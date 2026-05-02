बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई को सरकार की मंजूरी, एलआईसी के लिए सीमा 20% बरकरार

भारत सरकार ने बीमा कंपनियों में स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अधिसूचित किया है, जिससे विदेशी निवेशकों की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है। एलआईसी के लिए निवेश सीमा 20% रखी गई है।

नई दिल्ली: भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शनिवार को सरकार ने बीमा कंपनियों में स्वचालित मार्ग (ऑटोमैटिक रूट) के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ( एफडीआई ) को अधिसूचित कर दिया है। इस कदम से भारतीय बीमा बाजार में विदेशी निवेश कों की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। ईटी नाउ ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। हालांकि, भारतीय जीवन बीमा निगम ( एलआईसी ) के लिए यह नियम अलग रहेगा। एलआईसी में स्वचालित मार्ग के तहत विदेशी निवेश की सीमा 20% तक सीमित रखी गई है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने प्रेस नोट 1 (2026 सीरीज) जारी करते हुए बताया कि घरेलू बीमा कंपनियों में पोर्टफोलियो निवेशकों सहित विदेशी निवेश को स्वचालित मार्ग के तहत अनुमति दी जाएगी, बशर्ते उन्हें इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीएआई (IRDAI) से मंजूरी मिल जाए। यह नीति संशोधन 'सबका बीमा , सबकी रक्षा ( बीमा कानून संशोधन) अधिनियम, 2025' के अनुरूप है। वित्त मंत्रालय ने पहले ही अधिसूचित कर दिया है कि इस कानून के प्रावधान 5 फरवरी से लागू हो जाएंगे, सिवाय धारा 25 के। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य बीमा क्षेत्र में वैश्विक पूंजी और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना है। अब विदेशी कंपनियां भारतीय बीमा क्षेत्र में बिना किसी भारतीय साझेदार के अपनी सहायक कंपनियां स्थापित कर सकेंगी। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे ग्राहकों को बेहतर उत्पाद और कम प्रीमियम दरें मिलने की संभावना है। एलआईसी के मामले में निवेश की सीमा 20% पर ही सीमित रखने का कारण यह है कि यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की रणनीतिक इकाई है और सरकार इसमें अपनी बड़ी हिस्सेदारी और नियंत्रण बनाए रखना चाहती है। यह निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो बीमा क्षेत्र के विकास को गति देगा और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा। सरकार का मानना है कि विदेशी निवेश से बीमा कंपनियों को नई तकनीक और विशेषज्ञता प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जिससे वे ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकेंगी। इस नीति के तहत कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं। जिन बीमा कंपनियों में एफडीआई है, उनमें कम से कम एक भारतीय नागरिक को चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर होना अनिवार्य है। विदेशी शेयरहोल्डिंग में किसी भी वृद्धि को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के नियमों के तहत निर्धारित मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। यह 100% एफडीआई सीमा बीमा मध्यस्थों पर भी लागू होगी, जिनमें ब्रोकर, रीइंश्योरेंस ब्रोकर, कॉर्पोरेट एजेंट, थर्ड-पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, सर्वेयर और नुकसान का आकलन करने वाले, मैनेजिंग जनरल एजेंट और बीमा रिपॉजिटरी शामिल हैं, बशर्ते वे आईआरडीएआई के मानदंडों का पालन करते हों। भारत ने पहले 2020 में बीमा मध्यस्थों में पूर्ण विदेशी स्वामित्व की अनुमति दी थी और 2022 में सरकारी स्वामित्व वाली एलआईसी में 20% एफडीआई की अनुमति दी थी। बैंक जैसी संस्थाएं जो बीमा मध्यस्थों के रूप में काम कर रही हैं, वे अपने प्राथमिक क्षेत्र पर लागू होने वाली विदेशी निवेश सीमाओं के तहत ही संचालित होती रहेंगी, बशर्ते किसी वित्तीय वर्ष में उनकी गैर- बीमा आय उनकी कुल आय के 50% से अधिक न हो। जिन मध्यस्थों में विदेशी स्वामित्व का बहुमत है, उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 'लिमिटेड कंपनी' के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। यह कदम बीमा क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा और निवेशकों के हितों की रक्षा करेगा। सरकार इस नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करेगी कि सभी नियम और शर्तें उचित रूप से लागू हों.

नई दिल्ली: भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शनिवार को सरकार ने बीमा कंपनियों में स्वचालित मार्ग (ऑटोमैटिक रूट) के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अधिसूचित कर दिया है। इस कदम से भारतीय बीमा बाजार में विदेशी निवेशकों की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। ईटी नाउ ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। हालांकि, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के लिए यह नियम अलग रहेगा। एलआईसी में स्वचालित मार्ग के तहत विदेशी निवेश की सीमा 20% तक सीमित रखी गई है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने प्रेस नोट 1 (2026 सीरीज) जारी करते हुए बताया कि घरेलू बीमा कंपनियों में पोर्टफोलियो निवेशकों सहित विदेशी निवेश को स्वचालित मार्ग के तहत अनुमति दी जाएगी, बशर्ते उन्हें इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीएआई (IRDAI) से मंजूरी मिल जाए। यह नीति संशोधन 'सबका बीमा, सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) अधिनियम, 2025' के अनुरूप है। वित्त मंत्रालय ने पहले ही अधिसूचित कर दिया है कि इस कानून के प्रावधान 5 फरवरी से लागू हो जाएंगे, सिवाय धारा 25 के। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य बीमा क्षेत्र में वैश्विक पूंजी और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना है। अब विदेशी कंपनियां भारतीय बीमा क्षेत्र में बिना किसी भारतीय साझेदार के अपनी सहायक कंपनियां स्थापित कर सकेंगी। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे ग्राहकों को बेहतर उत्पाद और कम प्रीमियम दरें मिलने की संभावना है। एलआईसी के मामले में निवेश की सीमा 20% पर ही सीमित रखने का कारण यह है कि यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की रणनीतिक इकाई है और सरकार इसमें अपनी बड़ी हिस्सेदारी और नियंत्रण बनाए रखना चाहती है। यह निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो बीमा क्षेत्र के विकास को गति देगा और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा। सरकार का मानना है कि विदेशी निवेश से बीमा कंपनियों को नई तकनीक और विशेषज्ञता प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जिससे वे ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकेंगी। इस नीति के तहत कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं। जिन बीमा कंपनियों में एफडीआई है, उनमें कम से कम एक भारतीय नागरिक को चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर होना अनिवार्य है। विदेशी शेयरहोल्डिंग में किसी भी वृद्धि को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के नियमों के तहत निर्धारित मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। यह 100% एफडीआई सीमा बीमा मध्यस्थों पर भी लागू होगी, जिनमें ब्रोकर, रीइंश्योरेंस ब्रोकर, कॉर्पोरेट एजेंट, थर्ड-पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, सर्वेयर और नुकसान का आकलन करने वाले, मैनेजिंग जनरल एजेंट और बीमा रिपॉजिटरी शामिल हैं, बशर्ते वे आईआरडीएआई के मानदंडों का पालन करते हों। भारत ने पहले 2020 में बीमा मध्यस्थों में पूर्ण विदेशी स्वामित्व की अनुमति दी थी और 2022 में सरकारी स्वामित्व वाली एलआईसी में 20% एफडीआई की अनुमति दी थी। बैंक जैसी संस्थाएं जो बीमा मध्यस्थों के रूप में काम कर रही हैं, वे अपने प्राथमिक क्षेत्र पर लागू होने वाली विदेशी निवेश सीमाओं के तहत ही संचालित होती रहेंगी, बशर्ते किसी वित्तीय वर्ष में उनकी गैर-बीमा आय उनकी कुल आय के 50% से अधिक न हो। जिन मध्यस्थों में विदेशी स्वामित्व का बहुमत है, उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 'लिमिटेड कंपनी' के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। यह कदम बीमा क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा और निवेशकों के हितों की रक्षा करेगा। सरकार इस नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करेगी कि सभी नियम और शर्तें उचित रूप से लागू हों





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