बुधदेव का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करना न केवल हमारी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार लाएगा, बल्कि यह पुराने विचारों को नई दिशा देने और सफलता के नए अवसर खोजने का भी समय है।

बुधदेव का इस नक्षत्र में गोचर करना न केवल हमारी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार लाएगा, बल्कि यह पुराने विचारों को नई दिशा देने और सफलता के नए अवसर खोजाने का भी समय है। 11 जून 2026 को बुधदेव 'पुनर्वसु' नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामित्व बृहस्पतिदेव के पास है, जो ज्ञान, आशावाद और सकारात्मकता के प्रतीक हैं। बुधदेव का इस नक्षत्र में गोचर करना न केवल हमारी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार लाएगा, बल्कि यह पुराने विचारों को नई दिशा देने और सफलता के नए अवसर खोजने का भी समय है। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि बुधदेव का इस नक्षत्र गोचर से किन राशियों को लाभ मिलेगा। आरंभ में बुधदेव आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे, जिससे संचार और नेटवर्किंग से जुड़े कार्यों में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। 22 जून 2026 को बुधदेव चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। इस दौरान पारिवारिक सुख-सुविधाओं और मानसिक शांति पर ध्यान केंद्रित रहेगा। आप अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से रखने में सफल रहेंगे। बुधदेव आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, जिससे आर्थिक नियोजन और परिवार के साथ महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी। 22 जून 2026 के बाद बुधदेव तृतीय भाव में जाएंगे, जिससे आपके प्रयासों में गति आएगी। व्यापारियों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभदायी है, क्योंकि बातचीत के माध्यम से नए सौदे हो सकते हैं।आरंभ में बुधदेव आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में रहेंगे, जिससे आपके व्यक्तित्व और संवाद कौशल में निखार आएगा। आप अपनी बुद्धि के दम पर नए अवसर प्राप्त करेंगे। 22 जून 2026 के बाद बुधदेव द्वितीय भाव में जाएंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और धन संचय में सुधार होने की संभावना है।शुरुआती चरण में बुधदेव आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जो योजना बनाने और आत्म-चिंतन के लिए उत्तम है। 22 जून 2026 के बाद बुधदेव आपकी राशि (प्रथम भाव) में प्रवेश करेंगे। इस दौरान आपकी कार्यक्षमता और आत्म-विश्वास बढ़ेगा। आप अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बुधदेव आपके एकादश भाव मेंकरेंगे, जिससे मित्रों और सामाजिक संपर्कों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। 22 जून 2026 के बाद बुधदेव द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। यह समय अपनी लंबी अवधि की योजनाओं को पुनः जांचने और उन पर विचार करने का है। बुधदेव आपके दशम भाव में गोचर करेंगे, जो कि आपका कार्यक्षेत्र है। चूंकि बुधदेव आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। करियर में प्रगति, पद-प्रतिष्ठा और पहचान मिलने का योग है। 22 जून 2026 के बाद बुधदेव एकादश भाव में जाएंगे, जिससे आपके प्रभावशाली लोगों से संबंध मजबूत होंगे.

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