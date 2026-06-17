बुखारी ने NC के अभियान को बताया वर्चस्व की कोशिश, अपनी पार्टी के शामिल न होने की घोषणा की

जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज्य का दर्जा बहाल करने के अभियान पर सवाल उठाते हुए इसे पार्टी-केंद्रित और एकजुटता से रहित बताया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस अभियान का हिस्सा नहीं बनेगी और राज्य का दर्जा बहाल होने की उम्मीद जताई।

जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने मंगलवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के राज्य का दर्जा बहाल करने संबंधी अभियान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने इसे पार्टी का वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश बताया और कहा कि यह अभियान जम्मू-कश्मीर की जनता से अधिक पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का प्रयास प्रतीत होता है। बुखारी ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी NC के इस अभियान या विरोध कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं बनेगी। श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि NC जिस तरीके से राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए जनसंपर्क अभियान चला रही है, उससे राजनीति क एकजुटता का अभाव झलकता है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीति क दलों को अपने-अपने कार्यक्रम चलाने का अधिकार है, लेकिन यदि राज्य के दर्जे की बहाली के मुद्दे पर सभी दल एक मंच पर आते तो यह लक्ष्य कहीं जल्दी हासिल किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि अगर राजनीति क एकता होती तो यह मसला छह महीने में हल हो सकता था, लेकिन अब इसमें छह साल भी लग सकते हैं। हालांकि उन्होंने विश्वास जताया कि देर-सवेर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा अवश्य मिलेगा। बुखारी ने NC के प्रस्तावित जनसंपर्क अभियान की आलोचना करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम मुख्य रूप से पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं के लिए ही नजर आता है। उन्होंने कहा कि NC को अपना कार्यक्रम चलाने का पूरा अधिकार है, लेकिन ऐसा लगता है कि वे व्यापक राजनीति क एकजुटता में रुचि नहीं रखते। जब अलग-अलग दल अलग-अलग स्वर में बात करते हैं तो मुद्दा और जटिल हो जाता है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी किसी ऐसे कार्यक्रम में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता, जिसमें अन्य राजनीति क दलों को साथ लेने की मंशा न हो। बुखारी ने याद दिलाया कि NC अध्यक्ष डॉ.

फारूक अब्दुल्ला स्वयं कह चुके हैं कि यह उनकी पार्टी का कार्यक्रम है और किसी अन्य दल को आमंत्रित नहीं किया जा रहा। ऐसे में वहां जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। अपनी पार्टी की भूमिका का उल्लेख करते हुए बुखारी ने कहा कि उनकी पार्टी वर्ष 2020 से लगातार राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग उठाती रही है। उस समय कुछ राजनीतिक दल इस मुद्दे को गंभीरता से लेने के बजाय इसे दिल्ली का एजेंडा बताकर खारिज कर रहे थे। आज वही मुद्दा उनका प्रमुख एजेंडा बन चुका है। बुखारी ने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करना किसी पार्टी का नहीं, बल्कि जम्मू-कश्मीर की जनता का मुद्दा है और हमें उम्मीद है कि इस दिशा में सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर इस मुद्दे पर आवाज उठानी चाहिए, लेकिन NC का रवैया इसमें बाधक बन रहा है। इस दौरान बुखारी ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर चल रहे विस्तार और बुनियादी ढांचा विकास कार्यों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यटन एक-दूसरे के पूरक हैं। यदि विकास कार्यों के कारण पर्यटन प्रभावित होता है तो ऐसे विकास का उद्देश्य ही कमजोर पड़ जाता है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि निर्माण कार्य मुख्य रूप से रात के समय किए जाएं और दिन में हवाई अड्डे का संचालन सामान्य रखा जाए, ताकि पर्यटकों और स्थानीय कारोबारियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। बुखारी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक स्थिरता और विकास दोनों जरूरी हैं, और इसके लिए सभी दलों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने आश्वस्त किया कि उनकी पार्टी हर उस मुद्दे पर सकारात्मक भूमिका निभाएगी, जिससे क्षेत्र की जनता का हित जुड़ा हो





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