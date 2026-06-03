बीटेक एडमिशन 2026: IIT, NIT, IIIT, GFTI में 67,323 सीटों पर दाखिला प्रक्रिया शुरू

देशभर में बीटेक Admission 2026 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी और जीएफटीआई में कुल 67,323 सीटें उपलब्ध हैं। जोसा काउंसलिंग द्वारा दो मॉक सीट आवंटन और रैंक, प्राथमिकता आधारित सीट निर्देशन शामिल है। पूरी तिथि सूची और प्रक्रिया जानने के लिए पढ़ें।

बीटेक प्रवेश 2026: आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी और जीएफटीआई में मिलने वाली 67,323 सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जेसीई मेन और जेसीई एडवांस्ड पर्यायित उम्मीदवारों की रैंक और प्राथमिकता के आधार पर सीटें आवंटित की जाएंगी। इस वर्ष काउंसलिंग में दो बार मॉक सीट आवंटन दिया जाएगा, जिससे उम्मीदवार अपनी पसंद और रणनीति समझ सकें। प्रक्रिया ज्वाइंट सीट ऐलोकेशन अथॉरिटी (जोसा) द्वारा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। के अनुसार प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग 2 जून से 11 जून तक चलेगी। इसके बाद पहले मॉक रिजल्ट 8 जून और दूसरा मॉक 10 जून 2026 को जारी किए जाएंगे। आधिकारिक सीट अलॉटमेंट राउंड 1 का रिजल्ट 13 जून और राउंड 2 का 20 जून 2026 को घोषित किया जाएगा। फाइनल सीट स्वीकार करने के बाद उम्मीदवारों को सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी होगी और फिर संबंधित कॉलेज में ऑफलाइन दस्तावेज़ सत्यापन के लिए जाना होगा। पूरे प्रक्रिया में IITs की 18,951, NITs की 25,162, IIITs की 11,518 और GFTIs की 11,692 सीटें शामिल हैं। प्रवेश आयोजन जोसा की आधिकारिक वेबसाइट josaa.

nic.in पर ही संभव होगा जहां उम्मीदवार अपने JEE Main या JEE Advanced लॉगिन डिटेल्स से पहुँचेंगे





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