बुजुर्गावस्था में आर्थिक सुरक्षा के लिए जरूरी है योजनाएं

सतीश सिंह, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ आज की तेज रफ्तार और प्रतिस्पर्धी जीवनशैली में आर्थिक सुरक्षा केवल युवावस्था तक सीमित विषय नहीं रह गई है, बल्कि बुजुर्गावस्था की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। जीवन के शुरुआती वर्षों में व्यक्ति शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय और परिवार की जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त रहता है कि वह अक्सर अपने रिटायरमेंट की योजना को टाल देता है। लेकिन समय तेजी से गुजरता है और एक दिन ऐसा आता है, जब नियमित आय का स्रोत सीमित हो जाता है, जबकि स्वास्थ्य और दैनिक जरूरतों पर होने वाला खर्च लगातार बढन_ेे लगता है। ऐसे में यदि पर्याप्त बचत और सुनियोजित निवेश न हो, तो बुजुर्गावस्था आर्थिक तनाव, मानसिक चिंता और दूसरों पर निर्भरता का कारण बन सकती है।
सतीश सिंह, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ आज की तेज रफ्तार और प्रतिस्पर्धी जीवनशैली में आर्थिक सुरक्षा केवल युवावस्था तक सीमित विषय नहीं रह गई है, बल्कि बुजुर्गावस्था की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। जीवन के शुरुआती वर्षों में व्यक्ति शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय और परिवार की जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त रहता है कि वह अक्सर अपने रिटायरमेंट की योजना को टाल देता है। लेकिन समय तेजी से गुजरता है और एक दिन ऐसा आता है, जब नियमित आय का स्रोत सीमित हो जाता है, जबकि स्वास्थ्य और दैनिक जरूरतों पर होने वाला खर्च लगातार बढऩेे लगता है। ऐसे में यदि पर्याप्त बचत और सुनियोजित निवेश न हो, तो बुजुर्गावस्था आर्थिक तनाव, मानसिक चिंता और दूसरों पर निर्भरता का कारण बन सकती है.
सतीश सिंह, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ आज की तेज रफ्तार और प्रतिस्पर्धी जीवनशैली में आर्थिक सुरक्षा केवल युवावस्था तक सीमित विषय नहीं रह गई है, बल्कि बुजुर्गावस्था की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। जीवन के शुरुआती वर्षों में व्यक्ति शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय और परिवार की जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त रहता है कि वह अक्सर अपने रिटायरमेंट की योजना को टाल देता है। लेकिन समय तेजी से गुजरता है और एक दिन ऐसा आता है, जब नियमित आय का स्रोत सीमित हो जाता है, जबकि स्वास्थ्य और दैनिक जरूरतों पर होने वाला खर्च लगातार बढऩेे लगता है। ऐसे में यदि पर्याप्त बचत और सुनियोजित निवेश न हो, तो बुजुर्गावस्था आर्थिक तनाव, मानसिक चिंता और दूसरों पर निर्भरता का कारण बन सकती है
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