बीज रहित तरबूज का आनंद लें: जानें जापानी तरबूज काटने की आसान ट्रिक

गर्मी में तरबूज का मज़ा दोगुना करें! जानें कैसे जापानी तरबूज काटने की ट्रिक से आप आसानी से बीज हटा सकते हैं और स्वाद का भरपूर आनंद उठा सकते हैं।

गर्मी का मौसम आते ही तरबूज की मिठास और ठंडक की तलाश बढ़ जाती है। यह फल न केवल प्यास बुझाता है बल्कि शरीर को आवश्यक जल तत्व भी प्रदान करता है। हालांकि, तरबूज का सेवन करते समय एक आम परेशानी सामने आती है - उसके बीज। तरबूज के बीज बार-बार खाने के स्वाद को बिगाड़ देते हैं और कई लोग तो इसी वजह से इसका सेवन करने से कतराते हैं। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ हम आपको तरबूज काटने की एक ऐसी अनोखी जापानी ट्रिक बताने जा रहे हैं, जिससे आप बीजों से पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं। तरबूज काटने का सही

तरीका ही है समस्या का हल। ज़्यादातर लोग तरबूज को या तो गोल-गोल टुकड़ों में काटते हैं या फिर सीधे लंबवत स्लाइस में। यह तरीका तरबूज के बीजों को हर टुकड़े में बिखेर देता है, जिससे उन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है। असलियत यह है कि तरबूज के बीज एक सीधी रेखा में पंक्तिबद्ध होते हैं। यदि आप तरबूज को सही दिशा में काटें, तो बीजों को अलग करना बेहद आसान हो जाता है। जापानी तरबूज काटने की ट्रिक इस प्रकार है: सबसे पहले, तरबूज को काटने से पहले उसे एक समतल सतह या चॉपिंग बोर्ड पर स्थिर रखें। चूंकि तरबूज गोल होता है, इसलिए इसके लुढ़कने की संभावना रहती है। इसे स्थिर करने के लिए, तरबूज के ऊपरी और निचले सिरे को थोड़ा सा काट लें। इससे तरबूज चॉपिंग बोर्ड पर मजबूती से खड़ा रहेगा और आपको काटने में आसानी होगी। अब, एक तेज और बड़े चाकू की मदद से तरबूज को ठीक बीच से दो बराबर हिस्सों में काट लें। इसके बाद, कटे हुए लाल हिस्से पर ध्यान से देखें। आपको इसमें हल्की प्राकृतिक रेखाएं दिखाई देंगी जो केंद्र से बाहर की ओर जाती हुई दिखेंगी। अब, इन रेखाओं का अनुसरण करते हुए तरबूज को त्रिकोणीय स्लाइस में काटें। जैसे ही आप इन रेखाओं के ऊपर से चाकू चलाएंगे, आप पाएंगे कि सभी बीज स्लाइस के किनारों पर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। इस विधि में आपको तरबूज के गूदे के अंदर चाकू चलाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस एक चम्मच या चाकू की नोक लें और किनारे पर दिखाई दे रही बीजों की रेखा को हल्का सा खुरच दें। एक ही बार में सारे बीज आसानी से निकल जाएंगे, और आप बिना बीजों वाले स्वादिष्ट तरबूज का आनंद ले सकेंगे। तरबूज खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले, सुनिश्चित करें कि तरबूज पका हुआ हो। पका हुआ तरबूज आमतौर पर हल्का पीलापन लिए हुए होता है और छूने पर भारी महसूस होता है। काटने से पहले, तरबूज को अच्छी तरह धो लें ताकि उसकी सतह पर लगी कोई भी गंदगी या कीटाणु साफ हो जाएं। तरबूज को फ्रिज में ठंडा करके खाने से उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। कोशिश करें कि कटे हुए तरबूज को बहुत देर तक कमरे के तापमान पर न छोड़ें, क्योंकि इससे वह जल्दी खराब हो सकता है। इस आसान सी जापानी ट्रिक को अपनाकर आप गर्मियों में बिना किसी झंझट के ठंडे और मीठे तरबूज का भरपूर आनंद ले सकते हैं। बीजों की चिंता को भूल जाइए और तरबूज खाने के अपने अनुभव को बेहतर बनाइए। इसी तरह, घर पर कैल्शियम से भरपूर सहजन की कढ़ी बनाने की विधि भी आप नोट कर सकते हैं। इसके लिए स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी उपलब्ध है। यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है। अधिक जानकारी के लिए विशेषज्ञ की सलाह या चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। न्यूज़ नेशन इस जानकारी की पुष्टि नहीं करता है





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