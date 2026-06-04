बी.के. हरिप्रसाद बने कर्नाटक कांग्रेस के नया प्रदेश अध्यक्ष: नेतृत्व में नया मोड़

कर्नाटक में डी.के. शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद कांग्रेस ने बी.के. हरिप्रसाद को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। वरिष्ठ नेता के अनुभव और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न जिम्मेदारियों को देखते हुए पार्टी ने इस पुनर्गठन के माध्यम से राज्य में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखा है।
कर्नाटक में कांग्रेस ने राज्य स्तर पर हुए नेतृत्व परिवर्तन के बाद एक नई नियुक्ति की घोषणा की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आधिकारिक तौर पर बी.
के. हरिप्रसाद को कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह निर्णय भारतीय कांग्रेस कार्यकारिता (AICC) के संगठनात्मक पुनर्गठन के तहत किया गया है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं अनुभवी राजनेता को प्रदेश के कठिन समय में मार्गदर्शन देने का इरादा है। बी. के.
हरिप्रसाद का नाम इस समय राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर चर्चा में है, क्योंकि वह पहले चार बार राज्य सभा में सेवा कर चुके हैं और कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पदों पर भी रह चुके हैं। उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत बेंगलुरु में हुई, जहाँ वे बिलावा समुदाय से हैं और कॉमर्स में स्नातक डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। वे वर्तमान में कर्नाटक विधान परिषद (एमएलसी) के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं, और उनका मौजूदा कार्यकाल इस महीने समाप्त हो रहा है, परंतु कांग्रेस ने उन्हें आगामी परिषद चुनाव में फिर से उम्मीदवार के रूप में चुनने की योजना बनाई है। बी. के.
हरिप्रसाद को इस नई जिम्मेदारी के साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कर्नाटक में हाल ही में डी. के. शिवकुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जिससे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद खाली हो गया। शिवकुमार ने छह साल तक इस पद को संभाला, और उनके कार्यकाल में पार्टी ने संगठनात्मक मुहीम चलाकर 2023 के विधानसभा चुनाव में सत्ता वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब कर्नाटक कांग्रेस को अपने भीतर एकजुटता को कायम रखना है, और बी. के.
हरिप्रसाद को हिंदुस्तान के प्रमुख विचारधाराओं, विशेषकर हिंदुत्व संगठनों और विचारधारा के खिलाफ उनकी अभिव्यक्तियों के कारण आलोचनात्मक स्थितियों को संभालना होगा। उन्होंने पहले राष्ट्रीय स्तर पर 2019 के पुलवामा आतंकवादी हमले के संदर्भ में मैच फिक्सिंग जैसी टिप्पणी की थी, जिस पर विपक्षी दलों से तीखी प्रतिक्रिया आई थी। इस विवाद के बाद भी उन्हें पार्टी में एक प्रमुख स्थान मिला है, और अब उन्हें प्रदेश की राजनीति को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कर्नाटक कांग्रेस के लिए यह पुनर्गठन सिर्फ एक व्यक्तिगत नियुक्ति नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक कदम है जिससे पार्टी अपनी बारीकी से तैयार की गई चुनावी रणनीति को लागू कर सके। बी. के.
हरिप्रसाद को आगामी विधान परिषद चुनाव में फिर से प्रत्याशी बनाने का निर्णय पार्टी की इस दिशा में आत्मविश्वास को दर्शाता है। उनका राष्ट्रीय स्तर पर हरीयाणा कांग्रेस के प्रभारी के रूप में भी कार्य होना, और विभिन्न केंद्र स्तर की जिम्मेदारियों का अनुभव, उन्हें राज्य के विविध सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्र में संतुलन स्थापित करने में मदद करेगा। वर्तमान में कर्नाटक में जल आपूर्ति, कृषि, और रोजगार के मुद्दे प्रमुख हैं; इन समस्याओं का समाधान करने के लिए कांग्रेस को एक ठोस नीति मंच स्थापित करना होगा। बी. के.
हरिप्रसाद की नई भूमिका में उन्हें अपने अनुभव, संपर्क और विचारधारात्मक स्पष्टता का उपयोग करके पार्टी को फिर से शक्ति के शिखर पर ले जाने की उम्मीद है
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