बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद का शपथ ली, पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बनें

बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने विगत शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जो राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने दोपहर को ब्रिगेड परेड मैदान में राज्यपाल आर. एन. रवि से पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्य में उनकी शपथ लेने पर, बीजेपी विधायक दल ने उन्हें सर्वसम्मति से अपना नेता चुना था, जो उनके मुख्यमंत्री बनने के रूप में तय था। उन्होंने लंबे राजनीतिक सफर के बाद राज्य सरकार में इंट्री की, जिसमे परिवहन, सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय को संभाला और हुಗली रिवर ब्रिज कमीशन के चेयरमैन आदि।

भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी ) के नेता शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली । अधिकारी, बीजेपी के पहले राज्य के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल आर.

एन. रवि ने ऑपनिंग स्पीकर महेश शेट्टी की मौजूदगी में ब्रिगेड परेड मैदान में आयोजित भव्य समारोह में अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय मंत्री, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। कार्यक्रम में, बीजेपी विधायकों दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीथ प्रामाणिक और क्षुदिराम टुडू ने राज्य के मंत्रियों के रूप में शपथ ली। उनकी शपथ लेने के उपरांत, उनका मुख्यमंत्री बनना तय हो गया था





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बीजेपी निजीकरण भाजपा के पहले पश्चिम बंगाल के चुनाव मुख्यमंत्री बनने के बाद शपथ ली पूर्व राज्य मंत्री दिल्ली और लखनऊ में Indispensablescovid-19 के स विराट यहलक का संचालन पीटीआई और आईएएनएस गोपनीयता \N \मुफ्त मोबाइल करेंडिये नवजीवन व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर नवजीवन पैठक मित्रों के साथ जुड़ने के लिए टेलिग्राम चैनल

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