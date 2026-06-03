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बीसीसीआई सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाने की तैयारी कर रही है

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बीसीसीआई सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाने की तैयारी कर रही है
सूर्यकुमार यादवटी20 कप्तानबीसीसीआई
📆03-06-2026 16:50:00
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भारतीय टीम के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है. रिपोर्ट्स सामने आ रही है कि BCCI सूर्या को कप्तानी से हटाने की तैयारी कर रहा है.

भारतीय टीम के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है. रिपोर्ट्स सामने आ रही है कि BCCI सूर्या को कप्तानी से हटाने की तैयारी कर रहा है.

भारतीय टीम के 20 कप्तान सूर्यकुमार यादव की कप्तानी जाने वाली है. रिपोर्ट्स में बड़ा खुलासा किया गया है. बीसीसीआई उन्हें हटाने का प्लान कर रही है. इतना ही नहीं रिपोर्ट्स में यह खुलासा किया गया है कि सूर्या की टी20 टीम से भी छुट्टी हो सकती है.

सूर्यकुमार यादव ने आखिरी टी20 मैच टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान ही खेला था और उनकी कप्तानी में टीम इंडिया चैंपियन बनी थी, लेकिन अब सूर्या को कप्तानी के साथ टीम से भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है. उन्होंने अपनी टीम के साथ जीत के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन अब उनकी कप्तानी और टीम से छुट्टी की खबरें आ रही है.

यह जानकारी सामने आने के बाद सूर्यकुमार यादव के फैंस को बहुत बड़ा झटका लगा है. उनके फैंस उनकी कप्तानी और टीम से छुट्टी के खिलाफ विरोध करने के लिए सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन BCCI ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी और टीम से छुट्टी की खबरें आ रही है, लेकिन उनके फैंस उनके खिलाफ विरोध करने के लिए सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं

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सूर्यकुमार यादव टी20 कप्तान बीसीसीआई कप्तानी से हटाना टीम से छुट्टी

 

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