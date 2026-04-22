बीपीसीएल भर्ती 2026: 250 पदों पर नौकरी का अवसर

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने जूनियर एग्जीक्यूटिव, सेक्रेटरी और एसोसिएट एग्जीक्यूटिव पदों के लिए 250 रिक्तियों पर भर्ती अधिसूचना जारी की है। 18 अप्रैल 2026 से आवेदन शुरू होंगे।

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने वर्ष 2026 के लिए एक महत्वपूर्ण भर्ती अधिसूचना जारी की है, जो नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आई है। कंपनी विभिन्न पदों पर कुल 250 रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रही है। यह भर्ती जूनियर एग्जीक्यूटिव , सेक्रेटरी और एसोसिएट एग्जीक्यूटिव जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए है। बीपीसीएल, भारत की प्रमुख तेल और गैस कंपनियों में से एक है, और इस भर्ती के माध्यम से प्रतिभाशाली और योग्य उम्मीदवारों को अपने संगठन में शामिल करने का लक्ष्य रखती है। यह उन अभ्यर्थियों के लिए एक उत्कृष्ट अवसर है जो एक प्रतिष्ठित कंपनी में अपना करियर बनाना चाहते हैं और देश की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देना चाहते हैं। आवेदन प्रक्रिया 18 अप्रैल 2026 से शुरू होगी और 17 मई 2026 तक चलेगी, इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों को समय रहते अपना आवेदन जमा करना चाहिए। भर्ती विवरण के अनुसार, जूनियर एग्जीक्यूटिव (इंजीनियरिंग) के 175 पद, जूनियर एग्जीक्यूटिव (अकाउंट्स) के 25 पद, जूनियर एग्जीक्यूटिव (वेसाइड अमेनिटीज) के 10 पद, सेक्रेटरी बीपीसीएल के 08 पद, एसोसिएट एग्जीक्यूटिव (क्वालिटी एश्योरेंस) के 30 पद और एसोसिएट एग्जीक्यूटिव (ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन) के 02 पद उपलब्ध हैं। प्रत्येक पद के लिए विशिष्ट योग्यता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। उदाहरण के लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव (इंजीनियरिंग) पद के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल या केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और संबंधित क्षेत्र में 5 साल का कार्य अनुभव आवश्यक है। इसी प्रकार, जूनियर एग्जीक्यूटिव (अकाउंट्स) के लिए इंटर सीए/इंटर सीएमए के साथ ग्रेजुएशन और 5 साल का अनुभव होना चाहिए। अन्य पदों के लिए भी इसी प्रकार की योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। आयु सीमा भी पद के अनुसार भिन्न होती है, जिसमें अधिकांश पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष और कुछ पदों के लिए 35 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन प्रक्रिया में एप्लीकेशन स्क्रीनिंग, अनुभव, शैक्षणिक योग्यता, लिखित/कंप्यूटर आधारित टेस्ट, केस आधारित डिस्कशन, ग्रुप टास्क और व्यक्तिगत इंटरव्यू जैसे चरण शामिल होंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि केवल सबसे योग्य उम्मीदवार ही चुने जाएं। चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतनमान मिलेगा, जिसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव और सेक्रेटरी पदों के लिए 30,000 से 1,20,000 रुपये प्रति माह और एसोसिएट एग्जीक्यूटिव पदों के लिए 40,000 से 1,40,000 रुपये प्रति माह का वेतन निर्धारित किया गया है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और उम्मीदवारों को बीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट www.

bharatpetroleum.in पर जाकर पंजीकरण करना होगा। आवेदन पत्र भरने के लिए, उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेज और जानकारी तैयार रखनी होगी। बीपीसीएल ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे भर्ती से जुड़ी किसी भी अतिरिक्त जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से विजिट करते रहें। यह भर्ती बीपीसीएल और देश दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो ऊर्जा क्षेत्र में विकास और नवाचार को बढ़ावा देगा





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