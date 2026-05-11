बीजेपी की बढ़ती ताकत और राष्ट्रपति चुनाव में यूपी की भूमिका

लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिली कम सीटों के दर्द पर विधानसभा चुनाव में लगातार मिल रही जीत मरहम का काम कर रही है। राज्यसभा में उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलता दिख रहा है। महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार जैसे बड़े राज्यों की विधानसभाओं पर अपने सहयोगियों के साथ उसका जबरदस्त दबदबा लोकसभा में हुए नुकसान की भरपाई करने में असरदार साबित होगा। उत्तर प्रदेश के बाद ये तीनों राज्य राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में बड़ी जगह रखते हैं। लोकसभा में 2024 में उसकी सीटों की संख्या 303 से घटकर 240 रह गई थी। निर्वाचक मंडल के निर्माण में संसद और विधानसभाओं के सभी चुने हुए सदस्य (इसमें मनोनीत सांसद शामिल नहीं होते हैं) द्वारा हुई वोटिंग का बराबर प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को मिली कम सीटों के दर्द पर विधानसभा चुनाव में लगातार मिल रही जीत मरहम का काम कर रही है। राज्यसभा में लगातार उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलता दिख रहा है। महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार जैसे बड़े राज्यों की विधानसभाओं पर अपने सहयोगियों के साथ उसका जबरदस्त दबदबा लोकसभा में हुए नुकसान की भरपाई करने में असरदार साबित होगा। उत्तर प्रदेश के बाद ये तीनों राज्य राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में बड़ी जगह रखते हैं। लोकसभा में 2024 में उसकी सीटों की संख्या 303 से घटकर 240 रह गई थी। कौन बनाता है निर्वाचक मंडल?

संसद और विधानसभाओं के सभी चुने हुए सदस्य (इसमें मनोनीत सांसद शामिल नहीं होते हैं) मिलकर निर्वाचक मंडल बनाते हैं। संसद और विधानसभाओं का वोटिंग में बराबर हिस्सा होता है, लेकिन जहां हर सांसद के वोट का मूल्य एक जैसा होता है (2022 में यह 700 था), वहीं एक विधायक के वोट का वजन उस विधानसभा द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली आबादी के आकार (1971 की जनगणना के अनुसार) के आधार पर अलग-अलग होता है। यूपी के एक विधायक के वोट की कीमत 2022 में यूपी के एक विधायक के वोट का मूल्य 208 था, जो सिक्किम के एक विधायक के वोट के मूल्य (7) से लगभग 30 गुना ज्यादा था। अगले साल भी यह आंकड़ा लगभग वैसा ही रहने की संभावना है, क्योंकि जनगणना के आंकड़े स्थिर रहते हैं और विधानसभा की सदस्य संख्या भी। जम्मू-कश्मीर विधानसभा का अस्तित्व भी एक अहम कारक होगा, हालांकि इसका असर मामूली ही होगा। लोकसभा में सीटों की संख्या में गिरावट के कारण निर्वाचक मंडल में बीजेपी के वोटों में 44,100 की कमी आई। 2022 में निर्वाचक मंडल की कुल सदस्य संख्या 10,86,431 थी। मजबूत स्थिति में बीजेपी





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