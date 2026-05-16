बुद्धिजीवी विभिन्न सार्वजनिक मंचों का इस्तेमाल अपनी ‘असहमत’ अभिव्यक्ति को मुखर करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि, दुर्व्याख्या और विस्मृति के दौर में, कुछ बुद्धिजीवी ऐसे हैं जो प्रमाणित तथ्यों और संदर्भों के साथ दुर्व्याख्या को प्रश्नांकित कर रहे हैं। भारत के नए निज़ाम ने यह बार-बार स्पष्ट किया है कि उसके द्वारा कल्पित हिन्दू राष्ट्र में मंत्रोच्चार आदि करने, विभिन्न अनुष्ठानों में दक्ष ब्राह्मणों के अलावा किसी तरह के बुद्धिजीवियों की कोई दरकार नहीं होगी।...
बुद्धिजीवी विभिन्न सार्वजनिक मंचों का इस्तेमाल अपनी ‘असहमत’ अभिव्यक्ति को मुखर करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि, दुर्व्याख्या और विस्मृति के दौर में, कुछ बुद्धिजीवी ऐसे हैं जो प्रमाणित तथ्यों और संदर्भों के साथ दुर्व्याख्या को प्रश्नांकित कर रहे हैं। भारत के नए निज़ाम ने यह बार-बार स्पष्ट किया है कि उसके द्वारा कल्पित हिन्दू राष्ट्र में मंत्रोच्चार आदि करने, विभिन्न अनुष्ठानों में दक्ष ब्राह्मणों के अलावा किसी तरह के बुद्धिजीवियों की कोई दरकार नहीं होगी। कुछ शायद विरुद्ध लिखने, हिन्दू नायकों पर महाकाव्य आदि लिखने के लिए भी जरूरी हों। इसके अलावा जो बुद्धिजीवी शिक्षकों आदि के रूप में होंगे, उनका बुनियादी काम एक आज्ञापालक समाज लगातार शिक्षित-दीक्षित और तैयार करना होगा। शायद कुछ और जरूरी हों, जो टेलीविजन आदि में वाक्पटु हों और जिन्हें झूठ बोलने, दुर्व्याख्या करने आदि करने में आत्मविश्वास हो। यह अकारण या आकस्मिक नहीं है कि बाकी बुद्धिजीवियों को सत्ता के उच्चतर स्तरों से ‘अर्बन नक्सल’, ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ आदि कहकर लगातार लांछित किया जाता रहा है।.
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