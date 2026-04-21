बी.आर. चोपड़ा की 112वीं जयंती: सिविल सर्विस में फेल होने वाला युवक कैसे बना भारतीय सिनेमा का युगपुरुष

हिंदी सिनेमा के दिग्गज निर्देशक बी.आर. चोपड़ा की आज 112वीं जयंती है। असफलता से शुरू हुआ उनका सफर कैसे भारतीय टेलीविजन और सिनेमा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हुआ, पढ़िए उनकी अनसुनी और प्रेरक कहानियां।

आज से ठीक 112 साल पहले अविभाजित भारत के पंजाब में पीडब्ल्यूडी विभाग में कार्यरत विलायती राज चोपड़ा के घर एक होनहार बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम बलदेव राज चोपड़ा रखा गया। छह भाई-बहनों के परिवार में पले-बढ़े बलदेव बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल थे। उनके पिता का सपना था कि उनका बेटा सरकारी अधिकारी बने। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने लाहौर के प्रतिष्ठित गवर्नमेंट कॉलेज से मास्टर डिग्री पूरी की और इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी में जुट गए। हालांकि, नियति को कुछ और ही मंजूर था। परीक्षा के ऐन वक्त पहले बलदेव

की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वे ठीक से तैयारी नहीं कर सके और अंततः परीक्षा में असफल रहे। पिता के कहने पर उन्होंने लंदन जाने का विचार किया, लेकिन उस असफलता ने उनके स्वाभिमान को झकझोर दिया और उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब वे कभी सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। वह निराश युवा आज दुनिया भर में बी.आर. चोपड़ा के नाम से प्रसिद्ध है, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को नई दिशा दी। बी.आर. चोपड़ा का करियर संघर्षों और उपलब्धियों का अनूठा मिश्रण रहा है। बंटवारे की आग और दंगों के बीच अपना सफर शुरू करने वाले चोपड़ा साहब ने हमराज, नया दौर, साधना, निकाह और कानून जैसी कालजयी फिल्में दीं। उनकी कहानियाँ न केवल अपने समय से आगे थीं, बल्कि उनमें सामाजिक सरोकार और सस्पेंस का बेहतरीन तालमेल भी था। 1988 में जब उन्होंने महाभारत का निर्माण किया, तो उन्होंने न केवल एक टीवी शो बनाया बल्कि भारतीय संस्कृति को घर-घर तक पहुँचाने का महान कार्य किया। लोग उस दौर में शो देखने से पहले चप्पलें उतारते और श्रद्धापूर्वक बैठते थे। यह शो आज भी कई विश्व रिकॉर्ड अपने नाम रखता है। उनकी कार्यशैली में अनुशासन का बोलबाला था। चाहे मधुबाला जैसी अभिनेत्री हो या गोविंदा जैसा सितारा, वे किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करते थे। उनका यही स्वाभिमानी स्वभाव उन्हें अन्य निर्देशकों से अलग खड़ा करता था। उनके शुरुआती जीवन का एक बड़ा हिस्सा पत्रकारिता को समर्पित रहा। कलकत्ता के अखबारों में वे समाज को आईना दिखाने वाले लेख लिखा करते थे। फिल्म निर्माण के शुरुआती दौर में वे असफल भी हुए और उनकी आर्थिक स्थिति डावांडोल हो गई थी। फिल्म करवट के फ्लॉप होने के बाद वे बेहद हताश थे, लेकिन आई.एस. जौहर जैसे मित्रों के प्रोत्साहन से उन्होंने पुन: प्रयास किया। 1951 में फिल्म अफसाना के जरिए उन्हें बड़ी सफलता मिली, जिसने हिंदी सिनेमा में डबल रोल के ट्रेंड की शुरुआत की। संजीव कुमार के साथ पति पत्नी और वो की शूटिंग के दौरान का किस्सा तो आज भी फिल्म जगत में हंसी-मजाक के लिए याद किया जाता है। संजीव कुमार का वजन घटाने का वादा और उनका लजीज खाने के प्रति प्रेम आज भी एक रोचक कहानी है। एक बार तो स्थिति ऐसी आई कि उनके दफ्तर में एक व्यक्ति आकर उनके कदमों में गिर गया, जिसे संभालना और उसकी मदद करना भी बी.आर. चोपड़ा के महान व्यक्तित्व का हिस्सा था। आज उनकी 112वीं जयंती पर, हम उस शख्सियत को नमन करते हैं जिन्होंने केवल फिल्में नहीं बनाईं, बल्कि भारतीय जनमानस की सोच को भी आकार दिया





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