बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा: तीन दोस्तों की मौत

बांदा के बिसंडा क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें चित्रकूट जा रहे तीन दोस्तों की बाइक अज्ञात वाहन से टकरा गई। हादसे में तीनों की मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है।

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर देर रात एक भीषण सड़क हादसे में चित्रकूट जा रहे तीन दोस्तों की बाइक अज्ञात वाहन से टकरा गई, जिससे तीनों की मौत हो गई। घटना बिसंडा क्षेत्र में रविवार की रात 12 बजे अमावस्या पर हुई। तीन दोस्तों ने एक ही बाइक पर सवार होकर चित्रकूट की यात्रा के लिए निकला था। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे की एंबुलेंस मदद के लिए मौके पर पहुंची। तीनों को तुरंत बदौसा पीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनकी मौत की पुष्टि की। पुलिस के अनुसार, हेलमेट पहनने से जान बच सकती थी। दिवंगतों की पहचान 30 वर्षीय संजय, 35 वर्षीय रामबाबू पटेल और 35 वर्षीय अरविंद रैकवार के रूप में हुई है। ये सभी बांदा के ग्राम कोरारी, थाना बिसंडा के निवासी थे। सीओ यातायात सौरभ सिंह ने कहा कि तेज गति और हेलमेट न पहनना हादसे का प्राथमिक कारण है। टक्कर इतनी भीषण थी कि दो की मौत मौके पर हुई, तीसरा बदौसा सीएचसी में दम तोड़ा। पूलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जा रही है.

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर देर रात एक भीषण सड़क हादसे में चित्रकूट जा रहे तीन दोस्तों की बाइक अज्ञात वाहन से टकरा गई, जिससे तीनों की मौत हो गई। घटना बिसंडा क्षेत्र में रविवार की रात 12 बजे अमावस्या पर हुई। तीन दोस्तों ने एक ही बाइक पर सवार होकर चित्रकूट की यात्रा के लिए निकला था। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे की एंबुलेंस मदद के लिए मौके पर पहुंची। तीनों को तुरंत बदौसा पीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनकी मौत की पुष्टि की। पुलिस के अनुसार, हेलमेट पहनने से जान बच सकती थी। दिवंगतों की पहचान 30 वर्षीय संजय, 35 वर्षीय रामबाबू पटेल और 35 वर्षीय अरविंद रैकवार के रूप में हुई है। ये सभी बांदा के ग्राम कोरारी, थाना बिसंडा के निवासी थे। सीओ यातायात सौरभ सिंह ने कहा कि तेज गति और हेलमेट न पहनना हादसे का प्राथमिक कारण है। टक्कर इतनी भीषण थी कि दो की मौत मौके पर हुई, तीसरा बदौसा सीएचसी में दम तोड़ा। पूलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जा रही है





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