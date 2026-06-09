बुधदेव का गोचर: जानें कैसा रहने वाला है तुला से मीन राशि तक के लोगों के लिए

बुधदेव 11 जून को पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसका तुला से मीन राशि तक के जातकों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह गोचर सीखने, वित्तीय नियोजन और व्यक्तित्व को बेहतर बनाने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा।

बुधदेव 11 जून को पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसका तुला से मीन राशि तक के जातकों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह गोचर सीखने , वित्तीय नियोजन और व्यक्तित्व को बेहतर बनाने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। बुधदेव पुनर्वसु नक्षत्र में आने से ज्ञान प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन वित्तीय मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। बुधदेव का गोचर आपके नवम भाव में होगा, जिससे उच्च शिक्षा, लंबी दूरी की यात्राएं और ज्ञान प्राप्ति के योग बनेंगे। 22 जून 2026 के बाद बुधदेव दशम भाव में आएंगे, जिससे करियर में नई जिम्मेदारियां और नेतृत्व के अवसर प्राप्त होंगे। आरंभ में बुधदेव आपके अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे शोध कार्यों और गुप्त विषयों में रुचि बढ़ेगी। 22 जून 2026 के बाद बुधदेव नवम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आध्यात्मिक झुकाव और भाग्यवर्धक यात्राओं के योग प्रबल होंगे। बुधदेव आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जिससे साझेदारी और व्यावसायिक चर्चाओं के लिए यह समय अनुकूल होगा। 22 जून 2026 के बाद बुधदेव अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपको संयुक्त वित्तीय मामलों और लंबी अवधि की प्रतिबद्धताओं में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आरंभ में बुधदेव छठे भाव में रहेंगे, जिससे कार्यस्थल पर दिनचर्या और जिम्मेदारियों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। 22 जून 2026 के बाद बुधदेव सप्तम भाव में आएंगे, जिससे व्यापारिक साझेदारी और पेशेवर सहयोग से आपको लाभ प्राप्त होगा। गोचर करेंगे, जिससे यह चरण विद्यार्थियों और रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए विशेष लाभदायी होगा। 22 जून 2026 के बाद बुधदेव छठे भाव में आएंगे, जिससे आपको अपने कार्यभार को अनुशासित रहकर पूरा करने की आवश्यकता होगी। आरंभ में बुधदेव आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, जिससे घरेलू वातावरण और संपत्ति से जुड़े मामलों पर चर्चा होगी। 22 जून 2026 के बाद बुधदेव पंचम भाव में आएंगे, जिससे रचनात्मकता और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होगी.

बुधदेव 11 जून को पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसका तुला से मीन राशि तक के जातकों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह गोचर सीखने, वित्तीय नियोजन और व्यक्तित्व को बेहतर बनाने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। बुधदेव पुनर्वसु नक्षत्र में आने से ज्ञान प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन वित्तीय मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। बुधदेव का गोचर आपके नवम भाव में होगा, जिससे उच्च शिक्षा, लंबी दूरी की यात्राएं और ज्ञान प्राप्ति के योग बनेंगे। 22 जून 2026 के बाद बुधदेव दशम भाव में आएंगे, जिससे करियर में नई जिम्मेदारियां और नेतृत्व के अवसर प्राप्त होंगे। आरंभ में बुधदेव आपके अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे शोध कार्यों और गुप्त विषयों में रुचि बढ़ेगी। 22 जून 2026 के बाद बुधदेव नवम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आध्यात्मिक झुकाव और भाग्यवर्धक यात्राओं के योग प्रबल होंगे। बुधदेव आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जिससे साझेदारी और व्यावसायिक चर्चाओं के लिए यह समय अनुकूल होगा। 22 जून 2026 के बाद बुधदेव अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपको संयुक्त वित्तीय मामलों और लंबी अवधि की प्रतिबद्धताओं में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आरंभ में बुधदेव छठे भाव में रहेंगे, जिससे कार्यस्थल पर दिनचर्या और जिम्मेदारियों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। 22 जून 2026 के बाद बुधदेव सप्तम भाव में आएंगे, जिससे व्यापारिक साझेदारी और पेशेवर सहयोग से आपको लाभ प्राप्त होगा। गोचर करेंगे, जिससे यह चरण विद्यार्थियों और रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए विशेष लाभदायी होगा। 22 जून 2026 के बाद बुधदेव छठे भाव में आएंगे, जिससे आपको अपने कार्यभार को अनुशासित रहकर पूरा करने की आवश्यकता होगी। आरंभ में बुधदेव आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, जिससे घरेलू वातावरण और संपत्ति से जुड़े मामलों पर चर्चा होगी। 22 जून 2026 के बाद बुधदेव पंचम भाव में आएंगे, जिससे रचनात्मकता और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होगी





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

बुधदेव गोचर तुला से मीन राशि ज्ञान प्राप्ति वित्तीय नियोजन व्यक्तित्व सीखने

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 11 ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ವೈರಲ್BBK season 11 contestants: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 11 ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

Read more »

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 11 ಮನೆ ಸೇರುವ 14 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇವರೇ .!BBK season 11 contestants: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 11 ಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

Read more »

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆಯಿತು ಘನಘೋರ ತಪ್ಪು... ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ಮನೆಯೇ ನಾಮಿನೇಟ್‌ ಆಗಿದ್ದೇಕೆ.. ಈ ವಾರ ಇವರು ಹೊರ ಹೋಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್?Bigg Boss Kannada 11 nomination‌ : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 11 ರ ಎರಡನೇ ವಾರದ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

Read more »

Nelson OF All Nelsons In Cricket: OMG! ১১/১১/১১ তারিখে ১১.১১-র সময়ে ১১১ রান প্রয়োজন ছিল দক্ষিণ আফ্রিকারLets Look Back Nelson OF All Nelsons In Cricket 11:11 on 11 11 11

Read more »

लेबनान पर इजरायली हवाई हमले में 11 की मौत, 11 घायललेबनान पर इजरायली हवाई हमले में 11 की मौत, 11 घायल

Read more »

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್.. ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಯುವಕರ ಮನಗೆದ್ದ ಈ‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಔಟ್, ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ ಆಗಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡವರೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್!Bigg Boss Kannada 11 Elimination: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 11 ರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ‌ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

Read more »