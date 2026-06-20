बीपीएससी 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, टॉपर श्रद्धा पांडे

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने रिजल्ट जारी करते हुए कहा कि आयोग के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी थी। श्रद्धा पांडे टॉपर बनी हैं। सेकेंड टॉपर शशांक गौरव और आयुष बिजॉय हैं। 2035 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन 2027 पास हुए हैं। इनकी नियुक्ति SDM, DSP, रेवेन्यू अधिकारी समेत अन्य पदों पर होगी।

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने रिजल्ट जारी करते हुए कहा कि आयोग के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी थी। श्रद्धा पांडे टॉपर बनी हैं। सेकेंड टॉपर शशांक गौरव और आयुष बिजॉय हैं। 2035 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन 2027 पास हुए हैं। इनकी नियुक्ति SDM , DSP , रेवेन्यू अधिकारी समेत अन्य पदों पर होगी। दिव्यांग कोटे के 8 पद खाली रह गए हैं। श्रद्धा पांडेय फिलहाल असिस्टेंट कमिश्नर (वाणिज्य कर) के पद पर लखनऊ में पोस्टेड हैं। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि 68वीं सयुंक्त परीक्षा हुई थी, उसमें सिर्फ 324 वैकेंसी थी। 817 कैंडिडेट्स इंटरव्यू दिए थे। 69 वीं में सिर्फ 475 वैकेंसी थी, 1252 कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू दिया था। 70वीं में 2035 वैकेंसी थी। ये इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी थी। 5450 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू किया गया। इसमें समय लगता है। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि PT परीक्षा को रद्द करवाने को लेकर 3 महीने तक प्रदर्शन चला था। अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित किया गया था। बाहर से आंदोलनकारियों को बुलाया गया था। लेकिन कोई पेपर लीक नहीं हुआ था। श्रद्धा पांडे ने UPPSC संयुक्त राज्य/उच्च अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 में EWS कैटेगरी से 153वीं रैंक हासिल की थी। श्रद्धा पांडेय, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के गरीब परिवार से आती हैं। यह पहली बार नहीं जब उन्होंने अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया हो। इससे पहले वे उत्तर प्रदेश की सिविल सेवा परीक्षा में क्रैक करके असिस्टेंट कमिश्नर का पद प्राप्त कर चुकी हैं। उन्होंने UPPSC संयुक्त राज्य/उच्च अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 में EWS कैटेगरी से 153वीं रैंक हासिल की थी और असिस्टेंट कमिश्नर (वाणिज्य टैक्स) पद प्राप्त किया था। श्रद्धा ने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही सिविल सेवा में जाने का मन बना लिया था। उन्होंने साल 2021 में इतिहास और इंग्लिश लिटरेचर विषयों के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज से निकलते ही उन्होंने अपना पूरा फोकस सिविल सेवा की तैयारी में लगा दिया। उन्होंने अपने पहले ही अटेंप्ट में यूपी की सिविल सेवा परीक्षा क्वालीफाई की थी। वहीं अब श्रद्धा पांडेय ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में कुल 593 नंबर प्राप्त करके टॉप किया है। उन्हें SDM पद मिल सकता है। नवादा की सुनिधि बनीं DSP नवादा जिले के रोह प्रखंड के सम्हरीगढ़ गांव की सुनिधि कुमारी ने बीपीएससी में 800वां रैंक हासिल की है। वो DSP पद पर चयनित हुई हैं। सुनिधि मगध विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई में टॉपर रह चुकी हैं और वर्तमान में पटना विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हैं। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की परीक्षा में सीवान SP पूरन कुमार झा की बहन सपना झा ने 201वां रैंक हासिल की है। अब वो SDM बनेंगी। सपना झा बिहार के मधुबनी की रहने वाली है। पूरन कुमार झा ने भी अपनी बहन की सफलता पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि सपना की मेहनत और आत्मविश्वास ने यह मुकाम दिलाया है। अब देखिए DSP और रेवेन्यू अधिकारी समेत अन्य कैंडिडेट्स की लिस्ट बीपीएससी 70वीं की भर्ती प्रक्रिया के दौरान पदों की संख्या कई बार बढ़ाई गई। 18 सितंबर 2024 को 1,929 पदों पर भर्ती का फैसला लिया गया था। इसके बाद 23 सितंबर को 1,957 पदों का विज्ञापन जारी हुआ। बाद में पदों की संख्या बढ़ाकर 1,964, फिर 2,031 और अंत में 2,035 कर दी गई। परीक्षा की संभावित तिथि भी कई बार बदली गई। पहले 30 सितंबर 2024, फिर 17 नवंबर और 13-14 दिसंबर की तारीख तय की गई। अंत में आयोग ने 13 दिसंबर को एक ही पाली में परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया। परीक्षा से पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्रों का विरोध शुरू हो गया था। पिछले साल 6 दिसंबर को हजारों अभ्यर्थी BPSC कार्यालय के बाहर जुटे और करीब 12 घंटे तक प्रदर्शन किया था। पुलिस के समझाने के बावजूद छात्र नहीं हटे तो लाठीचार्ज किया गया था। प्रदर्शन के दौरान कई छात्र घायल हुए थे। एक छात्र का सिर फट गया था, जबकि दूसरे का पैर टूट गया था। छात्र नेता दिलीप को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी दौरान खान सर और गुरु रहमान भी छात्रों के समर्थन में मुसल्लहपुर हाट से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के साथ गर्दनीबाग पहुंचे थे। दोनों शिक्षकों ने छात्रों के साथ विरोध-प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस ने उन्हें करीब डेढ़ घंटे तक हिरासत में रखा। देर रात तबीयत बिगड़ने पर खान सर को पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था.

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने रिजल्ट जारी करते हुए कहा कि आयोग के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी थी। श्रद्धा पांडे टॉपर बनी हैं। सेकेंड टॉपर शशांक गौरव और आयुष बिजॉय हैं। 2035 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन 2027 पास हुए हैं। इनकी नियुक्ति SDM, DSP, रेवेन्यू अधिकारी समेत अन्य पदों पर होगी। दिव्यांग कोटे के 8 पद खाली रह गए हैं। श्रद्धा पांडेय फिलहाल असिस्टेंट कमिश्नर (वाणिज्य कर) के पद पर लखनऊ में पोस्टेड हैं। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि 68वीं सयुंक्त परीक्षा हुई थी, उसमें सिर्फ 324 वैकेंसी थी। 817 कैंडिडेट्स इंटरव्यू दिए थे। 69 वीं में सिर्फ 475 वैकेंसी थी, 1252 कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू दिया था। 70वीं में 2035 वैकेंसी थी। ये इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी थी। 5450 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू किया गया। इसमें समय लगता है। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि PT परीक्षा को रद्द करवाने को लेकर 3 महीने तक प्रदर्शन चला था। अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित किया गया था। बाहर से आंदोलनकारियों को बुलाया गया था। लेकिन कोई पेपर लीक नहीं हुआ था। श्रद्धा पांडे ने UPPSC संयुक्त राज्य/उच्च अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 में EWS कैटेगरी से 153वीं रैंक हासिल की थी। श्रद्धा पांडेय, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के गरीब परिवार से आती हैं। यह पहली बार नहीं जब उन्होंने अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया हो। इससे पहले वे उत्तर प्रदेश की सिविल सेवा परीक्षा में क्रैक करके असिस्टेंट कमिश्नर का पद प्राप्त कर चुकी हैं। उन्होंने UPPSC संयुक्त राज्य/उच्च अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 में EWS कैटेगरी से 153वीं रैंक हासिल की थी और असिस्टेंट कमिश्नर (वाणिज्य टैक्स) पद प्राप्त किया था। श्रद्धा ने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही सिविल सेवा में जाने का मन बना लिया था। उन्होंने साल 2021 में इतिहास और इंग्लिश लिटरेचर विषयों के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज से निकलते ही उन्होंने अपना पूरा फोकस सिविल सेवा की तैयारी में लगा दिया। उन्होंने अपने पहले ही अटेंप्ट में यूपी की सिविल सेवा परीक्षा क्वालीफाई की थी। वहीं अब श्रद्धा पांडेय ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में कुल 593 नंबर प्राप्त करके टॉप किया है। उन्हें SDM पद मिल सकता है। नवादा की सुनिधि बनीं DSP नवादा जिले के रोह प्रखंड के सम्हरीगढ़ गांव की सुनिधि कुमारी ने बीपीएससी में 800वां रैंक हासिल की है। वो DSP पद पर चयनित हुई हैं। सुनिधि मगध विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई में टॉपर रह चुकी हैं और वर्तमान में पटना विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हैं। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की परीक्षा में सीवान SP पूरन कुमार झा की बहन सपना झा ने 201वां रैंक हासिल की है। अब वो SDM बनेंगी। सपना झा बिहार के मधुबनी की रहने वाली है। पूरन कुमार झा ने भी अपनी बहन की सफलता पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि सपना की मेहनत और आत्मविश्वास ने यह मुकाम दिलाया है। अब देखिए DSP और रेवेन्यू अधिकारी समेत अन्य कैंडिडेट्स की लिस्ट बीपीएससी 70वीं की भर्ती प्रक्रिया के दौरान पदों की संख्या कई बार बढ़ाई गई। 18 सितंबर 2024 को 1,929 पदों पर भर्ती का फैसला लिया गया था। इसके बाद 23 सितंबर को 1,957 पदों का विज्ञापन जारी हुआ। बाद में पदों की संख्या बढ़ाकर 1,964, फिर 2,031 और अंत में 2,035 कर दी गई। परीक्षा की संभावित तिथि भी कई बार बदली गई। पहले 30 सितंबर 2024, फिर 17 नवंबर और 13-14 दिसंबर की तारीख तय की गई। अंत में आयोग ने 13 दिसंबर को एक ही पाली में परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया। परीक्षा से पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्रों का विरोध शुरू हो गया था। पिछले साल 6 दिसंबर को हजारों अभ्यर्थी BPSC कार्यालय के बाहर जुटे और करीब 12 घंटे तक प्रदर्शन किया था। पुलिस के समझाने के बावजूद छात्र नहीं हटे तो लाठीचार्ज किया गया था। प्रदर्शन के दौरान कई छात्र घायल हुए थे। एक छात्र का सिर फट गया था, जबकि दूसरे का पैर टूट गया था। छात्र नेता दिलीप को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी दौरान खान सर और गुरु रहमान भी छात्रों के समर्थन में मुसल्लहपुर हाट से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के साथ गर्दनीबाग पहुंचे थे। दोनों शिक्षकों ने छात्रों के साथ विरोध-प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस ने उन्हें करीब डेढ़ घंटे तक हिरासत में रखा। देर रात तबीयत बिगड़ने पर खान सर को पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था





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