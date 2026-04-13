बीरभूम में गरजे अमित शाह, 5 मई को भाजपा सरकार का दावा, घुसपैठ और सिंडिकेट पर निशाना

अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए टीएमसी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने 5 मई को भाजपा सरकार बनाने का दावा किया और घुसपैठ, सिंडिकेट, और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बात की।
पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एक चुनाव ी रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में पांच मई को भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) की सरकार बनने वाली है। शाह ने कहा कि दीदी ( ममता बनर्जी ) को टाटा-बाय-बाय कहने का फैसला बंगाल की जनता ने कर लिया है। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वे सभी 11 सीटों पर भाजपा को जिताएं ताकि राज्य में भाजपा की सरकार बन सके। शाह ने ममता बनर्जी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि उनके गुंडों के बम
धमाकों से अब बंगाल की जनता डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता बम का जवाब बैलेट से देगी और भय का जवाब भरोसे से देगी। गृह मंत्री ने लोगों से अपील की कि वे बैलेट मशीन पर कमल का निशान दबाएं, भाजपा सरकार ममता बनर्जी के सभी गुंडों को ढूंढकर जेल भेजेगी। अमित शाह ने कटमनी और सिंडिकेट का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि अगर कोई गरीब घर बनाने के लिए ईंट या सीमेंट लाता है, तो ममता के सिंडिकेट वाले पैसे मांगते हैं। शाह ने वादा किया कि ममता को सत्ता से हटाने के बाद, कटमनी और सिंडिकेट चलाने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। शाह ने कहा कि बंगाल में चार मई के बाद डबल इंजन सरकार बनेगी और विकास का नया दौर शुरू होगा। उन्होंने टीएमसी पर मयूरेश्वर को बम और बारूद की खदान बनाने का आरोप लगाया। शाह ने आरोप लगाया कि 2013 से 2021 तक भाजपा कार्यकर्ताओं को बहुत परेशान किया गया। उन्होंने टीएमसी के गुंडों को चेतावनी देते हुए कहा कि 23 अप्रैल को वे अपने घरों में बंद रहें, वरना पांच मई को उन्हें जेल भेजा जाएगा। शाह ने जनता को भरोसा दिलाया कि 23 अप्रैल को ममता दीदी का कोई भी गुंडा उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। चुनाव आयोग द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाने की जानकारी देते हुए शाह ने कहा कि 800 से ज्यादा कंपनियां तैनात की गई हैं। उन्होंने कहा कि यह चुनाव घुसपैठियों को बाहर निकालने का चुनाव है और भाजपा सरकार बनने पर 45 दिन के अंदर बंगाल की सीमा पर बाड़ लगाने का काम किया जाएगा। शाह ने कहा कि भाजपा न केवल बंगाल, बल्कि पूरे देश से घुसपैठियों को बाहर निकालेगी। महिलाओं की सुरक्षा पर बोलते हुए शाह ने कहा कि भाजपा सरकार बनने पर बंगाल में ऐसी स्थिति होगी कि रात एक बजे भी छोटी बच्ची स्कूटी पर सुरक्षित निकल सकेगी। उन्होंने वादा किया कि संदेशखाली, आरजी कर, दुर्गापुर लॉ कॉलेज या साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज जैसी घटनाएं फिर कभी नहीं होंगी। शाह ने कहा कि सत्ता में आने के बाद भाजपा बंगाल में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करेगी। उन्होंने कहा कि यह कानून एक खास समुदाय के पुरुषों को चार शादियां करने से रोकेगा। शाह ने घुसपैठ के मुद्दे पर ममता सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन नहीं दे रही हैं, लेकिन घुसपैठ के लिए बीएसएफ को दोष देती हैं। औद्योगिक विकास पर बात करते हुए शाह ने वादा किया कि भाजपा सरकार बंगाल में पांच औद्योगिक एस्टेट बनाएगी। राम मंदिर के मुद्दे पर शाह ने कहा कि कांग्रेस और ममता बनर्जी ने 550 वर्षों तक राम लल्ला को तंबू में रखने का समर्थन किया, जबकि पीएम मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाया। शाह ने लोगों को यह भी भरोसा दिलाया कि चुनाव के बाद राज्य का मुख्यमंत्री बंगाल की धरती का ही कोई बेटा होगा
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