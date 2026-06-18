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बीसीसीआई ने आईपीएल 2027 की तारीखें बदलकर मार्च‑मई में शरदकालीन जलवायु के लिए योजना बनाई

Sports News

बीसीसीआई ने आईपीएल 2027 की तारीखें बदलकर मार्च‑मई में शरदकालीन जलवायु के लिए योजना बनाई
IPL 2027BCCIक्रिकेट मौसम योजना
📆18-06-2026 07:11:00
📰News Nation
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गर्मियों से बचने और बेहतर मौसम शर्तों के लिए बीसीसीआई ने आईपीएल 2027 को 10 मार्च से 15 मई के बीच आयोजित करने का नया शेड्यूल घोषित किया, जिसमें कुल 74 मैचों की संख्या अपरिवर्तित रहेगी।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के समय‑सारणी में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। पिछले सीज़न में तेज़ मई की गर्मी ने खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों को असुविधा में डाल दिया था, जिससे टूर्नामेंट के अंतिम चरण में मौसम‑संबंधी चुनौतियां उभर कर सामने आईं। इस कारण से बीसीसीआई ने अगले साल, यानी आईपीएल 2027 के लिए, मैचों को शुरू से ही शरद ऋतु की ठंडी हवा में आयोजित करने का रणनीतिक निर्णय लिया है। इस नई योजना के तहत, टूर्नामेंट 10 मार्च से शुरू होकर 15 मई तक समाप्त हो सकता है, जिससे खिलाड़ी अपने खेल में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे और दर्शकों को आरामदायक वातावरण मिलेगा। यह बदलाव न केवल गर्मी से उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिमों को कम करेगा, बल्कि बारिश और प्री‑मॉनसून के कारण होने वाली संभावित रुकावटों से भी बचाएगा। आईपीएल 2027 का नया कैलेंडर निश्चित करने में बीसीसीआई के महा सचिव देवजीत सैकिया ने प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि "हम मार्च के शुरुआती दिनों में टूर्नामेंट शुरू करके, मई के मध्य तक इसे समाप्त करने की योजना बना रहे हैं ताकि अंतिम प्ले‑ऑफ़ और फाइनल में मौसम का अनुकूल होना सुनिश्चित हो सके।" सैकिया ने यह भी स्पष्ट किया कि इस परिवर्तन से आईपीएल के खेले जाने वाले कुल 74 मुकाबलों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। पहले कुछ अफवाहों के विपरीत, मैचों की संख्या को 94 तक बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर, बाइलेटरल श्रृंखलाओं और खिलाड़ियों की अन्य प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए दो‑महीने की विंडो को आगे बढ़ाना व्यावहारिक नहीं है। इस निर्णय से खिलाड़ियों को अपने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी, साथ ही टीमों को उनके रणनीतिक योजनाओं को बिना बाधा के लागू करने का समय मिलेगा। भविष्य के आयामों पर नजर डालते हुए, बीसीसीआई ने बताया कि आईपीएल 2027 के लिए चयनित 10 मार्च‑15 मई की अवधि में भारत के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम अत्यधिक अनुकूल रहेगा। इस समय‑सीमा में सत्र का अधिकांश भाग ठंडा और सुखद रहेगा, जिससे दर्शकों को स्टेडियम में बैठकर मैचों का आनंद लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी। साथ ही, यह नई व्यवस्था बायोमैकेनिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है, जो कहते हैं कि अत्यधिक तापमान में तेज़ रफ्तार वाले क्रिकेट खेल से खिलाड़ियों के शारीरिक परिश्रम पर नकारात्मक असर पड़ता है। इस प्रकार, बीसीसीआई ने न केवल खेल के प्रदर्शन को ऊँचा उठाने का लक्ष्य रखा है, बल्कि सभी संबंधित पक्षों - खिलाड़ियों, दर्शकों और स्टाफ़ के स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दी है। यह कदम भारतीय खेल प्रशासन में मौसम‑सचेत योजना बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के समय‑सारणी में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। पिछले सीज़न में तेज़ मई की गर्मी ने खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों को असुविधा में डाल दिया था, जिससे टूर्नामेंट के अंतिम चरण में मौसम‑संबंधी चुनौतियां उभर कर सामने आईं। इस कारण से बीसीसीआई ने अगले साल, यानी आईपीएल 2027 के लिए, मैचों को शुरू से ही शरद ऋतु की ठंडी हवा में आयोजित करने का रणनीतिक निर्णय लिया है। इस नई योजना के तहत, टूर्नामेंट 10 मार्च से शुरू होकर 15 मई तक समाप्त हो सकता है, जिससे खिलाड़ी अपने खेल में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे और दर्शकों को आरामदायक वातावरण मिलेगा। यह बदलाव न केवल गर्मी से उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिमों को कम करेगा, बल्कि बारिश और प्री‑मॉनसून के कारण होने वाली संभावित रुकावटों से भी बचाएगा। आईपीएल 2027 का नया कैलेंडर निश्चित करने में बीसीसीआई के महा सचिव देवजीत सैकिया ने प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि "हम मार्च के शुरुआती दिनों में टूर्नामेंट शुरू करके, मई के मध्य तक इसे समाप्त करने की योजना बना रहे हैं ताकि अंतिम प्ले‑ऑफ़ और फाइनल में मौसम का अनुकूल होना सुनिश्चित हो सके।" सैकिया ने यह भी स्पष्ट किया कि इस परिवर्तन से आईपीएल के खेले जाने वाले कुल 74 मुकाबलों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। पहले कुछ अफवाहों के विपरीत, मैचों की संख्या को 94 तक बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर, बाइलेटरल श्रृंखलाओं और खिलाड़ियों की अन्य प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए दो‑महीने की विंडो को आगे बढ़ाना व्यावहारिक नहीं है। इस निर्णय से खिलाड़ियों को अपने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी, साथ ही टीमों को उनके रणनीतिक योजनाओं को बिना बाधा के लागू करने का समय मिलेगा। भविष्य के आयामों पर नजर डालते हुए, बीसीसीआई ने बताया कि आईपीएल 2027 के लिए चयनित 10 मार्च‑15 मई की अवधि में भारत के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम अत्यधिक अनुकूल रहेगा। इस समय‑सीमा में सत्र का अधिकांश भाग ठंडा और सुखद रहेगा, जिससे दर्शकों को स्टेडियम में बैठकर मैचों का आनंद लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी। साथ ही, यह नई व्यवस्था बायोमैकेनिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है, जो कहते हैं कि अत्यधिक तापमान में तेज़ रफ्तार वाले क्रिकेट खेल से खिलाड़ियों के शारीरिक परिश्रम पर नकारात्मक असर पड़ता है। इस प्रकार, बीसीसीआई ने न केवल खेल के प्रदर्शन को ऊँचा उठाने का लक्ष्य रखा है, बल्कि सभी संबंधित पक्षों - खिलाड़ियों, दर्शकों और स्टाफ़ के स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दी है। यह कदम भारतीय खेल प्रशासन में मौसम‑सचेत योजना बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है

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