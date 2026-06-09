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बुधदेव का गोचर: जानें कैसा रहने वाला है तुला से मीन राशि तक के लोगों के लिए

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बुधदेव का गोचर: जानें कैसा रहने वाला है तुला से मीन राशि तक के लोगों के लिए
बुधदेवगोचरतुला से मीन राशि
📆09-06-2026 08:31:00
📰Dainik Jagran
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बुधदेव 11 जून को पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसका तुला से मीन राशि तक के जातकों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह गोचर सीखने, वित्तीय नियोजन और व्यक्तित्व को बेहतर बनाने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा।

बुधदेव 11 जून को पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसका तुला से मीन राशि तक के जातकों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह गोचर सीखने , वित्तीय नियोजन और व्यक्तित्व को बेहतर बनाने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। बुधदेव पुनर्वसु नक्षत्र में आने से ज्ञान प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन वित्तीय मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। बुधदेव का गोचर आपके नवम भाव में होगा, जिससे उच्च शिक्षा, लंबी दूरी की यात्राएं और ज्ञान प्राप्ति के योग बनेंगे। 22 जून 2026 के बाद बुधदेव दशम भाव में आएंगे, जिससे करियर में नई जिम्मेदारियां और नेतृत्व के अवसर प्राप्त होंगे। आरंभ में बुधदेव आपके अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे शोध कार्यों और गुप्त विषयों में रुचि बढ़ेगी। 22 जून 2026 के बाद बुधदेव नवम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आध्यात्मिक झुकाव और भाग्यवर्धक यात्राओं के योग प्रबल होंगे। बुधदेव आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जिससे साझेदारी और व्यावसायिक चर्चाओं के लिए यह समय अनुकूल होगा। 22 जून 2026 के बाद बुधदेव अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपको संयुक्त वित्तीय मामलों और लंबी अवधि की प्रतिबद्धताओं में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आरंभ में बुधदेव छठे भाव में रहेंगे, जिससे कार्यस्थल पर दिनचर्या और जिम्मेदारियों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। 22 जून 2026 के बाद बुधदेव सप्तम भाव में आएंगे, जिससे व्यापारिक साझेदारी और पेशेवर सहयोग से आपको लाभ प्राप्त होगा। गोचर करेंगे, जिससे यह चरण विद्यार्थियों और रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए विशेष लाभदायी होगा। 22 जून 2026 के बाद बुधदेव छठे भाव में आएंगे, जिससे आपको अपने कार्यभार को अनुशासित रहकर पूरा करने की आवश्यकता होगी। आरंभ में बुधदेव आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, जिससे घरेलू वातावरण और संपत्ति से जुड़े मामलों पर चर्चा होगी। 22 जून 2026 के बाद बुधदेव पंचम भाव में आएंगे, जिससे रचनात्मकता और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होगी.

बुधदेव 11 जून को पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसका तुला से मीन राशि तक के जातकों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह गोचर सीखने, वित्तीय नियोजन और व्यक्तित्व को बेहतर बनाने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। बुधदेव पुनर्वसु नक्षत्र में आने से ज्ञान प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन वित्तीय मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। बुधदेव का गोचर आपके नवम भाव में होगा, जिससे उच्च शिक्षा, लंबी दूरी की यात्राएं और ज्ञान प्राप्ति के योग बनेंगे। 22 जून 2026 के बाद बुधदेव दशम भाव में आएंगे, जिससे करियर में नई जिम्मेदारियां और नेतृत्व के अवसर प्राप्त होंगे। आरंभ में बुधदेव आपके अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे शोध कार्यों और गुप्त विषयों में रुचि बढ़ेगी। 22 जून 2026 के बाद बुधदेव नवम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आध्यात्मिक झुकाव और भाग्यवर्धक यात्राओं के योग प्रबल होंगे। बुधदेव आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जिससे साझेदारी और व्यावसायिक चर्चाओं के लिए यह समय अनुकूल होगा। 22 जून 2026 के बाद बुधदेव अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपको संयुक्त वित्तीय मामलों और लंबी अवधि की प्रतिबद्धताओं में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आरंभ में बुधदेव छठे भाव में रहेंगे, जिससे कार्यस्थल पर दिनचर्या और जिम्मेदारियों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। 22 जून 2026 के बाद बुधदेव सप्तम भाव में आएंगे, जिससे व्यापारिक साझेदारी और पेशेवर सहयोग से आपको लाभ प्राप्त होगा। गोचर करेंगे, जिससे यह चरण विद्यार्थियों और रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए विशेष लाभदायी होगा। 22 जून 2026 के बाद बुधदेव छठे भाव में आएंगे, जिससे आपको अपने कार्यभार को अनुशासित रहकर पूरा करने की आवश्यकता होगी। आरंभ में बुधदेव आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, जिससे घरेलू वातावरण और संपत्ति से जुड़े मामलों पर चर्चा होगी। 22 जून 2026 के बाद बुधदेव पंचम भाव में आएंगे, जिससे रचनात्मकता और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होगी

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बुधदेव गोचर तुला से मीन राशि ज्ञान प्राप्ति वित्तीय नियोजन व्यक्तित्व सीखने

 

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