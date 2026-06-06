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बीसीसीआई ने आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स के लिए टीमों का किया ऐलान, श्रेयस अय्यर बने कप्तान

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बीसीसीआई ने आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स के लिए टीमों का किया ऐलान, श्रेयस अय्यर बने कप्तान
बीसीसीआईभारतीय क्रिकेट टीमश्रेयस अय्यर
📆06-06-2026 09:14:00
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बीसीसीआई ने आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया। श्रेयस अय्यर को कप्तान और तिलक वर्मा को उपकप्तान बनाया गया। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को टीम में जगह मिली, जबकि सूर्यकुमार यादव को बाहर रखा गया।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( बीसीसीआई ) ने आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। श्रेयस अय्यर को भारत की टी20 टीम का नया कप्तान बनाया गया है, जबकि तिलक वर्मा को उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह फैसला बीसीसीआई की रणनीति में बदलाव का संकेत देता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से टी20 टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव के हाथों में थी, जिन्होंने भारत को टी20 विश्व कप 2026 का खिताब जिताया था। हालांकि, सूर्यकुमार को किसी भी टीम में शामिल नहीं किया गया है, जो चौंकाने वाला है। आईपीएल 2026 में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को दोनों सीरीज और एशियन गेम्स के लिए टीम में जगह दी गई है। युवा खिलाड़ियों को मौका देने की यह नीति बीसीसीआई की भविष्य की योजनाओं को दर्शाती है। हर्षित राणा और रवि बिश्नोई की वापसी हुई है, जो अपनी गेंदबाजी से प्रभावित कर चुके हैं। प्रिंस यादव को इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में शामिल किया गया है, लेकिन एशियन गेम्स के लिए नहीं चुना गया। आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के लिए सलामी बल्लेबाज के तौर पर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को टीम में रखा गया है। ईशान किशन और शिवम दुबे को भी मौका मिला है। मध्यक्रम में श्रेयस अय्यर कप्तानी संभालेंगे और तिलक वर्मा उनका साथ देंगे। नीतीश कुमार रेड्डी और अक्षर पटेल को ऑलराउंडर के रूप में शामिल किया गया है। वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती स्पिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे। तेज गेंदबाजी की कमान मोहम्मद सिराज के हाथों में है, जबकि अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रिंस यादव उनका साथ देंगे। एशियन गेम्स के लिए चुनी गई टीम में जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है, जो अपनी अनुभवी गेंदबाजी से टीम को मजबूती देंगे। हालांकि, मोहम्मद सिराज को एशियन गेम्स के लिए नहीं चुना गया, जो एक बड़ा बदलाव है। भारतीय टीम को आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज और इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। एशियन गेम्स में भारत का लक्ष्य स्वर्ण पदक जीतना होगा। बीसीसीआई के इस चयन से युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है, लेकिन सूर्यकुमार यादव जैसे सीनियर खिलाड़ी को छोड़ना चर्चा का विषय बना हुआ है.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। श्रेयस अय्यर को भारत की टी20 टीम का नया कप्तान बनाया गया है, जबकि तिलक वर्मा को उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह फैसला बीसीसीआई की रणनीति में बदलाव का संकेत देता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से टी20 टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव के हाथों में थी, जिन्होंने भारत को टी20 विश्व कप 2026 का खिताब जिताया था। हालांकि, सूर्यकुमार को किसी भी टीम में शामिल नहीं किया गया है, जो चौंकाने वाला है। आईपीएल 2026 में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को दोनों सीरीज और एशियन गेम्स के लिए टीम में जगह दी गई है। युवा खिलाड़ियों को मौका देने की यह नीति बीसीसीआई की भविष्य की योजनाओं को दर्शाती है। हर्षित राणा और रवि बिश्नोई की वापसी हुई है, जो अपनी गेंदबाजी से प्रभावित कर चुके हैं। प्रिंस यादव को इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में शामिल किया गया है, लेकिन एशियन गेम्स के लिए नहीं चुना गया। आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के लिए सलामी बल्लेबाज के तौर पर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को टीम में रखा गया है। ईशान किशन और शिवम दुबे को भी मौका मिला है। मध्यक्रम में श्रेयस अय्यर कप्तानी संभालेंगे और तिलक वर्मा उनका साथ देंगे। नीतीश कुमार रेड्डी और अक्षर पटेल को ऑलराउंडर के रूप में शामिल किया गया है। वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती स्पिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे। तेज गेंदबाजी की कमान मोहम्मद सिराज के हाथों में है, जबकि अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रिंस यादव उनका साथ देंगे। एशियन गेम्स के लिए चुनी गई टीम में जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है, जो अपनी अनुभवी गेंदबाजी से टीम को मजबूती देंगे। हालांकि, मोहम्मद सिराज को एशियन गेम्स के लिए नहीं चुना गया, जो एक बड़ा बदलाव है। भारतीय टीम को आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज और इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। एशियन गेम्स में भारत का लक्ष्य स्वर्ण पदक जीतना होगा। बीसीसीआई के इस चयन से युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है, लेकिन सूर्यकुमार यादव जैसे सीनियर खिलाड़ी को छोड़ना चर्चा का विषय बना हुआ है

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बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट टीम श्रेयस अय्यर टी20 सीरीज एशियन गेम्स 2026

 

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