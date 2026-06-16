बीसीए महिला अंडर-19 टी-20 ट्राफी : नंदिनी का तूफान, टीम ई ने टीम जी को 9 रन से हराया

भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम में बीसीए महिला अंडर-19 टी-20 ट्राफी के लीग मुकाबले में टीम ई ने टीम जी को 9 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की। कप्तान नंदिनी यादव की विस्फोटक बल्लेबाजी टीम की जीत का मुख्य आधार बनी।

भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम में सोमवार को बीसीए महिला अंडर-19 टी-20 ट्राफी के लीग मुकाबले में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। एक बेहद रोमांचक और हाई-स्कोरिंग मैच में टीम ई ने टीम जी को 9 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इस सांसे रोक देने वाले मुकाबले में कप्तान नंदिनी यादव की विस्फोटक बल्लेबाजी टीम की जीत का मुख्य आधार बनी। मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम ई की शुरुआत धमाकेदार रही। कप्तान नंदिनी यादव ने क्रीज पर आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और विपक्षी गेंदबाजों की जमकर क्लास ली। नंदिनी ने सिर्फ 28 गेंदों का सामना करते हुए 54 रनों की तूफानी पारी खेल डाली। उनकी इस विस्फोटक पारी में 10 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। नंदिनी के अलावा विकेटकीपर ऋतु ने भी उपयोगी पारी खेल ते हुए नाबाद 28 रन बनाए, जबकि आस्था पांडेय ने अंत में नाबाद 16 रनों का अहम योगदान दिया। इन पारियों की बदौलत टीम ई ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 158 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। टीम जी की ओर से कृतिका कनक ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जबकि अंकिता, ऋषिका और वैष्णवी को 1-1 विकेट मिला। 159 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम जी ने मैदान पर पूरा दम दिखाया। टीम की स्टार बल्लेबाज संध्या ने 57 गेंदों पर 77 रनों की बेहद शानदार पारी खेल कर टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। हालांकि, दूसरे छोर से उन्हें किसी भी बल्लेबाज का साथ नहीं मिल सका। अंतिमा और रिया सिंह सिर्फ 13-13 रन ही बना सकीं और टीम जी 20 ओवर में 5 विकेट पर 149 रन ही बना पाई। टीम ई की ओर से गेंदबाजी में काजल ने 4 ओवर में 30 रन देकर 1 विकेट झटका। बाकी के विकेट टीम की चुस्त फील्डिंग और सटीक रन आउट के जरिए मिले, जिसने मैच का पासा पलट दिया। बेहतरीन कप्तानी और विस्फोटक अर्धशतक के लिए नंदिनी यादव को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। इस मैच में अंपायर की भूमिका मनोहर कुमार व राघव ठाकुर ने निभाई, जबकि स्कोरर अंकित अमृत राज व शिवम कुमार रहे। सैंडिस कंपाउंड में चल रहे इस टूर्नामेंट में मंगलवार को भी दो हाई-वोल्टेज मुकाबले देखने को मिलेंगे। दिन का पहला मैच टीम जी बनाम टीम एच के बीच खेल ा जाएगा, जबकि दूसरे मुकाबले में टीम ई का सामना टीम एफ से होगा.

भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम में सोमवार को बीसीए महिला अंडर-19 टी-20 ट्राफी के लीग मुकाबले में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। एक बेहद रोमांचक और हाई-स्कोरिंग मैच में टीम ई ने टीम जी को 9 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इस सांसे रोक देने वाले मुकाबले में कप्तान नंदिनी यादव की विस्फोटक बल्लेबाजी टीम की जीत का मुख्य आधार बनी। मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम ई की शुरुआत धमाकेदार रही। कप्तान नंदिनी यादव ने क्रीज पर आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और विपक्षी गेंदबाजों की जमकर क्लास ली। नंदिनी ने सिर्फ 28 गेंदों का सामना करते हुए 54 रनों की तूफानी पारी खेल डाली। उनकी इस विस्फोटक पारी में 10 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। नंदिनी के अलावा विकेटकीपर ऋतु ने भी उपयोगी पारी खेलते हुए नाबाद 28 रन बनाए, जबकि आस्था पांडेय ने अंत में नाबाद 16 रनों का अहम योगदान दिया। इन पारियों की बदौलत टीम ई ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 158 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। टीम जी की ओर से कृतिका कनक ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जबकि अंकिता, ऋषिका और वैष्णवी को 1-1 विकेट मिला। 159 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम जी ने मैदान पर पूरा दम दिखाया। टीम की स्टार बल्लेबाज संध्या ने 57 गेंदों पर 77 रनों की बेहद शानदार पारी खेलकर टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। हालांकि, दूसरे छोर से उन्हें किसी भी बल्लेबाज का साथ नहीं मिल सका। अंतिमा और रिया सिंह सिर्फ 13-13 रन ही बना सकीं और टीम जी 20 ओवर में 5 विकेट पर 149 रन ही बना पाई। टीम ई की ओर से गेंदबाजी में काजल ने 4 ओवर में 30 रन देकर 1 विकेट झटका। बाकी के विकेट टीम की चुस्त फील्डिंग और सटीक रन आउट के जरिए मिले, जिसने मैच का पासा पलट दिया। बेहतरीन कप्तानी और विस्फोटक अर्धशतक के लिए नंदिनी यादव को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। इस मैच में अंपायर की भूमिका मनोहर कुमार व राघव ठाकुर ने निभाई, जबकि स्कोरर अंकित अमृत राज व शिवम कुमार रहे। सैंडिस कंपाउंड में चल रहे इस टूर्नामेंट में मंगलवार को भी दो हाई-वोल्टेज मुकाबले देखने को मिलेंगे। दिन का पहला मैच टीम जी बनाम टीम एच के बीच खेला जाएगा, जबकि दूसरे मुकाबले में टीम ई का सामना टीम एफ से होगा





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