्ट्री से कहीं ज्यादा चमकदार है। वहीं असम में लगातार तीसरी हैट्रिक जीत, पार्टी के मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है। इन जीत के बावजूद भी पार्टी नेतृत्व अभी से भविष्य की राजनीतिक लड़ाइयों की तैयारी में जुट गया है। पश्चिम बंगाल की जीत ने बीजेपी की वैचारिक नींव में नई जान फूंक दी है। अब पार्टी घुसपैठियों के खिलाफ अपने अभियान को और भी मजबूती से आगे बढ़ा सकती है। इस जीत ने यह भी साफ कर दिया है कि जब बीजेपी की कल्याणकारी योजनाओं और विकास के वादों को पीएम मोदी की लोकप्रियता के साथ मिलाकर पेश किया जाता है, तो उसे लोगों का जबरदस्त समर्थन मिलता है। यही नहीं, बीजेपी का पूरब की ओर विस्तार पार्टी के लिए एक तरह की सुरक्षा कवच का काम करता है। यह कवच पार्टी को भविष्य में होने वाले किसी भी अप्रत्याशित नुकसान से बचाता है। खासकर तब, जब अगले राष्ट्रीय चुनावों के दौरान पार्टी को अपने किसी मजबूत गढ़ में कोई झटका लग जाए। ऐसा ही कुछ 2024 के चुनावों में भी देखने को मिला था, जब बीजेपी ने पहली बार ओडिशा में लगभग क्लीन स्वीप करते हुए अपनी कुल सीटों की संख्या को 240 तक पहुंचा दिया था। हालांकि, बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, इसलिए पार्टी का पूर्वी मोर्चा अब उतना ही मजबूत हो गया है, जितना कि उत्तर और पश्चिम भारत में उसके पारंपरिक गढ़ हैं। वहीं, दक्षिण भारत की बात करें तो वहां कर्नाटक को छोड़कर बाकी सभी राज्य अभी भी बीजेपी के लिए एक कमजोर कड़ी बने हुए हैं। बीजेपी ने इस बात को याद दिलाने में जरा भी देर नहीं की कि महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा पार्टी के लिए हमेशा से अहम रहा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बीजेपी एक ऐसे माध्यम के तौर पर काम करती है, जिसके जरिए महिलाओं को अपनी बात रखने का मंच मिलता है और पीड़ितों को इंसाफ मिलता है। उन्होंने इस बात पर खास जोर दिया कि पार्टी ने अपनी जिस उम्मीदवार- रेखा पात्रा को चुनाव में उतारा था, वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए बलात्कार और हत्या की घटना की पीड़ित लड़की की मां हैं। 2027 मिशन पर बीजेपी का फोकस उत्तर प्रदेश, अपने विशाल आकार और जनसंख्या के कारण, बीजेपी की राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में हमेशा से ही एक बेहद अहम भूमिका निभाता रहा है। 80 सांसद यानी लोकसभा की लगभग 15 फीसदी सीटों वाला यूपी, 2014 में संसद में बीजेपी को पहली बार बहुमत दिलाने में अहम रहा था। तब इसने पार्टी की कुल 282 सीटों में से 71 सीटें दिलाई थीं। और जब समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 2024 में बीजेपी की सीटों की संख्या 62 से घटाकर 33 कर दी, तो बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई और बहुमत पाने के लिए उसे अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ा। 2024 में बीजेपी को झटका देने के बाद, अखिलेश यादव अब PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के सामाजिक गठबंधन को और मजबूत करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में, सत्ताधारी पार्टी से यह उम्मीद की जा रही है कि वह अपना समर्थन आधार फिर से बनाने के लिए कदम उठाएगी। यह समर्थन आधार गैर-यादव OBC और गैर-जाटव SC समुदायों से बना है, जो लोकसभा चुनावों के दौरान पार्टी से दूर चले गए थे। भले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कानून-व्यवस्था के मामले में (जो समाजवादी पार्टी के लिए एक कमजोर पहलू रहा है) काफी सफल माने जाते हैं और उन्हें हिंदुत्व का एक मजबूत चेहरा माना जाता है। लेकिन पार्टी के भीतर भी उनके आलोचकों की कमी नहीं है। उम्मीद है कि पार्टी अगले साल होने वाले चुनावों से पहले इस संबंध में एक राय बनाने और जरूरी सुधारात्मक कदम उठा सकती है। बीजेपी के भीतर आम राय यह है कि समाजवादी पार्टी जैसे क्षेत्रीय दल शायद ही उसके एजेंडे को कमजोर कर पाएगी। पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमें सिर्फ तभी नुकसान हो सकता है, जब वह हमारी अपनी गलतियों की वजह से हो। उन्होंने विश्वास जताया कि पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व अगले साल भी जीत की हैट्रिक लगाएगा। महज आंकड़ों के हिसाब से देखें तो, चुनावी महत्व के राष्ट्रीय सूचकांक में पंजाब का स्थान शायद बहुत ऊपर न हो। लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के लिए यह बॉर्डर राज्य हमेशा से ही एक प्राथमिकता रहा है। अपने पुराने सहयोगी अकाली दल से अलग होने के बाद से बीजेपी सिखों और दलितों (जो सिख और हिंदू समुदायों के बीच फैले हुए हैं और जिनकी अपनी एक अलग राजनीतिक पहचान है) को लगातार अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है





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