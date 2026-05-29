बीजेपी विधायक दीपेश साहू का सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी करने का निर्णय, कांग्रेस में नया बवल

छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक दीपेश साहू का मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह में शादी करने का फैसले पर राजनीतिक बवल सामने आया है। कांग्रेस ने यह सवाल खड़ा किया कि क्या विधायक इस योजना के लिए पात्र हैं? बीजेपी ने इसे व्यक्तिगत निर्णय कहा। विधायक द्वारा योजना में से मिलने वाले पैसे मेधावी छात्रों को देने का दावा भी किया गया है। मुख्यमंत्री देवस韦 ने विधायक को तारीफ करते हुए कहा कि यह आयोजन सामाजिक समरसता का उदाहरण है।

छत्तीसगढ़ के बेमेतरा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक दीपेश साहू 31 माई को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सहित कई मंत्री शामिल होंगे। इस मद के लिए सरकार की तरफ से दिये जाने वाले पैसों का उपयोग उन्होंने मेधावी छात्रों के लिए करने की घोषना कर दी है। कांग्रेस ने विधायक दीपेश साहू की इस योजना के तहत शादी की पात्रता पर सवाल खड़ा किया है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि यह योजना आम लोगों के लिए है, किसी विधायक के लिए नहीं। जवाब में बीजेपी ने कहा कि यह विधायक का व्यक्तिगत निर्णय है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधायक के इस फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि यह सादगी, सामाजिक समरसता और जनकल्याणकारी पहल के प्रति विश्वास का उदाहरण है। यह समाज को यह संदेश देता है कि विवाह जैसे पावन संस्कार को अनावश्यक आडंबर के बजाय सरलता और मानवीय मूल्यों से जोड़ा जाना चाहिए.

छत्तीसगढ़ के बेमेतरा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक दीपेश साहू 31 माई को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सहित कई मंत्री शामिल होंगे। इस मद के लिए सरकार की तरफ से दिये जाने वाले पैसों का उपयोग उन्होंने मेधावी छात्रों के लिए करने की घोषना कर दी है। कांग्रेस ने विधायक दीपेश साहू की इस योजना के तहत शादी की पात्रता पर सवाल खड़ा किया है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि यह योजना आम लोगों के लिए है, किसी विधायक के लिए नहीं। जवाब में बीजेपी ने कहा कि यह विधायक का व्यक्तिगत निर्णय है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधायक के इस फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि यह सादगी, सामाजिक समरसता और जनकल्याणकारी पहल के प्रति विश्वास का उदाहरण है। यह समाज को यह संदेश देता है कि विवाह जैसे पावन संस्कार को अनावश्यक आडंबर के बजाय सरलता और मानवीय मूल्यों से जोड़ा जाना चाहिए





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