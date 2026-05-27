बीवाईडी इंडिया भारतीय बाजार में पहली प्लग-इन हाइब्रिड कार लॉन्च करने जा रही है

बीवाईडी इंडिया आगामी 9 जून को भारतीय बाजार में अपनी पहली प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) कार पेश करने जा रही है, जिसमें अडवांस्ड डुअल मोड इंटेलिडेंट (DM-i) टेक्नॉलजी मिलेगी।

भारतीय बाजार में सील, सीलायन 6, एटो 3 और ईमैक्स 7 जैसी अलग-अलग सेगमेंट की धांसू इलेक्ट्रिक कार के बाद बीवाईडी इंडिया हाइब्रिड कार सेगमेंट में एंट्री मारने जा रही है और आगामी 9 जून को यह चाइनीज कंपनी पहली प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) ला रही है, जिसमें अडवांस्ड डुअल मोड इंटेलिडेंट (DM-i) टेक्नॉलजी मिलेगी। भारत समेत दुनियाभर में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ ही हाइब्रिड कार ों को ऐसे विकल्पों के रूप में पेश किया है, जिसका महत्व आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ेगा। बीवाईडी जैसी दुनिया की नंबकर 1 ईवी कंपनी भी हाइब्रिड कार ों से लोगों को लुभाने की कोशिश में है और ऐसे में बीवाईडी इंडिया आगामी 9 जून 2026 को भारतीय बाजार में अपनी पहली प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) कार पेश करने जा रही है। माना जा रहा है कि बीवाईडी की भारतीय बाजार में पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार या तो BYD Atto 2 DM-i हो सकती है या BYD Sealion 6 PHEV, लेकिन कंपनी ने अब तक इसके बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं है। इन हाइब्रिड कार ों की सबसे खास बात यह है कि इनमें कंपनी की अडवांस्ड डुअल मोड - इंटेलिजेंट (DM-i) सुपर प्लग-इन हाइब्रिड टेक्नॉलजी मिलेगी, जो कि बाकी हाइब्रिड कार ों के मुकाबले बेहतर रेंज और पावर के साथ ही धांसू परफॉर्मेंस सुनिश्चित करेगी। सबसे पहले तो आपको बता दें कि BYD की DM-i तकनीक आखिरकार है क्या?

दरअसल, बीवाईडी की यह टेक्नॉलजी 'इलेक्ट्रिक-फर्स्ट' फिलॉसफी पर बेस्ड है, जहां गाड़ी ज्यादातर समय बैटरी पावर पर चलती है। इसमें बीवाईडी की फेमस ब्लेड बैटरी और पावरफुल Xiaoyun पेट्रोल इंजन के साथ ही एक इंटेलिजेंट हाइब्रिड सिस्टम (इलेक्ट्रिक मोटर, कंट्रोलर और इलेक्ट्रॉनिक्स) मिलता है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो पेट्रोल इंजन जेनरेटर के रूप में काम करता है और बिजली पैदा करता है। हाई स्पीड पर पेट्रोल इंजन सीधे पहियों को पावर देता है, जबकि जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रिक मोटर उसे हेल्प करती है। इससे बेहतर माइलेज और लंबी ड्राइविंग रेंज मिलती है। माना जा रहा है कि भारत में बीवाईडी की पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार सीलायन 6 पीएचईवी हो सकती है, जो कि प्रीमियम मिडसाइज एसयूवी है और इसमें 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड या टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि 18.3 kWh या 26.6 kWh तक की बैटरी पैक और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ 218 बीएचपी से लेकर 344 बीएचपी तक की पावर जेनरेट करेगा। इसकी टोटल रेंज 1092 किलोमीटर तक की हो सकती है और सिर्फ ईवी मोड में यह 128 किलोमीटर से लेकर 140 किलोमीटर तक चल सकती है। अब आपको बीवाईडी का आगामी एंट्री लेवल हाइब्रिड एसयूवी के बारे में बताएं तो इसमें 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा और इसमें 7.8kWh या 18kWh तक का बैटरी पैक मिल सकता है, जो कि संयुक्त रूप से 166 बीएचपी से लेकर 212 बीएचपी तक की पावर जेनरेट करेगा और इसकी कुल मिलाकर रेंज 928 किलोमीटर से लेकर 998 किलोमीटर तक होगी





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